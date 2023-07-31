«Сибиряк» получит 1,4 млрд на строительство ЖК «Дубенский»

Компания СЗ «Дубровинский» получила средства от банка ДОМ. РФ на строительство домов на территории бывшего завода комбайнов.

СЗ «Дубровинский» входит в группу компаний УСК «Сибиряк». В конце июня банк ДОМ.РФ предоставил СЗ «Дубровинский» 1,4 млрд рублей на условиях проектного финансирования. Средства пойдут на строительство ЖК «Дубенский» на территории бывшего завода комбайнов. Информация об этом опубликована на сайте организации.

ЖК «Дубенский» — комплекс из двух 18-этажных домов типового класса на 319 квартир общей площадью 22,7 тыс. кв. м. СЗ «Дубровинский» обещает ввести его в эксплуатацию в конце 2024.

Ввести в эксплуатацию жилье рассчитывают в четвертом квартале 2024 года.

По словам Евгений Моисеева, директора УСК «Сибиряк», ранее компания получила коло 5 млрд рублей проектного финансирования на ЖК «Новоостровский». В целом застройщик и банк заключили сделок на 52 млрд рублей.

На сегодня Стройнадзор выдал разрешения на строительство четыре домов бывшего комбайнового завода, которые строят компании, входящие в «Сибиряк». Это СЗ «Дубровинский» и СЗ «Суриков».

Ранее «ДК» сообщал, что СЗ «Суриков» просит увеличить коэффициент застройки на своем участке, чтобы построить не два 25-этажки, а три.