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Сеть «Лукойл» заходит в Красноярск

Сеть «Лукойл» заходит в Красноярск
Иллюстрация: 2ГИС

В Красноярске готовят к открытию две АЗС сети «Лукойл» — на 60 лет Октября и Ладо Кецховели.

#НОВОСТИ
Судя по сайту компании, Красноярск станет самой дальней точкой присутствия компании в Сибири. Также АЗС  «Лукойл» отсутствуют в городах Дальнего Востока.  
 
Ранее сообщалось, что компания откроет в Красноярске 11 АЗС, которые дополнительно будут оборудованы станциями быстрой зарядки электромобилей. Под брендом «Лукойл» будут работать красноярские заправки «Магнат-РД». Например, заправка на ул. Ладо Кецховели ранее была «Магнат-РД», но в последнее время была открыта под брендом КНП.

Справка

 
«Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания также занимается сбытом нефтепродуктов.
 

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Автор: Петр Савельев
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