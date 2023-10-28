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В Красноярском крае в птицефабрики инвестируют почти 2 млрд рублей

В Красноярском крае в птицефабрики инвестируют почти 2 млрд рублей
Иллюстрация: ec-veles.ru

В развитие двух птицефабрик Красноярского края до 2026 инвестируют порядка 1,7 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает Илья Васильев, министр сельского хозяйства края.

В Минсельхозе края завершился конкурс грантов на реализацию инвестиционных программ по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса региона.

По словам министра в Шушенскую птицефабрику инвестируют 577 млн рублей до 2026, а в компанию «Енисейагросоюз» (Сухобузимский район) — 1,1 млрд рублей до 2025.

Реализация инвестпроектов позволит шушенцам нарастить производство мяса птицы на 4,45 тыс. т в год (в 2022 произведено 12,1 тыс. т), а «Енисейагросоюзу» на 4,28 тыс. т мяса бройлера в год (в 2022 — 18,1 тыс. т).

«Енисейагросоюз» и Шушенская птицефабрика — крупнейшие производители мяса птицы в Красноярском крае.

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Автор: Петр Савельев
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