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В Красноярске обустроят три площадки для уличной торговли

В Красноярске обустроят три площадки для уличной торговли
Иллюстрация: admkrsk.ru

Данная мера заложена в бюджет краевого центра после рассмотрения корректировок.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Красноярске на деньги городского бюджета обустроят три площадки для уличной торговли по адресам:

  • Высотная, 27
  • Павлова, 48
  • пр. Металлургов, 53Г.

На Высотной установят 10 деревянных прилавков на 20 торговых мест с декоративным ограждением, вазонами и скамейками.

На Металлургов торговые ряды расположат возле виадука. Для торговцев оборудуют 11 прилавков на 25 мест. Вокруг установят скамейки с навесом и живой изгородью, обустроят тротуар и пешеходные дорожки.

На Павлова установят 36 новых прилавков на 72 торговых места, вдоль пешеходной зоны создадут живую изгородь, оборудуют парковку на 17 машиномест.

Начало реализации проектов — май…июнь 2023. Работы займут около 1 месяца.

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Автор: Петр Савельев
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