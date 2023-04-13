В Красноярске обустроят три площадки для уличной торговли
Данная мера заложена в бюджет краевого центра после рассмотрения корректировок.
В Красноярске на деньги городского бюджета обустроят три площадки для уличной торговли по адресам:
- Высотная, 27
- Павлова, 48
- пр. Металлургов, 53Г.
На Высотной установят 10 деревянных прилавков на 20 торговых мест с декоративным ограждением, вазонами и скамейками.
На Металлургов торговые ряды расположат возле виадука. Для торговцев оборудуют 11 прилавков на 25 мест. Вокруг установят скамейки с навесом и живой изгородью, обустроят тротуар и пешеходные дорожки.
На Павлова установят 36 новых прилавков на 72 торговых места, вдоль пешеходной зоны создадут живую изгородь, оборудуют парковку на 17 машиномест.
Начало реализации проектов — май…июнь 2023. Работы займут около 1 месяца.
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