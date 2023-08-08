Для аграриев Красноярского края пройдет сельскохозяйственная выставка «День поля»

Мероприятие уже стало ежегодным. В этом году краевая выставка (6+) пройдёт в четверг, 10 августа, в Емельяновском районе.

На выставке будет представлено более 100 видов современных сельхозмашин, будет возможность увидеть технику в работе, ознакомиться с наработками для эффективного возделывания сельхозкультур, увидеть селекционные посевы лучших сибирских сортов.

Участие в выставке также примут представители автоцентров, кредитных организаций, дилеры средств защиты растений, семенного материала.

«День поля» начнется в 10:00, регистрация участников стартует с 9:00. Ориентир – поля птицефабрики «Заря» на 1,4 км автодороги Емельяново-Устюг.

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