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Для аграриев Красноярского края пройдет сельскохозяйственная выставка «День поля»

Для аграриев Красноярского края пройдет сельскохозяйственная выставка «День поля»
Иллюстрация: Oleksandr Ryzhkov / ru.freepik.com

Мероприятие уже стало ежегодным. В этом году краевая выставка (6+) пройдёт в четверг, 10 августа, в Емельяновском районе.

#НОВОСТИ
На выставке будет представлено более 100 видов современных сельхозмашин, будет возможность увидеть технику в работе, ознакомиться с наработками для эффективного возделывания сельхозкультур, увидеть селекционные посевы лучших сибирских сортов.
 
Участие в выставке также примут представители автоцентров, кредитных организаций, дилеры средств защиты растений, семенного материала.
 
«День поля» начнется в 10:00, регистрация участников стартует с 9:00. Ориентир – поля птицефабрики «Заря» на 1,4 км автодороги Емельяново-Устюг.
 
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Автор: Петр Савельев
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