В Красноярске пройдет «Фестиваль экстремального спорта «Высота 517»

Спортсмены и любители экстрима приглашаются в Красноярск.

Участников и зрителей ожидают соревнования в таких дисциплинах как трейлраннинг, даунхилл, мультиспортивная гонка, детские забеги, а также снежные пушки, выставка «Экстрим-экспо» и мастер-классы.

Мероприятие состоится в Фанпарке «Бобровый лог» 12 и 13 августа 2023.

Для спортсменов из других городов действуют специальные условия размещения в хостелах и отелях Красноярска.

Каждый участник соревнований получит медали с уникальным дизайном от сибирского художника.

Для участия в «Фестивале экстремального спорта «Высота 517» необходима регистрация.

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