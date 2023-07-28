В Красноярске пройдет «Фестиваль экстремального спорта «Высота 517»
Спортсмены и любители экстрима приглашаются в Красноярск.
Участников и зрителей ожидают соревнования в таких дисциплинах как трейлраннинг, даунхилл, мультиспортивная гонка, детские забеги, а также снежные пушки, выставка «Экстрим-экспо» и мастер-классы.
Мероприятие состоится в Фанпарке «Бобровый лог» 12 и 13 августа 2023.
Для спортсменов из других городов действуют специальные условия размещения в хостелах и отелях Красноярска.
Каждый участник соревнований получит медали с уникальным дизайном от сибирского художника.
Для участия в «Фестивале экстремального спорта «Высота 517» необходима регистрация.
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