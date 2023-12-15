Мы дарим признание! — какой была премия «Человек года-2023»

Масштабные, яркие, честные — такими были победы, которые мы пережили на торжественной церемонии вручения наград премии «Человек года-2023». Рассказываем, каким было главное бизнес-событие года.

Торжественная церемония вручения премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» состоялась 7 декабря на площадке Конгресс-холла Сибирского федерального университета. Здесь собрались более 700 представителей бизнес-сообщества, власти и топ-менеджмента — все они стали частью события, посвященного признанию лучших в различных сферах бизнеса.

«Человек года» — премия с очень четкой, осознанной миссией. Наше издание видит ее в том, чтобы сегодня, в «эпоху джокеров», давать предпринимателем опору на себя, на свои сильные стороны и команду. Мы укрепляем их через публичное признание. Премия — целый путь к нему, экспертный, прозрачный, проявленный. Лидерами бизнеса сегодня становятся люди с внутренними опорами, с миссиями, транслирующими ценности компании с мир, с командами, которые разделяют видение создателя бренда. Именно такие предприниматели выходят на сцену церемонии и получают признание, — рассказала Юлия Чанчикова, издатель «Делового квартала» в Красноярске, учредитель премии.

Церемония. Часть первая

Впервые за 14 лет церемония открылась гимном премии — до этого он традиционно завершал награждение. Обновленная версия прозвучала неожиданно и стала настоящим шоу. Гимн прозвучал голосами народного ансамбля русской песни «Оберег». За хореографию отвечала студия эстрадного танца «ShowTime». Новое звучание гимна обеспечили творческая группа «Vzlet», DJ Михаил Забродин и солист Евгений Бербушенко.

В этом году победителей выбирали в 14 номинациях. Среди них были те, что ранее не фигурировали: «Человек года в fashion-индустрии» и «Активный бизнес: корпоративный спорт». Еще несколько — «Общественное пространство года» и «Амбассадор бренда» — прошли рестарт и были запущены после перерывов. Номинацию «Частная медицина» впервые разделили на два направления: «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии».

В составы жюри вошло около 200 экспертов. В лонг-листы внесли 315 претендентов. В итоге в шорт-листах оказалось 114 лидеров. Генеральным партнером события стала компания «Конструктив Девелопмент».

На премии „Человек года“ отмечаются и побеждают настоящие лидеры в своих отраслях, люди, увлеченные своим делом. Те, кто преображает действительность, делает мир вокруг себя лучше. Эти идеи близки нашей компании. Мы не просто строим комфортное жилье. Наша миссия — новое качество жизни. Создание новой, более современной городской среды. Мы верим в то, что делаем и любим свое дело также, как и каждый из вас», — отметил Алексей Петров, генеральный директор «Конструктив Девелопмент».

Светлана Ковалева, коммерческий директор издания «Деловой квартал» и премии, рассказала, через какие изменения прошел «Человек года» в этом году, чтобы премия стала прозрачнее и сильнее.

Мы с вами знаем — в бизнесе нужно быстро думать и решать. Искать нестандартные подходы, генерить идеи и доверять интуиции. А еще нужны связи человеческие. Внутри своей команды, внутри отрасли. Коллаборация и сотрудничество — в том числе с конкурентами! — только усиливает нас. И самые успешные выходят на эту сцену — премии „Человек года“. Именно идея партнерства — главная для премии в 2023. Никогда не было столько новых форматов — бизнес-завтраки и гостевые выезды. 10 очных голосований, на которых встречались номинанты, эксперты, партнеры. Три месяца кипело все бизнес-сообщество Красноярска. То, что произойдет сейчас — вершина айсберга... Но это поистине сверкающая вершина», — уверена Светлана Ковалева.

Каждый год церемонию открывает новый дуэт ведущих. В 2023 организаторы подняли планку выше: на сцену вышли четверо соведущих премии. В этот раз партнерами Дмитрия Короба, ведущего и продюсера событий, стали Жанна Прохоренко, основательница компании LEBOX, Егор Галисевич, основатель развлекательного агентства «Интерактив» и соучредитель развлекательного пространства «Два Дивана Шоу», Агата Гавричкова, директор речного клуба «Остров», Дмитрий Ткачев, основатель юридического агентства «Закон и дело». Несмотря на то, что они не профессиональные шоумены, дуэты получились органичными и яркими. Более того, предприниматели-соведущие щедро делились своим бизнес-опытом прямо со сцены.

Если говорить о составляющих успешного бизнеса, то на первом месте для каждого предпринимателя стоит его дело. Доверие и максимальный результат для клиента можно получить только в сильной команде», — отметил Дмитрий Ткачев.

Церемонию награждения открыла номинация «Цифровое решение бизнеса». Имя победителя назвал Денис Капулин, директор Института космических и информационных технологий, который в этом году стал соучредителем номинации.

Для нас эта номинация — возможность увидеть и показать модели успешного профессионального развития здесь, „на местах“. И одновременно шанс составить концентрацию того, что сегодня востребовано на IT-рынке и активно применяется в цифровом развитии», — отметил Денис Капулин.

В 2023 лучшим цифровым решением, внедренным в бизнес, стал проект SensoRehAb, созданный компанией «Сенсомед» — статуэтку вручили Андрею Камоцкому, его разработчику.

Победитель получил бессрочный доступ ко всему интеллектуальному и цифровому наследию научной библиотеки СФУ. Еще один подарок вручил видео-партнер премии Lazarev Production: «Сенсомед» передали сертификат номиналом 200 000 рублей на разработку и производство мерча компании.

Следующим стал известен победитель номинации «Банкир года». В этом году соучредителем вновь выступил Сибирский офис юридической компании «Пепеляев групп», руководитель которого Егор Лысенко вручил награду победителю. Им стал Юрий Гришаев, региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске. Вместе со статуэткой победитель получил от соучредителя вдохновляющую книгу «Путешествие по России».

Сейчас банковский сектор испытывает колоссальное давление, которое в большей степени связано с ограничениями внешнеэкономической деятельности. Это неминуемо отражается и на бизнесе клиентов банка, но пока одни банкиры сидят сложа руки, другие предлагают решения, которые способны поднять бизнес клиентов на новый уровень. Именно таких банкиров мы считаем по-настоящему достойными победы», — прокомментировал Егор Лысенко.

Завершила первую тройку номинация «Производственник года: местная прописка». Для оглашения победителя на сцену поднялся Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр», который поддержал номинацию в качестве соучредителя. Наградную статуэтку он вручил Павлу Сачкову, директору Сосновоборского завода цельнометаллических конструкций.

Кроме статуэтки победителю передали сертификат на обучение в центре «Business and Business».

Мы выступили учредителем номинации, так как наш Индустриальный парк работает для развития промышленности в Красноярском крае. Нам важно находиться в эпицентре событий отрасли, быть в контакте с лидерами производства. Премия давно стала отдельной площадкой для презентации лидеров промышленной отрасли и их команд. Все номинанты, участники шорт-листов и победители — безусловные авторитеты в своей сфере», — прокомментировал Александр Сиваев.

Затем участники и гости премии узнали, какой жилой комплекс признали лучшим в 2023. Победу присудили smart-комплексу с бульваром-променадом — «Бульвару цветов» от ГСК АРБАН. Награду вручили Василию Попову, генеральному директору АРБАН. Статуэтку передал Сергей Матыскин, сооснователь и технический директор компании OVERSUN, которая стала соучредителем номинации.

Вместе с наградным символом он подарил Василию Попову сертификат на проектирование освещения достоинством в 200 000 рублей, а также книгу о мировых трендах градостроительной подсветки.

Победителя в этой номинации определяло профессиональное жюри, состоящее из настоящих экспертов. В этом году новостройки оценивали по большому количеству параметров, в том числе по вновь введенным нами как соучредителями — например, таким как освещение. Выбирать было действительно сложно, город становится с каждым годом всё лучше, и в первую очередь благодаря строителям. Каждый заслуживает получить эту статуэтку и стоять на этой сцене!», — отметил Сергей Матыскин.

Следующими объявили победителей номинации «Частная медицина», соучредителем которой в 2023 выступило медицинское объединение «Сантем». Директор медобъединения Жанна Дорошенко назвала лидеров в обоих направлениях — «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии». Среди клиник лучшей признали «Арнику» и ее основательницу Марию Катаеву.

Стоматологическое первенство осталось за «Астреей» и генеральным директором центра Дмитрием Герасимовым. От соучредителя номинации победители получили сертификат на образовательные курсы в «Школе медицинского бизнеса».

Команда медицинского объединения „Сантем“ постаралась сделать номинацию максимально прозрачной, а все мероприятия насыщенными и креативными. Для меня сегодня будет большой честью назвать имена лучших из лучших в медицинском бизнесе», — подчеркнула Жанна Дорошенко, генеральный директор медобъединения.

Следующей стала номинация, которая всегда вызывает горячие обсуждения — «Ресторатор года: новый проект». Чтобы объявить победителя, на сцену поднялась Ольга Свежинская, создательница «ПакетМаркет». В этом году компания, формирующая HoReCa-сообщество в Красноярске, присоединилась как соучредитель номинации. Одна из фишек «Ресторатора года» — выбор победителя в live-формате. Провести его без сбоев и с максимальной прозрачностью помогла компания «Гикфлоу». В этом году свои сердца и голоса гости премии отдали проекту Александра Митракова — ресторану N’kei.

Вместе со статуэткой ресторатор получил сертификат от «ПакетМаркет».

Думаю, многие из вас гордятся тем, что в Красноярске продвинутая гастрономия. Вы с удовольствием ходите в наши рестораны, проводите в них деловые встречи, приглашаете партнеров, гостей нашего города. Наша компания тоже гордится ресторанным бизнесом Красноярска. Более того, мы ощущаем свою причастность к развитию отрасли, так как сотрудничаем практически со всеми. Свою миссию мы видим в том, чтобы помогать тем, кто уже на высоте быть еще лучше, а тем, кто начинает — вырасти в крутой бренд. Мы болели за каждый ресторан из тройки лидеров, здесь все достойны победы», — отметила Ольга Свежинская.

Перед антрактом на сцене выступила певица Юлия Майнгардт: под аккомпанемент Спартака Мгеряна и сопровождение шоу-балета «Дольче» она исполнила кавер песни «Прыгну со скалы».

Окончание же перерыва ознаменовало выступление «Свободного балета Валерия Терешкина».

Церемония. Часть вторая

Вторую часть премии открыли номинацией-новичком «Активный бизнес: корпоративный спорт». Ее соучредителем стала Алёна Дёмкина, куратор ландшафтного парка с гольф-полем мирового уровня «Юдинская долина». «Чемпионом» корпспорта признали группу компаний «Медведь Холдинг» в лице ее генерального директора и идеолога здорового и активного образа жизни Николая Бякова. Вместе со статуэткой он получил сертификат на приобретение пакета годового корпоративного членства в гольф-клубе «Юдинская долина» в сезоне 2024.

Юдинская долина» в этом году стала соучредителем номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт», и у этого решения есть предыстория. В начале года я предложила «Деловому кварталу» сделать материал о развитии корпоративного спорта. Редакция подготовила статью, где были показаны разнообразные форматы спортивных активностей в красноярских компаниях — как в крупных промышленных гигантах, так и в среднем и малом бизнесе. Затем, на открытии гольф-клуба "Юдинская долина«совместно с «Деловым кварталом» мы провели бизнес-сессию на тему корпспорта. Тема, что называется зашла. Шли бурные обсуждения на сцене, собралось более ста предпринимателей, которым был интересен опыт компаний, которые уже активно развивают спортивное движение и оздоровление. Не поддержать номинацию «Корпоративный спорт» мы уже не могли, поэтому с радостью присоединились к этому чудесному мероприятию.«, — рассказала Алёна Дёмкина.

Следующего победителя объявили в номинации, которая появилась на премии спустя три года перерыва. Лидера в «Общественном пространстве года» объявил Алексей Петров, генеральный директор «Конструктив Девелопмент»: компания стала не только генеральным партнером премии, но и соучредителем перезапущенной номинации. Со сцены объявили локацию, признанную лучшей точкой притяжения Красноярска — награда досталась речному клубу «Остров». Статуэтку приняла Агата Гавричкова, руководитель проекта. Подарком от соучредителя стал сертификат на съемку делового портрета у фотографа Александра Купцова.

Затем со сцены прозвучало имя победителя постоянной номинации премии, посвященной благотворительности. На этот раз она обрела название «Сердце бизнеса», созвучное проекту соучредителя. В этом году номинацию поддержала компания TIKSAN GROUP. Победителя назвала Надежда Цой, куратор проекта «Сердце бизнеса». Статуэтку вручили Дарье Мальцевой, операционному директору «Суши-рыба».

Подарком от учредителя стала съемка благотворительного видеоролика.

Ровно год назад, прямо на этой сцене у нас родилась идея проекта"Сердце бизнеса«. Тогда мы решили, что пора систематизировать подходы к благотворительности и создать условия для того, чтобы каждый человек, решивший, что пора помогать другим и желающий делать это регулярно, знал, куда ему обратиться. В течение года мы поняли, что заниматься благотворительностью намного сложнее, чем строить бизнес. Когда мы строим свои компании, нужна холодная голова, строгий расчёт, цифры и графики. Но для того, чтобы «творить благо», ко всем перечисленным компетенциям нужно добавить вовлеченность. Только помогая на регулярной основе, мы можем построить что-то большое и сильное. Поэтому те люди, которые занимаются благотворительностью не от случая к случаю, а каждый день — настоящие герои», — отметила Надежда Цой в приветственном слове.

Затем прозвучало имя победителя еще одной перезапущенной номинации — «Амбассадор бренда». Ее поддержала Елена Буркина, учредитель компании Nanoasia. В качестве подарка она предоставила фирменный кушон и абонемент на комплекс уходовых процедур от Nanoasia. Победителем в этом году выбрали Жанну Прохоренко, основательницу магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX.

Продолжение было не менее эффектным и красивым: назвали первого победителя новой номинации «Человек года в fashion-индустрии». Красноярские дизайнеры, вошедшие в тройку лидеров, представили свои произведения на сцене. Имя победителя объявила Анна Шульмина — основательница проекта IMAGE BURO, которое стало соучредителем номинации. Линейку победителей открыла Вера Буц, основательница бренда Buts8.

Fashion-индустрия заявлена впервые, несмотря на то, что регион работает достаточно давно и обильно в этом направлении. Поэтому fashion-индустрия в лице номинантов и всех, кто за ней стоит, уже победила. Это очень ценно и почетно, и я хочу поблагодарить институции и педагогов, которые учат этих специалистов, стилистов, фотографов и всех людей, которые чаще всего стоят за кадром. И благодарю всех пришедших в дресс-коде — вы тем самым поддерживаете fashion-индустрию в нашем городе», — почеркнула Анна Шульмина.

Для вручения в номинации «Детское частное образование» на сцену поднялась Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети семейных центров «Умка» — соучредитель. Татьяна Андреева несколько раз побеждала на премии, а в 2022 перешла в роль наставника. В 2023 она передала статуэтку Наталье Герасимовой, которая возглавляет образовательный центр «Астрея». Вместе с наградным символом Наталья Герасимова получила сертификат на обучение в «Школе управленческой магии» Татьяны Андреевой, а также сертификат на индивидуальный проект дома от компании «Папа Дом».

Как связаны нейросети, нейронные связи и частное образование? Все нейронные связи закладываются именно в школе, а нейронные сети — это компьютерные мозги, и для них нужны люди будущего, которые в частном образовании и растут. Такие номинации и такие мероприятия, когда выдающихся людей поощряют за самое важное — это очень ценно», — сказала Татьяна Андреева.

«Предприниматель года» стал закрывающей номинацией перед объявлением главного «Человека года». Ее учредителем является «Первый деловой клуб». Резиденты самого влиятельного бизнес-сообщества Красноярска самостоятельно выбирают победителя внутри клуба. В 2023 им стал Андрей Климович, основатель компании «АльянсСервис»: в этом году она на слуху благодаря запуску снегоболотохода «Варяг».

Это единственная номинация, где между собой соревновались предприниматели из практически всех сфер экономики региона. Сегодня многие из них уже стояли на этой сцене и были номинантами, либо вышли в качестве соучредителей номинаций», — подчеркнул Андрей Перфилов, учредитель «Первого делового клуба».

Кульминацией премии из года в год остается номинация, в которой называют Главного Человека года. В конце торжественной церемонии его имя объявила Юлия Чанчикова:

Только главного человека года выбирает редакция издания «Деловой квартал». Это большая ответственность, которую мы решили наконец разделить — и обратились к помощи искусственного интеллекта. Процесс общения с нейросетью оказался увлекательным. На запрос «самые известные, часто упоминаемые предприниматели» нейросеть предложила политиков, предпринимателей, которые уже ранее становились победителями, а также красноярский метрополитен и китайский электрокар. Как видим, наши эксперты гораздо лучше номинируют, чем искусственный интеллект. Однако с кандидатурой Сергея Кима наша редакция единогласно согласилась. В этом году лидер международной компании TIKSAN GROUP оказался впереди многих по разным направлениям. Компания запустила большой благотворительный проект «Сердце бизнеса», провела несколько международных форумов для предпринимателей «Код лидера», запустила международный офис в Корее. Развивает новые направления, вкладывается в свою команду — это и корпоративный спорт, и корпоративный университет. Компания живет философией служения своим клиентам и открытости миру. TIKSAN делится инсайтами, опытом, знаниями, успехом. Все это очень близко «Деловому кварталу».

Подарком для Человека года стал сертификат на обслуживание в Деловом терминале международного аэропорта Красноярск.

Атмосфера премии

В 2023 всем победителям вручили обновленную статуэтку, над созданием которой работал ювелир, инженер, художник и дизайнер Виктор Моисейкин. Он вошел в историю ювелирного искусства как создатель уникального изобретения «русская закрепка».

Каждая номинация премии сопровождалась изысканными букетами от салона цветов и подарков «Благодарю».

Отметить победу помогли партнеры события: дамам вручали фирменное игристое вино Bellini Prosecco, а джентльмены получали монгольский премиальный высокоградусный напиток Chinggis Grandkhaan.

Каждый подарок дополнил и генеральный партнер события: все победители получили от «Конструктив Девелопмент» наборы с деловым интерьерным ароматом премиум-сегмента.

Фишкой премии по-прежнему остается ее визуальное наполнение. Уже 14 лет оформлением пространства «Человека года» занимается дизайн-группа «АртСтиль» — компания, которая создает дизайн для ведущих площадок и масштабных событий регионального и федерального уровня.

Оригинальное прочтение довольно консервативного формата премии вот уже 8 лет подряд создает режиссер Петр Серов (агентство стратегических событий Goodstory).

Над сценарием премии работала ведущая, ивентор Елена Бердникова.

Сделать вручение еще более прозрачным получилось благодаря печатному центру «КПД». В этом году полиграфический партнер подготовил трендовые прозрачные сумки, в которых победители получили свои подарки, а также оригинальные дипломы.

Чтобы выдержать атмосферу мероприятия, «Деловой квартал» создал специальный гид — с его помощью все гости могли наглядно изучить дресс-код события. В его создании команде помогли магазин женской одежды Luisa Spagnoli, ювелирная дизайн-студия Golden Stories, клиника «Окулюс», магазин «Евроооптика» и студия Lagom. Благодаря им стилисты создали образы, отражающие дух премии.

Яркий вкус премии придал кейтеринг 7events — партнер мероприятия, благодаря которому гости открывают для себя неординарные гастрорешения.

Кроме того, компания «ПакетМаркет» угощала на своей локации особенными десертами, приготовленными рестораторами- номинантами N’KEY, «Сёгун», «Корчма» и «Север».

А сделать атмосферу более расслабленной помогали коктейли от Chinggis Grandkhaan и фирменное игристое от Bellini.

Отдельная часть премии — локации, которые наполняют пространство и становятся площадками-маяками для всех присутствующих.

Они начинались уже на входе: именно там компания «Медведь Холдинг» разместила свои автомобили.

Генеральный партнер «Конструктив Девелопмент» подготовил буквально космическую фотолокацию для запоминающихся кадров, а также запустил робота-официанта, который пересекал пространство премии с бокалами вина.

Каждый гость обратил внимание и на собаку-робота от агентства ключевых коммуникаций KYNEX.

Медицинское объединение «Сантем» снова позаботилось о здоровье предпринимателей: на их локации можно было пройти экспресс-скрининг и проанализировать свое состояние.

Не впервые на премии появляется и Golfstation, предлагая гостям попробовать себя в игре в гольф. Ведь отрабатывать удары можно внесезонно на симуляторе.

На третьем этаже развернулась впечатляющая локация интерьерной студии Giulia Novars: для премии они создали кухонный стол с кофе на песке и съедобную мини-мебель.

По уже сложившейся на мероприятиях «ДК» традиции, «Первый деловой клуб» встретил гостей изящными розами — их получила каждая гостья.

Быть рядом, как только это потребуется — важная часть масштабных событий. На премии в этом помогли волонтеры организации «Красволонтер» — благодаря им все гости оперативно прошли регистрацию и получили максимум вводной информации.

Частью мероприятия стали и крупные игроки банковского сектора и ритейла: в 2023 к «Человеку года» присоединились ББР Банк и торговый центр RedSail.

Узнавать все актуальные подробности о премии участники и гости смогли благодаря СМИ, которые стали партнерами премии. О «Человеке года-2023» рассказывали генеральный информационный партнер телеканал «Прима», радиоканал «Красноярск Главный», красноярская афиша «Город Прима», информационное агентство «Сибновости», независимая телекомпания ТВК, радиоканал «Серебряный дождь», информационное агентство 1-LINE и медиахолдинг «Выбери радио».

Впервые прямо на церемонии работала выездная студия телеканала «Прима», которая вела прямое включение с события. Помимо репортажа в эфире показывали мини-интервью с победителями сразу после вручения долгожданных наград.

Поймать яркие моменты помогла команда талантливых фотографов и видеографов. В 2023 премию запечатлели Татьяна Вяткина (фотоагентство «Грани»), Надежда Быканова, Алексей Ларичев, Анна Тарасова, Владимир Сергеев, Роман Соболев. За динамичный видеоформат отвечали Дарья Бадак и Кристина Абронина.

«Деловой квартал» особо благодарит за участие в организации масштабного события исполнительного продюсера Софию Дунай и креативного продюсера Ольгу Абанцеву.

Текст по итогам премии, наполненный радостными мгновениями и красочными фотографиями, мы опубликуем в завершающем номере года — он выйдет в свет в конце декабря.