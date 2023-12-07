От образования до стройки: в Красноярске назвали предпринимателя года

Из нескольких десятков претендентов эксперты выбрали тройку, а затем и лидера.

Деловая экосистема «Миллиард», в рамках премии «Человек года», учредила собственную номинацию «Предприниматель года». Имя победителя в ней назвали на церемонии вручения премии «Человек года», которая проходит сейчас в Конгресс-холле СФУ.

В тройку лидеров этой номинации, среди которых и выбирался лучший, вошли:

Татьяна Андреева, сеть частных образовательных учреждений «Умка»;

Андрей Климович, «АльянсСервис»;

Сергей Никитин, строительная компания «Титан».

Об итоговом решении со сцены объявил Андрей Перфилов — учредитель «Первого Делового клуба», «Сообщества инвесторов Красноярского края» и клуба «Миллиард». Победителем стал Андрей Климович.

Его компания «АльянсСервис» занимается ремонтом и обслуживанием спецтехники различного назначения. С 2018 входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, что дает ей право обслуживать военную технику и вооружение. На конец 2022 копания была представлена 50 филиалами по всей стране и являлась абсолютным лидером в своей сфере.

В 2023 она запустила производство снегоболотоходов «Варяг», которые предназначены для экстремальных условий эксплуатации и идеально подходят для Крайнего Севера, силовиков и военных. Вездеход планируется продавать крупным компаниям и холдингам, горнодобывающим предприятиям и частным лицам.

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