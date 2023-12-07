Назван победитель номинации «Здоровый бизнес – Стоматологии» премии «Человек года»

В 2023 победители медицинской номинации выбраны сразу в двух направлениях – «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии». Такое решение принял оргкомитет премии, опираясь на обратную связь экспертов.

Соучредителем «Здорового бизнеса» – именно такое название получила медицинская номинация – стала одна из крупнейший медицинских компаний Красноярска–победитель отраслевой номинации 2022, медицинское объединение «Сантем».

По итогам анкетного голосования экспертов, а также самих номинантов, которые оценивали всех, кроме себя были определены финалисты. В тройку лидеров номинации «Здоровый бизнес – Стоматологии» вошли:

– Дмитрий Герасимов, «АСТРЕЯ»;

– Сергей Николаенко, «Клиника профессора Николаенко», МПЦ «Эпитетика»;

– Ирина Стрелкова, MIRA.

Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем», Дмитрий Герасимов, генеральный директор центра стоматологии «АСТРЕЯ». Имя победителя со сцены премии «Человек года» произнесла, руководитель медицинского объединения соучредитель номинации «Здоровый бизнес» . Статуэтку премии получил, генеральный директор центра стоматологии

За последний год «АСТРЕЯ» выросла по ключевым бизнес- и профессиональным показателям. Выручка увеличилась на 20% («АСТРЕЯ» входит в топ-5 частных медорганизаций Красноярского края по выручке), штат сотрудников — на 15%. Получены лицензии на челюстно-лицевую хирургию и направления общей медицины (терапия, педиатрия, неврология). «АСТРЕЯ» развивает партнерскую культуру в медицинских услугах. Один из приоритетов — обмен опытом с коллегами для внедрения прогрессивных технологий и инноваций. За последние 5 лет «АСТРЕЯ» ежегодно инвестировала в развитие около 20 млн рублей.