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Медобъединение «Сантем» стало соучредителем номинации «Здоровый бизнес»

Медобъединение «Сантем» стало соучредителем номинации «Здоровый бизнес»
Иллюстрация: dk.ru

Издание «Деловой квартал-Красноярск» продолжает подготовку к премии «Человек года-2023». Одна из важнейших и социально-значимых номинаций премии в этом году пройдет по-новому.

#НОВОСТИ
В 2023 победители традиционной для премии медицинской номинации будут выбраны сразу в двух направлениях – «Частные клиники» и «Стоматологии». Такое решение принял оргкомитет премии, опираясь на обратную связь экспертов и участников рынка. 
 
Соучредителем «Здорового бизнеса» – именно такое название получила медицинская номинация – стала одна из крупнейший медицинских компаний Красноярска–победитель отраслевой номинации в 2022, медицинское объединение «Сантем».  
Медобъединение «Сантем» стало соучредителем номинации «Здоровый бизнес» 1Идея поддержать номинацию возникла год назад, когда «Сантем» получил награду «Человек года-2022» в номинации «Красота и здоровье». Решение стать соучредителем номинации – это не только поддержка номинации и премии, но и отличная возможность сделать вклад в развитие медицинского сообщества в Красноярске. Городу этого не хватает, однако запрос на принципиально новый уровень работы очевиден. Сегодня частная медицина выходит на новый, более экологичный, качественный уровень. Мы должны уходить от общепринятого восприятия частной медицины, как исключительно коммерческой и конкурентной отрасли. Главная миссия любой медицинской организации – помощь людям. И, если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров – каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне!», – уверена Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем»-соучредитель номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года». 
Напомним, «Сантем» – это медицинское объединение, в состав которого входят одноименные университет и сеть многопрофильных медицинских центров (на сегодня сеть состоит из трех филиалов). «Сантем» работает не только как частная клиника, но и является поликлиникой по ОМС для тысяч жителей Красноярска. 
 

Добавим, что в этом году премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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