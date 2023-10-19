Медобъединение «Сантем» стало соучредителем номинации «Здоровый бизнес»
Издание «Деловой квартал-Красноярск» продолжает подготовку к премии «Человек года-2023». Одна из важнейших и социально-значимых номинаций премии в этом году пройдет по-новому.
Идея поддержать номинацию возникла год назад, когда «Сантем» получил награду «Человек года-2022» в номинации «Красота и здоровье». Решение стать соучредителем номинации – это не только поддержка номинации и премии, но и отличная возможность сделать вклад в развитие медицинского сообщества в Красноярске. Городу этого не хватает, однако запрос на принципиально новый уровень работы очевиден. Сегодня частная медицина выходит на новый, более экологичный, качественный уровень. Мы должны уходить от общепринятого восприятия частной медицины, как исключительно коммерческой и конкурентной отрасли. Главная миссия любой медицинской организации – помощь людям. И, если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров – каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне!», – уверена Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем»-соучредитель номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года».
Добавим, что в этом году премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.
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