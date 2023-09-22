Важно! Первые подробности премии «Человек года-2023»

Искусственный интеллект, новые номинации и беспрецедентные возможности для партнерских интеграций. Организаторы премии «Человек года» презентовали событие на закрытом приеме. Делимся подробностями.

Каждая премия «Человек года» и, конечно же, церемония награждения — особенные. Начиная с сентября бизнес-сообщество ждет от организаторов первых подробностей. Они прозвучали на презентации, прошедшей в деловом пространстве Novotel Krasnoyarsk Center.

Мы очень рады, что первые подробности о том, какой будет премия «Человек года — 2023», прозвучали в деловом пространстве «Новотеля». Это большая честь для нашего отеля, поскольку премия является главным деловым событием Красноярска, — отметила Полина Паремская, генеральный директор Novotel Krasnoyarsk Center.

Презентация прошла в формате закрытого светского мероприятия. Звуки арфы и изысканный фуршет предваряли выступление организаторов и специально разработанный редакцией квиз, который напомнил о том, какими были предыдущие церемонии, кто побеждал в премии и почему.

Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске и председатель оргкомитета премии, начала свое выступление с круглых дат.

Мы деловое издание, и любим цифры, особенно если это цифры, которые касаются нас. В следующем году «Деловой квартал» отметит двойной юбилей. Двадцать лет изданию в Красноярске и 15 лет мы проводим премию «Человек года», — отметила издатель.

Первая информация от организаторов — где и когда состоится церемония вручения. Награждение п обедителей пройдет 7 декабря на площадке Конгресс-холла СФУ.

Каждый год церемония награждения проходит в новой тематике. В этом году премия называется «Нейронные связи бизнеса».

В этом году тематику премии определили вызовы и тренды нового времени. Захватившая нашу жизнь виртуальная реальность и дефицит офлайнового профессионального общения, искусственный интеллект и запрос на креативность, беспрерывно обновляемые технологии и сила поддерживающего сообщества. Каждый день побуждает нас искать новые решения, задействовать как цифровые, так и социальные технологии. Размышляя о том, что с нами происходит, мы вывели тематическую формулу премии — «Человек года: нейронные связи бизнеса», — поделилась Юлия Чанчикова.

Рассказывая о номинациях, организатор отметила, что некоторые из них пережили рестарт. Это «Амбассадор личного бренда» и «Общественные пространства». Обе номинации вернулись в линейку премии после небольшого перерыва.

Претерпели изменения ключевые критерии в ряде номинаций. Так, для «Жилого комплекса года» важным становится наличие дизайн-кода, а также освоение и трансформация промышленных территорий. В «Детском частном образовании» фокус на проектные решения, направленные на формирование востребованных компетенций настоящего и будущего. В «Банкире года» подсвечены возможности ведения внешнеэкономической деятельности и банковские решения, помогающие бизнесу в этом направлении. В «Производственнике года» внимание на масштабирование, рост, запуск новых направлений, вложения в местные производства. Номинация «Цифровые решения бизнеса» значительно расширила входящий трафик номинантов. Теперь здесь участвуют не только IT-компании, но и бизнес, применяющий прорывные цифровые технологии.

Абсолютно новыми номинациями стали «Человек года в фэшн-индустрии» и «Активный бизнес: корпоративный спорт». «Частная медицина» впервые поделилась на две номинации — «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии».

Традиционной остается номинация «Доброе дело бизнеса». Как и в прошлые годы, часть средств от партнерских вложений организаторы перечислят в благотворительный фонд «Добро24.ру». А «Ресторатор года: новый проект», как и в прошлом году, будет единственной номинацией, в которой победителя выберут прямо на церемонии с помощью интерактивного голосования.

Организаторы рассказали, что среди номинаций вновь появится «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард».

Первый деловой клуб для ведущих предпринимателей еще в прошлом году разработал специальные критерии, которые включают не только бизнес-достижения, но и социальную ответственность бизнеса, а также вклад компаний в развитие экономики региона, — отметила Юлия Чанчикова.

Церемония вручения премии начиная с 2016 проходит как яркое, оригинальное шоу.

Каждый год мы, по сути, конкурируем сами с собой, придумывая фишки церемонии, которые удивят наших гостей. Эффект впечатления срабатывает один раз, поэтому работа в этом направлении имеет для нас огромную важность, — говорит Петр Серов, неизменный главный режиссер премии «Человек года».

В этом году организаторы намерены удивлять еще более впечатляющим мультимедийным оформлением. Готовится фантастическая версия гимна, в исполнении которого задействовано 5 творческих коллективов. Специально для премии создаются творческие номера — организаторы никогда не пользуются тем, что есть в «ассортименте», а значит, где-то уже представлялось. На сцене появятся ведущие, которых никто не ожидает там встретить. Также обещают, что в ряде номинаций будет участвовать искусственный интеллект.

Еще одна особенность премии — партнерские интеграции. И речь идет не только о представленности на площадке церемонии. Включение партнеров начинается с момента их присоединения.

Компании, выбравшие топовые позиции, а это «генеральный партнер» и «учредитель номинации», получают пролонгированную собственную PR-кампанию в рамках большой кампании продвижения премии — с сентября по декабрь. Причем их включенность — ценностная. Премия помогает раскрыть ключевые смыслы бизнеса, его душу, — рассказывает Светлана Ковалева, коммерческий директор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Что касается непосредственно церемонии, то здесь организаторы предлагают партнерам максимально уместное и яркое проявление. Продюсерская группа готова помогать в разработке небанальных идей для каждого партнера.

На протяжении 14 лет премия не раз обновляла фирменный стиль, однако фигурка «Человека года» оставалась неизменной. В 2023 впервые по всей сети «ДК» решено внести изменения в образ статуэтки. Ювелирный дом MOISEIKIN (Екатеринбург) разработал для статуэтки новый пьедестал. Деревянная, скромная подставка сменилась роскошным пьедесталом, выполненным из мраморных и серебряных дисков. С одной стороны, они напоминают монеты, ведь деньги — кровь экономики. С другой — их расположение, как будто в движении, говорит о том, что новая реальность — время турбулентности.

Наша статуэтка стала теперь драгоценной в прямом смысле слова. Но все-таки самая главная драгоценность премии — это люди. Команда организаторов, с которой можно браться за самые сложные задачи. Высококлассные эксперты в пуле каждой номинации. И, конечно же, сами номинанты и победители — люди, которые нас вдохновляют, — резюмирует Юлия Чанчикова.

Список номинаций

Детское частное образование Здоровый бизнес. Многопрофильные клиники и стоматологии Жилой комплекс года Цифровые решения бизнеса Амбассадор личного бренда — Рестарт Доброе дело бизнеса Человек года в фэшн-индустрии — New! Ресторатор года: новый проект Предприниматель года по версии клуба «Миллиард» Активный бизнес: корпоративный спорт — New! Банкир года Производственник года. Местная прописка Общественные пространства — Рестарт

Экспертиза

130+ экспертов

3 этапа номинирования

Очное голосование и гостевые выезды

Завтраки с номинантами шорт-листов

Команда премии «Человек года — 2023»

Юлия Чанчикова — председатель оргкомитета

Светлана Ковалева — коммерческий директор премии

Петр Серов (агентство стратегических событий Good Story) — главный режиссер премии

Елена Бердникова — ведущая событий на полях премии, сценарист

Ольга Абанцева — креативный продюсер премии

София Дунай — исполнительный продюсер премии

Вячеслав Чанчиков — дизайн-упаковка премии

Дарья Бадак — руководитель smm-направления

Дарья Бажина — бренд-менеджер

Альбина Тампалар — бренд-менеджер