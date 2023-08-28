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Премии «Человек года» пересмотрят критерии промышленной и цифровой номинаций

Премии «Человек года» пересмотрят критерии промышленной и цифровой номинаций
Автор фото: mindandi. Иллюстрация: freepik.com

Оргкомитет премии собрал экспертов и победителей прошлых лет, чтобы выработать новые подходы к определению лидеров и проведению самой церемонии.

#НОВОСТИ

В Красноярске стартовала подготовка к премии «Человек года — 2023». Первым шагом стал мозговой штурм, посвященный двум ключевым номинациям — промышленности и ИТ.

За последние несколько лет эти отрасли сильно преобразились, в результате наш подход к определению лучших в них перестал отражать реальную картину. Чтобы исправить ситуацию мы решили пересмотреть критерии отбора претендентов в этих номинациях», — рассказала Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал» в Красноярске, редакция которого является бессменным организатором премии.

К выработке новых критериев оргкомитет премии привлек как тех, кто ранее входил в экспертные советы номинаций «Промышленник года» и «Человек года в ИТ», так и победителей прошлых лет. Всего на мозговой штурм собралось около 30 человек из их числа.

Премии «Человек года» пересмотрят критерии промышленной и цифровой номинаций 1

Мероприятие прошло на площадке индустриального парка «Красный Яр», который является давним партнером как премии в целом, так и двух означенных номинаций. Модератором выступила Наталья Сагитова, основатель и руководитель компании People, имеющая большой опыт в проведении разного рода фасилитационных сессий для различных организаций.

В итоге от участников поступило порядка 50 предложений, касающихся не только промышленности и ИТ, но и премии в целом. Они были распределены по 11 кластерам — от механики выбора номинантов до освещения и позиционирования «Человека года».

Все эти предложения будут систематизированы и рассмотрены оргкомитетом. Какая-то часть из них уже реализована. Другие будут обязательно учтены и найдут свое отражение в формате премии этого года», — говорит Юлия Чанчикова.

Добавим, что в 2023 премия «Человек года» в Красноярске будет вручаться уже в 14-й раз. Дата мероприятия будет назначена чуть позже.

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Только настоящее. Бизнесы, дела, люди, премия. Церемония вручения «Человека года — 2022» прошла при полном аншлаге и вызвала шквал отзывов в соцсетях. Рассказываем, как это было.

Все обладатели премии «Человек года – 2021» в Красноярске

На двенадцатой церемонии премия «Человек года» была вручена в 13 номинациях, а ее обладателями стали 16 красноярских предпринимателей. Называем все имена.

Автор: Петр Савельев
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