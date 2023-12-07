Делаем здесь: в Красноярске определили лучшего производственника года

За победу в этой номинации боролись представители трех разных сфер производства.

В номинации «Производственник года. Местная прописка» определился лидер. На победу здесь претендовали:

Павел Пестриков, завод «Борус»;

Павел Сачков, Сосновоборский завод металлических конструкций;

Виктор Тимофеев, Научно-производственный центр Магнитной гидродинамики.

Награду победителю вручал Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр», который в этом году стал соучредителем номинации. Им стал Павел Сачков.



Предприятие Сачкова специализируется на изготовлении сложных изделий по индивидуальным проектам из металла: горизонтальные стальные емкости и резервуары, противопучинные металлические сваи и прочего. В 2022 СЗМК приобрел автоматическую линию раскроя и пиления профилей Ficep, став единственным предприятие в Красноярском крае, на котором установлено такое оборудование, а активное применение принципов бережливого производства позволило заводу к сегодняшнему моменту увеличить производительность на 35-40%.