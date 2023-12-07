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Делаем здесь: в Красноярске определили лучшего производственника года

Делаем здесь: в Красноярске определили лучшего производственника года
Иллюстрация: Коллаж ДК

За победу в этой номинации боролись представители трех разных сфер производства.

#НОВОСТИ

В номинации «Производственник года. Местная прописка» определился лидер. На победу здесь претендовали:

  • Павел Пестриков, завод «Борус»;
  • Павел Сачков, Сосновоборский завод металлических конструкций;
  • Виктор Тимофеев, Научно-производственный центр Магнитной гидродинамики.

Награду победителю вручал Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр», который в этом году стал соучредителем номинации. Им стал Павел Сачков.
Делаем здесь: в Красноярске определили лучшего производственника года 1

Предприятие Сачкова специализируется на изготовлении сложных изделий по индивидуальным проектам из металла: горизонтальные стальные емкости и резервуары, противопучинные металлические сваи и прочего. В 2022 СЗМК приобрел автоматическую линию раскроя и пиления профилей Ficep, став единственным предприятие в Красноярском крае, на котором установлено такое оборудование, а активное применение принципов бережливого производства позволило заводу к сегодняшнему моменту увеличить производительность на 35-40%.

Автор: Петр Савельев
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