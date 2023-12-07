Гастрономический тренд – назван победитель номинации «Ресторатор года: новый проект»
Популярные гастротренды, национальные кухни и гастрофестиваль посреди сибирской тайги — на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года. Новый проект» претендовали девять заведений.
Лучший новый проект на ресторанном рынке Красноярска был определен путем интерактивного голосования, которое состоялось непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель был выбран из тройки финалистов, которая была определена на очном заседании экспертного совета номинации.
Тройка финалистов:
– Хайям Аминов, «Дикие ужины»;
– Анатолий Ващенко, Сергей Гармашов, Роман Чемеренко, Hello wine;
– Александр Митраков, N’kei.
Для объявления победителя на сцену поднялась Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет». В 2023 «ПакетМаркет» стал соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект» – и неслучайно. «ПакетМаркет» – одна из крупнейших в Сибири компаний в области упаковочных материалов. Одна из ключевых для нее клиентских сфер – индустрия гостеприимства, в первую очередь – ресторанный рынок.
По результатам интерактивного голосования Ольга Свежинская назвала победителя – ресторан N’kei ресторатора Александра Митракова.
Рестохолдинг Александра Митракова 075 GROUP первым привел в Красноярск один из популярных гастрономических трендов последних лет — японско-перуанскую кухню никей. Ресторан N’kei открылся в здании отеля Ibis. В меню тирадито, севиче, боулы, салаты, много рыбы и морепродуктов. Большинство блюд в N’kei подаются на ремесленной керамике из собственной мастерской 075 GROUP (керамическая студия была создана специально под проект и изготовила 2 тыс. единиц посуды и интерьерных ваз). За дизайн ресторана отвечала студия Left Design. Он представляет собой сочетание этнического стиля и интерьера в стиле ваби саби — японской эстетики, находящей красоту в несовершенстве.Инвестиции в проект составили 110 млн рублей.