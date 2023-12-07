Гастрономический тренд – назван победитель номинации «Ресторатор года: новый проект»

Тройка финалистов:

– Хайям Аминов, «Дикие ужины»;

– Анатолий Ващенко, Сергей Гармашов, Роман Чемеренко, Hello wine;

– Александр Митраков, N’kei.

По результатам интерактивного голосования Ольга Свежинская назвала победителя – ресторан N’kei ресторатора Александра Митракова.

Рестохолдинг Александра Митракова 075 GROUP первым привел в Красноярск один из популярных гастрономических трендов последних лет — японско-перуанскую кухню никей. Ресторан N’kei открылся в здании отеля Ibis. В меню тирадито, севиче, боулы, салаты, много рыбы и морепродуктов. Большинство блюд в N’kei подаются на ремесленной керамике из собственной мастерской 075 GROUP (керамическая студия была создана специально под проект и изготовила 2 тыс. единиц посуды и интерьерных ваз). За дизайн ресторана отвечала студия Left Design. Он представляет собой сочетание этнического стиля и интерьера в стиле ваби саби — японской эстетики, находящей красоту в несовершенстве.Инвестиции в проект составили 110 млн рублей.