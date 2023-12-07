Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.12
92,78
100,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Гастрономический тренд – назван победитель номинации «Ресторатор года: новый проект»

Гастрономический тренд – назван победитель номинации «Ресторатор года: новый проект»
Иллюстрация: dk.ru

Популярные гастротренды, национальные кухни и гастрофестиваль посреди сибирской тайги — на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года. Новый проект» претендовали девять заведений.

#БИЗНЕС
Лучший новый проект на ресторанном рынке Красноярска был определен путем интерактивного голосования, которое состоялось непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель был выбран из тройки финалистов, которая была определена на очном заседании экспертного совета номинации. 
 
Тройка финалистов:
– Хайям Аминов, «Дикие ужины»;
– Анатолий Ващенко, Сергей Гармашов, Роман Чемеренко, Hello wine;
– Александр Митраков, N’kei. 
 
Для объявления победителя на сцену поднялась Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет». В 2023 «ПакетМаркет» стал соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект» – и неслучайно. «ПакетМаркет» – одна из крупнейших в Сибири компаний в области упаковочных материалов. Одна из ключевых для нее клиентских сфер – индустрия гостеприимства, в первую очередь – ресторанный рынок.    
 
По результатам интерактивного голосования Ольга Свежинская назвала победителя – ресторан N’kei ресторатора Александра Митракова.
Гастрономический тренд – назван победитель номинации «Ресторатор года: новый проект» 1
Рестохолдинг Александра Митракова 075 GROUP первым привел в Красноярск один из популярных гастрономических трендов последних лет — японско-перуанскую кухню никей. Ресторан N’kei открылся в здании отеля Ibis. В меню тирадито, севиче, боулы, салаты, много рыбы и морепродуктов. Большинство блюд в N’kei подаются на ремесленной керамике из собственной мастерской 075 GROUP (керамическая студия была создана специально под проект и изготовила 2 тыс. единиц посуды и интерьерных ваз). За дизайн ресторана отвечала студия Left Design. Он представляет собой сочетание этнического стиля и интерьера в стиле ваби саби — японской эстетики, находящей красоту в несовершенстве.Инвестиции в проект составили 110 млн рублей. 
 
 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в КрасноярскеГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске
  • Красноярский предприниматель Роман Гольдман находится в СтамбулеКрасноярский предприниматель Роман Гольдман находится в Стамбуле
  • Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»
  • Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»
  • Экс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии КрасноярскаЭкс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.