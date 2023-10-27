Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания «ПакетМаркет»

В 2023 соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект» выступила торгово-производственная компания «ПакетМаркет», которая развивает в Красноярске HoReCa-комьюнити.

«ПакетМаркет» – одна из крупнейших в Сибири компаний в области упаковочных материалов. Более 20 лет она производит и брендирует различную упаковку «под ключ» для своих клиентов.



Одна из ключевых для «ПакетМаркета» клиентских сфер – индустрия гостеприимства, в первую очередь – ресторанный рынок.

Рестораторы Красноярска для компании «ПакетМаркет» гораздо больше, чем клиенты. Мы давно и плотно сотрудничаем с лучшими рестохолдингами города. Количество и качество совместных проектов кратно выросло в пандемию, когда рестораторы активно развивали свою доставку, а «ПакетМаркет» производил и предлагал для этого упаковочные решения – прогрессивные и подчеркивающие «лицо» рестохолдинга за счет яркого внешнего вида. Став соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект», мы также хотим внести свой вклад в развитие комьюнити HoReCa-бизнесов Красноярска, ведь эта номинация каждый год отмечает лучших из них», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет». Рестораторы Красноярска для компании «ПакетМаркет» гораздо больше, чем клиенты. Мы давно и плотно сотрудничаем с лучшими рестохолдингами города. Количество и качество совместных проектов кратно выросло в пандемию, когда рестораторы активно развивали свою доставку, а «ПакетМаркет» производил и предлагал для этого упаковочные решения – прогрессивные и подчеркивающие «лицо» рестохолдинга за счет яркого внешнего вида. Став соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект», мы также хотим внести свой вклад в развитие комьюнити HoReCa-бизнесов Красноярска, ведь эта номинация каждый год отмечает лучших из них», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет».