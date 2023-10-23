Номинация «Жилой комплекс» премии «Человек года» «подсветит» лучшие новостройки города
Соучредителем традиционной для премии номинации выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.
За 6 лет работы компания OVERSUN внесла большой вклад в визуальный облик Красноярска! Проспект Мира, набережные, Гремячая грива, Успенский мужской монастырь, Торгашинская лестница, несколько крупных жилых комплексов – мы реализовали архитектурную подсветку и решения безопасности для множества знаковых мест города. Как и лучшие жилые комплексы Красноярска, наши проекты меняют архитектурный облик города, привносят в него актуальные тренды, столичность, праздничность. Поэтому с радостью приняли решение стать соучредителем номинации «Жилой комплекс». Уверены, только современный, яркий и безопасный город может быть по-настоящему притягателен для жизни и инвестиций», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN.
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