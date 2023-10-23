Номинация «Жилой комплекс» премии «Человек года» «подсветит» лучшие новостройки города

Соучредителем традиционной для премии номинации выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.

Как и в прошлом году, в фокусе номинации «Жилой комплекс» будут конкретные строительные проекты. Претендовать на победу смогут жилые комплексы Красноярска, введенные в эксплуатацию с сентября 2022 по сентябрь 2023, а также находящиеся в высокой степени готовности на момент номинирования (80% и более).

Компания OVERSUN, соучредитель номинации, привнесла в выбор победителя новые акценты. В перечень критериев для голосования будут внесены такие критерии как «Архитектурная подсветка ЖК» и «Использование в проекте современных инжиниринговых решений» .

За 6 лет работы компания OVERSUN внесла большой вклад в визуальный облик Красноярска! Проспект Мира, набережные, Гремячая грива, Успенский мужской монастырь, Торгашинская лестница, несколько крупных жилых комплексов – мы реализовали архитектурную подсветку и решения безопасности для множества знаковых мест города. Как и лучшие жилые комплексы Красноярска, наши проекты меняют архитектурный облик города, привносят в него актуальные тренды, столичность, праздничность. Поэтому с радостью приняли решение стать соучредителем номинации «Жилой комплекс». Уверены, только современный, яркий и безопасный город может быть по-настоящему притягателен для жизни и инвестиций», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN. За 6 лет работы компания OVERSUN внесла большой вклад в визуальный облик Красноярска! Проспект Мира, набережные, Гремячая грива, Успенский мужской монастырь, Торгашинская лестница, несколько крупных жилых комплексов – мы реализовали архитектурную подсветку и решения безопасности для множества знаковых мест города. Как и лучшие жилые комплексы Красноярска, наши проекты меняют архитектурный облик города, привносят в него актуальные тренды, столичность, праздничность. Поэтому с радостью приняли решение стать соучредителем номинации «Жилой комплекс». Уверены, только современный, яркий и безопасный город может быть по-настоящему притягателен для жизни и инвестиций», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN.

Имя победителя премии «Человек года» в номинации «Жилой комплекс» будет названо на торжественной церемонии. Главный деловой прием Красноярска пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.