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Благотворительная номинация премии «Человек года» обрела учредителя и новое имя

Благотворительная номинация премии «Человек года» обрела учредителя и новое имя
Иллюстрация: «Деловой квартал»

Международная группа компаний TIKSAN GROUP станет учредителем номинации, где поощряются компании, которые системно занимаются благотворительностью.

#НОВОСТИ

Начиная с сентября к «Человеку года» присоединяются учредители номинаций — так, «Доброе дело бизнеса» поддержит TIKSAN GROUP. Более того, в 2023 номинация получит название, идентичное главному благотворительному проекту компании — «Сердце бизнеса».

Номинация всегда была значима для премии, ведь она помогает поощрить бизнесы с добрым сердцем. Причем под благотворительностью мы понимаем не только помощь нуждающимся, детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, но и поддержку спорта, культуры, науки, одаренных детей, экологическое и просветительское волонтерство», — подчеркивает Юлия Чанчикова, учредитель и организатор премии «Человек года» в Красноярске.

Представитель премии подчеркивает, что также важно показать с помощью номинации разные сценарии добрых дел, примеры осознанной благотворительности. 

Например, «Сердце бизнеса» — проект, который призван выполнять функцию эндаумент-фонда и поддерживать повседневную жизнь благотворительных организаций. Для них покрытие регулярных расходов не менее важно, чем целевая точечная помощь: так фонды получают возможность не приостанавливать деятельность и сохранять ее регулярность.

Кроме того, 10% заработка Сергей Ким, основатель и руководитель TIKSAN GROUP, передает на благотворительные цели: так он транслирует личный пример и практику собственного бизнеса. Одна из важнейших для компании целей — распространить идею благотворительности бизнеса, и на собственном примере распространить ролевую модель системной помощи.

Непосредственно проект «Сердце бизнеса» курирует Надежда Цой. Ее усилиями собранная помощь распределяется в фонды Красноярского края: «Поиск пропавших детей», «69 параллель», «Красноярье без сирот», «Вместе против рака», «Бездомный пёс», «РО ВОРДИ», «Дом матери», «Шаг за шагом к мечте», «Живое дыхание».

Традиционно эксперты оценивают не столько суммы, вложенные конкретной компанией в благотворительность. Ключевыми факторами оценки становятся:

  • системность;
  • проектность;
  • сотрудничество с фондами, имеющими прозрачную отчетность.

Отметим, TIKSAN GROUP присоединяюеся к премии не впервые. Так, в 2022 компания стала соучредителем «Человека года». Тогда же Сергея Ким, Надежду Цой и Николая Ким выбрали победителями номинации «Семейный бизнес» — это направление было новым для «Человека года».

Добавим, премия вошла в стадию активной подготовки. Сейчас идет формирование лонг- и шорт-листов по 15 направлениям. Победители, которых эксперты каждой из номинаций сочтут достойнейшими, станут известны 7 декабря.

В этом году команда издания так же расширила пул номинаций премии: к нему добавили «Активный бизнес: корпоративный спорт» и «Человек года в fashion-индустрии».

Кроме того, еще несколько номинаций перезапустили: в обновленном формате предстанут «Здоровый бизнес», «Общественные пространства» и «Амбассадор личного бренда».

Больше о премии «Человек года-2023»:

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Издание «Деловой квартал-Красноярск» продолжает подготовку к премии «Человек года-2023». Одна из важнейших и социально-значимых номинаций премии в этом году пройдет по-новому.

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Автор: Петр Савельев
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