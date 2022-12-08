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Один за всех и все за одного – определены победители номинации «Семейный бизнес»

Один за всех и все за одного – определены победители номинации «Семейный бизнес»
Иллюстрация: DK.RU

«Семейный бизнес» – новая номинация премии «Человек года». В числе соискателей премии – бизнесы, которыми рулят семьи. Таких примеров в Красноярске оказалось не мало.

#НОВОСТИ
Важный нюанс – в этой номинации были оценены не финансовые результаты, новизна и прорывы. Фокус сделан на умение слышать и понимать друг друга, баланс между работой и собственно семьей, выбранные ролевые модели, сепарация и чувство локтя, единого организма. Именно поэтому все, кто попал в шорт-лист, проходили необычное испытание — психологический театр, а экспертами, выбирающими лидеров, стали известные красноярские психологи.
 
Соучредителем номинации выступила компания «АРБАН», которая не первый год является генеральным партнером премии «Человек года». «Семейный бизнес» – близкая застройщику номинация: «АРБАН» не просто строит жилые дома, она создает особую, комфортную среду для семей. Для оглашения имени победителя на сцену поднялась Анна Баранова, заместитель руководителя ГСК «АРБАН». 
 
В тройку лидеров номинации «Семейный бизнес» вошли: 
– Юлия и Игорь Артемьевы, семейная юридическая практика «ДраккарА»;
– Сергей Ким,Надежда Цой, Николай Ким, международная группа компаний TIKSAN GROUP;
– Эля и Андрей Линевич, группа компаний Headway.
 
Анна Баранова назвала победителей – Сергей Ким, Надежда Цой, Николай Ким, международная группа компаний TIKSAN GROUP. Двенадцать лет назад братья Ким решили, что пришло время создать успешную международную компанию и заработать свой первый миллион долларов. На тот момент у них был маленький офис, за аренду которого они задолжали. Однако вера в успех предприятия, умноженная сначала на два, а потом и на три (к братьям присоединилась Надежда Цой), помогла реализовать самые смелые планы. В процессе развития компания масштабировалась и прирастала новыми направлениями. В итоге произошла сепарация — у каждого появилось свое направление и свобода в принятии управленческих решений. Но в то же время каждый в этом семейном бизнесе понимает, что «в стае лететь лучше». И компания объединена общим пониманием человеческих и бизнес-ценностей, которые транслирует семья.
 
Автор: Петр Савельев
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