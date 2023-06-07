Tiksan Group запустила большой благотворительный проект в Красноярске

Предприниматели могут помочь сиротам, малоимущим гражданам, поисковой бригаде пропавших детей, женщинам, подвергшимся домашнему насилию.

А также людям с ограниченными возможностями и онкологическими заболеваниями, бездомным животным.

Проект «Сердце Бизнеса», в первую очередь, ориентирован на предпринимателей. Его организатор — Сергей Ким, руководитель международной группы компаний Tiksan Group.

Для меня всегда было важно нести людям пользу. Все наши проекты в Tiksan Group направлены именно на это. Мы строим, обогреваем, даём знания, хотим, чтобы люди дышали чистым воздухом, даём возможность повышать уровень комфорта, покупая машины по выгодной цене. Но когда я услышал от Дильшода Матисаева про его главного акционера - творца. Про то что, он отчисляет ежегодно 5% от своей прибыли на благотворительность, а это на минуточку несколько миллиардов, я сильно задумался. Проект «Сердце Бизнеса» создан, чтобы объединить бизнесменов и предпринимателей. Я хочу показать им, как помогая другим, можно сильно вырасти. То чувство, которое наполняет тебя и переполняет от того, что ты несёшь другим пользу — дорогого стоит», — поясняет Сергей Ким.

Каждый участник проекта «Сердце Бизнеса» определяет, какому из фондов будет направлена поддержка именно от его компании. Все максимально прозрачно и открыто.

После того, как в проекте примут участие 1000 человек, Tiksan Group пригласит специалиста из Книги рекордов России для фиксации рекорда.

Рекорд будет зафиксирован официально по всем нормам и правилам. Надеемся, что этот проект станет системным. Один раз оказать помощь — это уже хорошо. Но делать это регулярно и в составе большого количества людей — совсем другой уровень. Время покажет, насколько ценным окажется сам проект, и какой уровень пользы он сможет принести», — отметил Сергей Ким.

Всего в проекте в настоящее время участвуют 9 благотворительных фондов. В любой из них можно направить свои средства, минимальная сумма – 10 тысяч рублей. Важно, что в проекте «Сердце Бизнеса» могут принять участие не только компании, но и физические лица. Первой такой участницей совсем недавно стала Алена Васько. Она перечислила средства в один из фондов.

Чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать фонд и место на баннере на сайте «Сердце Бизнеса». Переходите на сайт проекта и сделайте доброе дело. «Сердце Бизнеса» — сердца, которые бьются вместе!