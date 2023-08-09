Компании, меняющие реальность: Сценарии светлой жизни

Как световые сценарии влияют на облик города и почему это связано с инвестиционным потенциалом, рассказывает Сергей Матыскин, гендиректор компании OVERSUN, резидент делового клуба «Миллиард».

Освещение города — это в первую очередь безопасность, комфорт или украшение мегаполиса?

— Визуальный облик становится одним из решающих факторов и для жителей, и даже для тех, кто принимает решение о переезде. Поэтому световые сценарии, особенно для знаковых объектов города — высокая ответственность.

Например, в 2019…2020 мы работали над освещением набережной на правом берегу. Хотелось сформировать не «одноразовое» место, а пространство, куда будут возвращаться. Этот проект занял около двух лет, но, по сути, дал правому берегу аналог общественного пространства, которое раньше было только на левом. Такие точки притяжения — важная история, развитие которой делает город красивым и уютным: реки занимают важнейшее место в образе города, и речной фасад может многое сказать о нем.

Общая протяженность набережной — 1,2 км, и через световой сценарий в ней плавно соединяются несколько пространств. У каждого была конкретная задача, а значит, и индивидуальное освещение — для этого мы разработали несколько локальных концепций.

Например, центральный променад осветили буквально насквозь, установив опоры высотой 8 метров и залив светом эту прогулочную часть. Благодаря этому пространство стало безопасным, потому что просматривалось полностью.

Часть с детской площадкой оформили так, чтобы создавалось ощущение миниатюрности и сказочности. Помимо основного освещения вдоль дорожек появились маленькие светильники, которые подсвечивали деревья, и теперь пространство погружает в атмосферу «Алисы в стране чудес».

Для тропинок в стороне от центральной прогулочной части выбрали светильники типа боллард, в том числе со спрятанным источником света. Фактически человек не видит, откуда исходит свет, а будто идет по светящейся дорожке: это придает особый уют и даже кулуарность. Мы решили максимально органично вписать освещение в ландшафт, чтобы внимание людей не перетягивалось на отдельные источники света, но при этом маршрут оставался безопасным.

Какие тренды сегодня существуют в освещении?

— В мегаполисах освещение создают в первую очередь в соответствии со световым мастер-планом: он определяет не только световые доминанты, но и то, как вообще будет выглядеть город с наступлением темноты. Один из ярких примеров — фасады зданий на проспекте Мира. Их оформление сильно сказалось на общем ощущении людьми света. Изначально главная функция подсветки фасадов — художественная, но она дает дополнительное освещение и дороге. Фактически основного света на ней и тротуарах не добавилось, но с точки зрения эмоционального восприятия людям стало светлее, а значит, спокойнее и безо­паснее.

Это освещение мы спроектировали и воплотили за три месяца, для нашей команды это был вызов и очень показательный проект как с точки зрения сроков, так и концептуально.

В ведущих трендах сейчас и естественность. Мы стремимся создать органичное пространству освещение: свет должен работать только там, где он нужен, а не «засорять» все вокруг. Сейчас во всем мире борются с паразитной засветкой, из-за которой в мегаполисах уже не видно звезд, и мы воплощаем аналогичный подход.

Освещение притягивает бизнес?

— Грамотный свет, спроектированный и установленный с учетом особенностей конкретной инфраструктуры, очень украшает город, и в наше время это стало важным.

Внешний облик пространства может быть решающим не только для жителей, но в том числе и для инвесторов: чтобы проекты работали и росли, в них должны стремиться люди. А они выбирают места и города, в которых комфортно и красиво не «когда-то», а здесь и сейчас.