Рассказываем о том, кто в 2023 масштабно поддержит главное деловое событие Красноярска — премию «Человек года».

Команда «Делового квартала» продолжает активную подготовку к главному событию делового сезона — подлинной, независимой премии «Человек года». Церемония вручения состоится 7 декабря 2023. В настоящее время эксперты работают над формированием лонг и шорт-листов в 14 номинациях.

В октябре стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023» — им стал специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент». Он же присоединился к событию в качестве учредителя номинации «Общественные пространства».

Для нас важен облик города и его благоустройство, поэтому мы хотим поддержать компании, которые вкладывают силы, время и деньги в зачастую непрофильные для них проекты. И за это надо говорить спасибо, в том числе публично», — говорит Алексей Петров, генеральный директор «Конструктив Девелопмент».

Номинацию «Общественные пространства» запустили в 2023 после перерыва в три года. За этот период в Красноярске появилось множество локаций, привлекающих горожан и гостей столицы края. Именно они создают новый характер и образ нашего мегаполиса.

Человек не может жить только в парадигме „работа-квартира“: ему нужно обустроенное пространство в шаговой доступности. Сегодня строить дома просто так нельзя — нужно влюблять горожан и гостей в Красноярск, и таким образом объединять нас», — считает Алексей Петров.

Одним из ключевых факторов, который необходим для включения площадки в лонг- и шорт-лист номинации — инициатива бизнеса и его финансовое участие в создании локации.

Еще несколько ключевых критериев:

интересный концепт;

интеграция в природную либо городскую среду;

трансформация промышленных территорий, возвращение красивых уголков города горожанам;

доступность и популярность у красноярцев;

проведение спортивных/творческих событий на площадке.

Преобразование и преображение города зашито в код нашей компании. Мы создаем не просто дома — мы разрабатываем пространство, где хочется жить», — комментирует Алексей Петров.

Яркий пример для Красноярска — жилой комплекс «Апрелевка», вторую очередь которого «Конструктив Девелопмент» достроил в октябре 2023. ЖК построен на бывшей производственной площадке, в которую удалось вдохнуть новую жизнь.

В 2023 компания начала еще более амбициозный жилой проект — прогресс-кварталы «Перемены». С его запуском стало понятно, что правобережье обретает флагманский жилой массив, способный кардинально менять судьбу территории.

Современные архитектурные и планировочные решения, создание общественных пространств, — «Перемены» привлекали внимание горожан уже на старте продаж.

Локации, которые изменяют и развивают город похожим образом, и будут претендентами на победу в номинации «Общественные пространства» в 2023.

Напомним, в этом году перезапущены три номинации премии: «Общественные пространства», «Амбассадор личного бренда» и «Здоровый бизнес». Появились в премии и новички — речь о номинациях «Человек года в fashion-индустрии» и «Активный бизнес: корпоративный спорт».

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