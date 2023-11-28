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В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект»

В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект»
Иллюстрация: Надежда Быканова

Соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект», торгово-производственная компания «ПакетМаркет», провела самый креативный и «вкусный» экспертный совет премии «Человек года».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В Красноярске прошло очное заседание экспертного совета номинации «Ресторатор года: новый проект».
В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект» 1
Соучредитель номинации, компания «ПакетМаркет», творчески подошла к его организации: атмосфера и оформление мероприятия воспроизводили открытие нового ресторана. А статус самой «вкусной» номинации поддержал изысканный фуршет. 
В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект» 2Детали создают атмосферу и настроение. Это было важно учесть при выборе тройки финалистов в нашей номинации. Атмосфера должна быть соответствующей важному событию. Красивое тематическое оформление, вкусная еда, душевная обстановка – мы продумали каждый нюанс и, судя по отзывам, приятно удивили экспертов. Разрабатывая концепцию экспертного совета, мы решили воспроизвести момент открытия нового ресторана – одновременно праздничный и волнительный. Этот антураж задал настроение всему мероприятию: несмотря на разные мнения и даже споры оно прошло в теплой обстановке, а эксперты, которые до этого дня не были знакомы, быстро нашли общий язык. Считаю, что голосование и выбор тройки финалистов номинации «Ресторатор года: новый проект» удалось. Их имена, а также имя победителя мы узнаем уже 7 декабря», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет», соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект».
Ознакомление экспертов с проектами-номинантами «Ресторатора» также проходило в необычном формате.
В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект» 3
Помимо традиционных профайлов на каждый проект были представлены видео-визитки, съемки которых организовала команда «ПакетМаркета». В небольших видеороликах рестораторы и шеф-повара рассказывали о концепции, меню и фишках своих проектов.   
В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект» 4
После презентации и обсуждения номинантов началось голосование за тройку финалистов. Эксперты, которые не смогли присутствовать на встрече, проголосовала заочно. Их мнение также учитывалось при подсчете баллов.
В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект» 5Номинанты этого года представлены интересными и что важно разными концепциями, от привычных – русской и итальянской кухонь («Вареники», Pino), до нишевых – таких как Mazel Tov и N’kei. Каждый из проектов со своим «лицом», но при этом все они укладываются в тренд развития гастрономии в Красноярске. Город прочно закрепил за собой звание гастрономической столицы Сибири, а из Москвы в Красноярск уже организуют гастротуры – показатель, который говорит об очень многом. Что касается непосредственно голосования – оно прошло в рабочем режиме. У каждого эксперта были свои фавориты, но так или иначе тройка финалистов – это очевидные лидеры, получившие поддержку и высшие баллы от большинства экспертов», – говорит Владимир Умаев, генеральный директор компании «Владелита», член экспертного совета номинации «Ресторатор года: новый проект».
В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект» 6
Лучший новый проект на ресторанном рынке Красноярска будет определен путем интерактивного голосования, которое состоится непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель будет выбран из тройки финалистов, которую определил экспертный совет номинации. 
 
Фото в материале – Надежда Быканова. 

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Автор: Петр Савельев
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