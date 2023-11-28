В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект»

Соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект», торгово-производственная компания «ПакетМаркет», провела самый креативный и «вкусный» экспертный совет премии «Человек года».

В Красноярске прошло очное заседание экспертного совета номинации «Ресторатор года: новый проект».

«ПакетМаркет», творчески подошла к его организации: атмосфера и оформление мероприятия воспроизводили открытие нового ресторана. А статус самой «вкусной» номинации поддержал изысканный фуршет. Соучредитель номинации , компания, творчески подошла к его организации: атмосфера и оформление мероприятия воспроизводили открытие нового ресторана. А статус самой «вкусной» номинации поддержал изысканный фуршет.

Детали создают атмосферу и настроение. Это было важно учесть при выборе тройки финалистов в нашей номинации. Атмосфера должна быть соответствующей важному событию. Красивое тематическое оформление, вкусная еда, душевная обстановка – мы продумали каждый нюанс и, судя по отзывам, приятно удивили экспертов. Разрабатывая концепцию экспертного совета, мы решили воспроизвести момент открытия нового ресторана – одновременно праздничный и волнительный. Этот антураж задал настроение всему мероприятию: несмотря на разные мнения и даже споры оно прошло в теплой обстановке, а эксперты, которые до этого дня не были знакомы, быстро нашли общий язык. Считаю, что голосование и выбор тройки финалистов номинации «Ресторатор года: новый проект» удалось. Их имена, а также имя победителя мы узнаем уже 7 декабря», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет», соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект». Детали создают атмосферу и настроение. Это было важно учесть при выборе тройки финалистов в нашей номинации. Атмосфера должна быть соответствующей важному событию. Красивое тематическое оформление, вкусная еда, душевная обстановка – мы продумали каждый нюанс и, судя по отзывам, приятно удивили экспертов. Разрабатывая концепцию экспертного совета, мы решили воспроизвести момент открытия нового ресторана – одновременно праздничный и волнительный. Этот антураж задал настроение всему мероприятию: несмотря на разные мнения и даже споры оно прошло в теплой обстановке, а эксперты, которые до этого дня не были знакомы, быстро нашли общий язык. Считаю, что голосование и выбор тройки финалистов номинации «Ресторатор года: новый проект» удалось. Их имена, а также имя победителя мы узнаем уже 7 декабря», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет», соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект».

Ознакомление экспертов с проектами-номинантами «Ресторатора» также проходило в необычном формате.

Помимо традиционных профайлов на каждый проект были представлены видео-визитки, съемки которых организовала команда «ПакетМаркета». В небольших видеороликах рестораторы и шеф-повара рассказывали о концепции, меню и фишках своих проектов.

После презентации и обсуждения номинантов началось голосование за тройку финалистов. Эксперты, которые не смогли присутствовать на встрече, проголосовала заочно. Их мнение также учитывалось при подсчете баллов.

Номинанты этого года представлены интересными и что важно разными концепциями, от привычных – русской и итальянской кухонь («Вареники», Pino), до нишевых – таких как Mazel Tov и N’kei. Каждый из проектов со своим «лицом», но при этом все они укладываются в тренд развития гастрономии в Красноярске. Город прочно закрепил за собой звание гастрономической столицы Сибири, а из Москвы в Красноярск уже организуют гастротуры – показатель, который говорит об очень многом. Что касается непосредственно голосования – оно прошло в рабочем режиме. У каждого эксперта были свои фавориты, но так или иначе тройка финалистов – это очевидные лидеры, получившие поддержку и высшие баллы от большинства экспертов», – говорит Владимир Умаев, генеральный директор компании «Владелита», член экспертного совета номинации «Ресторатор года: новый проект». Номинанты этого года представлены интересными и что важно разными концепциями, от привычных – русской и итальянской кухонь («Вареники», Pino), до нишевых – таких как Mazel Tov и N’kei. Каждый из проектов со своим «лицом», но при этом все они укладываются в тренд развития гастрономии в Красноярске. Город прочно закрепил за собой звание гастрономической столицы Сибири, а из Москвы в Красноярск уже организуют гастротуры – показатель, который говорит об очень многом. Что касается непосредственно голосования – оно прошло в рабочем режиме. У каждого эксперта были свои фавориты, но так или иначе тройка финалистов – это очевидные лидеры, получившие поддержку и высшие баллы от большинства экспертов», – говорит Владимир Умаев, генеральный директор компании «Владелита», член экспертного совета номинации «Ресторатор года: новый проект».

Лучший новый проект на ресторанном рынке Красноярска будет определен путем интерактивного голосования, которое состоится непосредственно на торжественной церемонии «Человек года» . Победитель будет выбран из тройки финалистов, которую определил экспертный совет номинации.

Фото в материале – Надежда Быканова.



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