В Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спорта
Эксперты номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» премии «Человек года-2023» выбрали финалистов и победителя.
В ходе заседания экспертного совета номинанты презентовали опыт формирования и реализации корпоративного спорта в своих компаниях. У каждого он свой, свои подходы и методы, но всех объединяет желание сделать атмосферу и рабочую обстановку в своих коллективах ещё более комфортной и интересной для сотрудников. Открытие в Красноярске 18-луночного гольф-поля мирового уровня – одна из новых и самых перспективных возможностей для этого. Гольф не просто востребован по всему миру, но и является, пожалуй, самым популярным спортом в деловой среде. Связь гольфа с бизнесом крайне органично вошла в наше сознание. И дело отнюдь не в том, что гольф — это статусно и дорого. Дело в самом духе игры: пожалуй, ни в каком другом виде спорта так не сочетаются ожесточенное соперничество и максимальное умиротворение. Такой настрой очень подходит для решения бизнес-вопросов: ты «здесь и сейчас», максимально сосредоточен и при этом расслаблен, ты напряженно высчитываешь минимальное количество ударов, чтобы довести мяч до «грина», и наслаждаешься свежим приятным ветром. Выходя играть в гольф, чаще всего не знаешь, с кем тебя сведет раунд — это уникальная возможность познакомиться с новыми людьми и за несколько часов игры узнать партнера, его интересы и характер. Неудивительно, что в подобной обстановке переговоры проходят крайне эффективно — все стороны предельно сконцентрированы, но при этом спокойны», – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина», соучредитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».
Решение учредить номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» – очень своевременное и правильное! Это важный показатель, характеризующий работу корпорации или предприятия, в первую очередь – готовность бизнеса заботиться о сотрудниках и их здоровье. Каждый из номинантов на премию выстроил стройную логичную систему развития корпоративного спорта внутри предприятия, что опять же говорит о значимости этого направления для бизнеса. Я лично отмечу двух номинантов, подходы которых особо впечатлили. Первый – Красцветмет, который работает в разных направлениях, а потому каждый сотрудник находит физактивность под себя – будь то командные игры или спортзал, посещение которого компания субсидирует. Второй номинант, которого упомяну – Николай Бяков, руководитель ГК «Медведь Холдинг». Яркий пример того, как личная увлеченность руководителя спортом и ЗОЖ мотивирует к активной и здоровой жизни весь коллектив. Отдельно отмечу команду «Делового квартала» за умение замечать важные тенденции, такие как корпоративный спорт, и привлекать к ним внимание в том числе через премию «Человек года». Уверен, что и в будущем году эта номинация должна сохраниться, как социально значимая и, что немаловажно, напрямую влияющая на бизнес-результаты предприятий», – говорит Валерий Чебин, президент национальной студенческой спортивной лиги гольфа.
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