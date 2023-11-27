В Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спорта

Эксперты номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» премии «Человек года-2023» выбрали финалистов и победителя.

В Красноярске прошло очное заседание экспертного совета номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» премии «Человек года» издания «Деловой квартал».

Участие в нем приняли эксперты , а также сами номинанты, каждый из которых лично презентовал свои инициативы в направлении корпспорта.

«Настроение» мероприятия полностью соответствовало номинации – все претенденты отстаивали свое право на победу. Однако несмотря на дух соперничества, сохранялось ощущение общего дела, цель которого развитие современных спортактивностей для сотрудников.

В ходе заседания экспертного совета номинанты презентовали опыт формирования и реализации корпоративного спорта в своих компаниях. У каждого он свой, свои подходы и методы, но всех объединяет желание сделать атмосферу и рабочую обстановку в своих коллективах ещё более комфортной и интересной для сотрудников. Алёна Дёмкина, куратор проекта соучредитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт». В ходе заседания экспертного совета номинанты презентовали опыт формирования и реализации корпоративного спорта в своих компаниях. У каждого он свой, свои подходы и методы, но всех объединяет желание сделать атмосферу и рабочую обстановку в своих коллективах ещё более комфортной и интересной для сотрудников. Открытие в Красноярске 18-луночного гольф-поля мирового уровня – одна из новых и самых перспективных возможностей для этого. Гольф не просто востребован по всему миру, но и является, пожалуй, самым популярным спортом в деловой среде. Связь гольфа с бизнесом крайне органично вошла в наше сознание. И дело отнюдь не в том, что гольф — это статусно и дорого. Дело в самом духе игры: пожалуй, ни в каком другом виде спорта так не сочетаются ожесточенное соперничество и максимальное умиротворение. Такой настрой очень подходит для решения бизнес-вопросов: ты «здесь и сейчас», максимально сосредоточен и при этом расслаблен, ты напряженно высчитываешь минимальное количество ударов, чтобы довести мяч до «грина», и наслаждаешься свежим приятным ветром. Выходя играть в гольф, чаще всего не знаешь, с кем тебя сведет раунд — это уникальная возможность познакомиться с новыми людьми и за несколько часов игры узнать партнера, его интересы и характер. Неудивительно, что в подобной обстановке переговоры проходят крайне эффективно — все стороны предельно сконцентрированы, но при этом спокойны», – говорит, куратор проекта «Юдинская долина»

В шорт-лист номинации вошли 10 компаний:

Николай Бяков, ГК «Медведь Холдинг»;

Анатолий Ващенко, Bellini;

Александр Гаврилов, «Красмаш»;

Олег Дьяченко, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Михаил Дягилев, Красцветмет;

Сергей Ким, Tiksan Group;

Дарья Новикова*, «РН-Ванкор» (* – пресс-секретарь «РН-Ванкор»);

Сергей Петров, «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»;

Екатерина Серженко*, «Полюс Красноярск» (* – директор по персоналу и административно-хозяйственному обеспечению «Полюс Красноярск»);

Андрей Федоров, АО «СУЭК-Красноярск».

После презентации номинантов и длительной дискуссии началось голосование по анкетам.

Эксперты, которые не смогли присутствовать на встрече, проголосовала заочно. Их мнение также учитывалось при подсчете баллов.

Решение учредить номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» – очень своевременное и правильное! Это важный показатель, характеризующий работу корпорации или предприятия, в первую очередь – готовность бизнеса заботиться о сотрудниках и их здоровье. Каждый из номинантов на премию выстроил стройную логичную систему развития корпоративного спорта внутри предприятия, что опять же говорит о значимости этого направления для бизнеса. Я лично отмечу двух номинантов, подходы которых особо впечатлили. Первый – Красцветмет, который работает в разных направлениях, а потому каждый сотрудник находит физактивность под себя – будь то командные игры или спортзал, посещение которого компания субсидирует. Второй номинант, которого упомяну – Николай Бяков, руководитель ГК «Медведь Холдинг». Яркий пример того, как личная увлеченность руководителя спортом и ЗОЖ мотивирует к активной и здоровой жизни весь коллектив. Отдельно отмечу команду «Делового квартала» за умение замечать важные тенденции, такие как корпоративный спорт, и привлекать к ним внимание в том числе через премию «Человек года». Уверен, что и в будущем году эта номинация должна сохраниться, как социально значимая и, что немаловажно, напрямую влияющая на бизнес-результаты предприятий», – говорит Валерий Чебин, президент национальной студенческой спортивной лиги гольфа. Решение учредить номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» – очень своевременное и правильное! Это важный показатель, характеризующий работу корпорации или предприятия, в первую очередь – готовность бизнеса заботиться о сотрудниках и их здоровье. Каждый из номинантов на премию выстроил стройную логичную систему развития корпоративного спорта внутри предприятия, что опять же говорит о значимости этого направления для бизнеса. Я лично отмечу двух номинантов, подходы которых особо впечатлили. Первый – Красцветмет, который работает в разных направлениях, а потому каждый сотрудник находит физактивность под себя – будь то командные игры или спортзал, посещение которого компания субсидирует. Второй номинант, которого упомяну – Николай Бяков, руководитель ГК «Медведь Холдинг». Яркий пример того, как личная увлеченность руководителя спортом и ЗОЖ мотивирует к активной и здоровой жизни весь коллектив. Отдельно отмечу команду «Делового квартала» за умение замечать важные тенденции, такие как корпоративный спорт, и привлекать к ним внимание в том числе через премию «Человек года». Уверен, что и в будущем году эта номинация должна сохраниться, как социально значимая и, что немаловажно, напрямую влияющая на бизнес-результаты предприятий», – говорит Валерий Чебин, президент национальной студенческой спортивной лиги гольфа.

Тройка лидеров и победитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.

Фото в материале – Надежда Быканова.

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