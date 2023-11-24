Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ

Корпоративный спорт – это отличный способ формирования командного духа предприятия. Забег под флагом организации или игры в командные виды спорта становятся полигоном для укрепления дружеских отношений среди сотрудников, там отрабатываются элементы взаимовыручки и поддержки. Это в дальнейшем положительно сказывается на рабочем процессе. Вот почему спортивные активности для сотрудников развивают все больше компаний – от больших корпораций до малых предприятий. Такие усилия бизнеса безусловно нужно замечать и поощрять», – говорит Владимир Мусиенко, председатель Федерации триатлона Красноярского края, член экспертного совета номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».