Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ
Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов самой «активной» номинации премии «Человек года» – «Активный бизнес: корпоративный спорт».
Экспертный совет номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» собрал палитру экспертов, так или иначе связанных с развитием массовых спортактивностей. Одни – спортсмены в прошлом, а сегодня руководители спортивных федераций, другие – отвечают за развитие спорта на уровне города и края, третьи – воспитывают будущих чемпионов и тренируют работников предприятий. Главное, что даст номинации разнообразие точек зрения – взвешенный и объективный выбор финалистов и победителя. С радостью отмечу, что в экспертном совете представлен и «родной» для «Юдинской долины» вид спорта – гольф. Своевременное решение! В России уже есть примеры того, как гольф может быть интегрирован в корпоративный спорт. В Красноярске такая культура только формируется, главный драйвер этого процесса – чемпионское 18-луночное гольф-поле мирового уровня «Юдинская долина». Уже в следующем сезоне мы запустим корпоративные программы и начнем формировать новую аудиторию, приобщая к гольфу бизнес-сообщество города и сотрудников компаний», – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина», соучредитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».
Корпоративный спорт – это отличный способ формирования командного духа предприятия. Забег под флагом организации или игры в командные виды спорта становятся полигоном для укрепления дружеских отношений среди сотрудников, там отрабатываются элементы взаимовыручки и поддержки. Это в дальнейшем положительно сказывается на рабочем процессе. Вот почему спортивные активности для сотрудников развивают все больше компаний – от больших корпораций до малых предприятий. Такие усилия бизнеса безусловно нужно замечать и поощрять», – говорит Владимир Мусиенко, председатель Федерации триатлона Красноярского края, член экспертного совета номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».
Лидеры в ней определяться в начале следующей недели.
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