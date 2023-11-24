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Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ

Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ
Иллюстрация: dk.ru

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов самой «активной» номинации премии «Человек года» – «Активный бизнес: корпоративный спорт».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2023 премия «Человек года» издания «Деловой квартал — Красноярск» приросла несколькими новыми номинациями. Одна из них – «Активный бизнес: корпоративный спорт». В качестве соучредителя самую «активную» номинацию премии поддержал живописный ландшафтный парк «Юдинская долина», изюминкой которого стало 18-луночное гольф-поле мирового уровня.  
Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ 1Экспертный совет номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» собрал палитру экспертов, так или иначе связанных с развитием массовых спортактивностей. Одни – спортсмены в прошлом, а сегодня руководители спортивных федераций, другие – отвечают за развитие спорта на уровне города и края, третьи – воспитывают будущих чемпионов и тренируют работников предприятий. Главное, что даст номинации разнообразие точек зрения – взвешенный и объективный выбор финалистов и победителя. С радостью отмечу, что в экспертном совете представлен и «родной» для «Юдинской долины» вид спорта – гольф. Своевременное решение! В России уже есть примеры того, как гольф может быть интегрирован в корпоративный спорт. В Красноярске такая культура только формируется, главный драйвер этого процесса – чемпионское 18-луночное гольф-поле мирового уровня «Юдинская долина». Уже в следующем сезоне мы запустим корпоративные программы и начнем формировать новую аудиторию, приобщая к гольфу бизнес-сообщество города и сотрудников компаний», – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина», соучредитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт». 
Эксперты номинации: 
1. Сергей Алексеев, управляющий клубом World Class в Красноярске. 
2. Сергей Баженов, председатель Красноярского краевого отделения ВФСО «Трудовые резервы». 
3. Сергей Веневцев, директор «Красноярского колледжа олимпийского резерва».
4. Алёна Дёмкина, амбассадор гольфа в Красноярске, куратор проекта «Юдинская долина».
5. Ксения Кацер, сертифицированный инструктор по северной (скандинавской) ходьбе, управляющая экопарком «Гремячая Грива».
6. Владимир Лукинов, генеральный директор компании «Честная игра».
7. Андрей Малюгин, генеральный директор печатного центра «КПД».
8. Владимир Мусиенко, председатель Федерации триатлона Красноярского края.
9. Максим Орешников, руководитель Главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.
10. Денис Петровский, и. о. министра спорта Красноярского края.
11. Валерий Чебин, президент национальной студенческой спортивной лиги гольфа.
12. Галина Шиповалова, члена исполкома Европейского союза триатлона.
13. Инна Яковлева, президент Федерации шахмат Красноярского края.
Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ 2Корпоративный спорт – это отличный способ формирования командного духа предприятия. Забег под флагом организации или игры в командные виды спорта становятся полигоном для укрепления дружеских отношений среди сотрудников, там отрабатываются элементы взаимовыручки и поддержки. Это в дальнейшем положительно сказывается на рабочем процессе. Вот почему спортивные активности для сотрудников развивают все больше компаний – от больших корпораций до малых предприятий. Такие усилия бизнеса безусловно нужно замечать и поощрять», – говорит Владимир Мусиенко, председатель Федерации триатлона Красноярского края, член экспертного совета номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».
Напомним, церемония вручения премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.
 
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Автор: Петр Савельев
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