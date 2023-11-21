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Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города

Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города
Иллюстрация: dk.ru

Эксперты номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В Красноярске прошло очное заседание экспертного совета номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники» премии «Человек года» издания «Деловой квартал».
Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города 1
 
На нем присутствовали эксперты номинации, а также сами номинанты. 
В этом году голосование впервые прошло в очном формате – с участием не только экспертов, но и номинантов. На мой взгляд, это отличная практика! Мы как учредители подготовили небольшие видеоролики о номинантах и об их особенностях, ведь за несколько дней до голосования лично побывали в клиниках и познакомились с их руководителями. Кроме подготовленных профайлов, номинанты сами могли выступить с ответным словом перед экспертами. Хочется отметить, что каждый номинант достоин победы – у каждого есть свои преимущества, сильные стороны и большая любовью к своему делу и к медицине!» – уверена Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».
Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города 2
 
Шорт-лист номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники»:
Ирина Верещагина, Face&Body;
Татьяна Жукова, «Клиника в Северном», «Клиника в Октябрьском»;
Мария Катаева, «Арника»;
Игорь Микитин, «Центр пластической хирургии»;
Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии»;
Светлана Сыромятникова, «Новая жизнь»;
Кристина Шнайдер, Клиника VEKA. 
 
После длительной дискуссии началось голосование по анкетам.
Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города 3
Эксперты, которые не смогли присутствовать на встрече, проголосовали заочно. Их мнение также учитывалось при подсчете баллов.
 
Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города 4Участие в экспертном совете премии номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года» – абсолютно новый опыт для меня. Процесс оценки номинантов и выбора финалистов был непростым, но крайне познавательным. Учредители и руководители частных многопрофильных клиник, представленные в этой номинации, продемонстрировали не только высокий профессионализм и инновационный подход к медицинскому обслуживанию, но и глубокую преданность своему делу и заботу о пациентах. Участники номинации не просто следуют стандартам – они стремятся их переопределить. Невероятный потенциал и стремление к совершенству – вот, что является ключевым для любого прогрессивного предприятия. Взаимодействие с другими экспертами, выдающимися личностями из бизнес-сообщества, утвердило меня во мнении, что истинное лидерство заключается не только в следовании за успехом, но и в умении вдохновлять других на достижение невозможного. Каждый из номинантов также продемонстрировал дух инноваций и лидерства. Важно, что премия «Человек года» не просто отмечает достижения, она отмечает тех, кто осмеливается думать иначе, идти против течения и вносить в систему изменения, улучшающие качество жизни людей. Действуя в таком русле и, что важно – совместно, мы не просто наблюдаем за будущим медицины, мы его создаем!» – считает Елена Ковалевич, руководитель филиала компании «Катрен» в Красноярском крае-член экспертного совета номинации «Здоровый бизнес».
Отметим, что в 2023 победители традиционной для премии медицинской номинации будут выбраны сразу в двух направлениях – «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии». Выбор финалистов и победителя в подноминации «Стоматологии» пройдет заочно (путем анкетного голосования экспертов и самих номинантов).
 
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Автор: Петр Савельев
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