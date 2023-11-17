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«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса»

«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса»
Иллюстрация: предоставлено медобъединением «Сантем»

Медобъединение «Сантем», соучредитель номинации «Здоровый бизнес», привнес новый подход в выбор финалистов и победителя. Команда «Сантем» совершила гостевые выезды к номинантам премии «Человек года».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Медицинская номинация «Здоровый бизнес» – одна из постоянных номинаций премии «Человек года». Впервые в этом году подход к знакомству с номинантами, выбору тройки финалистов и победителя был расширен гостевыми выездами к претендентам на победу. С такой инициативой выступил соучредитель номинации – медицинское объединение «Сантем». 
«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса» 1
Основная цель гостевых выездов – вместе с командой клиники-номинанта пройти «путь пациента». Такой подход ярко подсвечивает сильные стороны клиники и дает понимание о точках роста. Приветствие администратора, интерьер клиники, общение доктора и пациента, объем медпомощи, который оказывает клиника, сервисная составляющая и множество других нюансов, из которых и складывается клиентский опыт пациента. В ходе выездов мы смогли увидеть как все эти детали, так и картину в целом», – рассказывает Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес». 
«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса» 2  
Гостевые выезды к номинантам проходили на протяжении двух дней. За это время команда «Сантем» посетила шесть из семи клиник-номинантов на премию. Это «Клиника в Октябрьском», «Арника», «Центр пластической хирургии», TERVE, «Новая жизнь», Клиника VEKA.
«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса» 3
 
В ходе гостевых визитов эксперты познакомились с основателями и руководителями медклиник и из первых уст узнали о формате, успехах и планах по развитию. 
У каждой клиники свое «лицо», но все их объединяет одно – максимально дружественная атмосфера. В каждом медучреждении нас ждали – в каждом открыто рассказывали о работе», – говорит Жанна Дорошенко.  
Собранная в ходе гостевых визитов информация, а также видеоматериалы были презентованы на экспертном совете номинации. Это сделало выбор тройки финалистов и победителя объективным и взвешенным.
«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса» 4
Кроме этого, в ходе гостевых выездов у команды «Сантем» и номинантов зародилось несколько идей для коллабораций и развития медицинского сообщества Красноярска. 
Главная миссия любой медицинской организации – помощь людям. И, если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое – силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров – каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне! Как крупное медобъединение, «Сантем» готов делиться с коллегами своим опытом и наработками, совместно разрабатывать проекты, которые усилят каждого из нас и выведут рынок на новый уровень. А главное, что в выигрыше от этой работы окажутся пациенты», – уверена Жанна Дорошенко. 
Добавим, что в планах медицинского объединения «Сантем» в 2024 провести в Красноярске междисциплинарный медицинский форум. 

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Автор: Петр Савельев
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