«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса»
Медобъединение «Сантем», соучредитель номинации «Здоровый бизнес», привнес новый подход в выбор финалистов и победителя. Команда «Сантем» совершила гостевые выезды к номинантам премии «Человек года».
Основная цель гостевых выездов – вместе с командой клиники-номинанта пройти «путь пациента». Такой подход ярко подсвечивает сильные стороны клиники и дает понимание о точках роста. Приветствие администратора, интерьер клиники, общение доктора и пациента, объем медпомощи, который оказывает клиника, сервисная составляющая и множество других нюансов, из которых и складывается клиентский опыт пациента. В ходе выездов мы смогли увидеть как все эти детали, так и картину в целом», – рассказывает Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».
У каждой клиники свое «лицо», но все их объединяет одно – максимально дружественная атмосфера. В каждом медучреждении нас ждали – в каждом открыто рассказывали о работе», – говорит Жанна Дорошенко.
Главная миссия любой медицинской организации – помощь людям. И, если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое – силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров – каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне! Как крупное медобъединение, «Сантем» готов делиться с коллегами своим опытом и наработками, совместно разрабатывать проекты, которые усилят каждого из нас и выведут рынок на новый уровень. А главное, что в выигрыше от этой работы окажутся пациенты», – уверена Жанна Дорошенко.
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