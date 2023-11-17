«Сантем» совершил гостевые выезды к номинантам «Здорового бизнеса»

Медобъединение «Сантем», соучредитель номинации «Здоровый бизнес», привнес новый подход в выбор финалистов и победителя. Команда «Сантем» совершила гостевые выезды к номинантам премии «Человек года».

премии «Человек года». Впервые в этом году подход к знакомству с номинантами, выбору тройки финалистов и победителя был расширен гостевыми выездами к претендентам на победу. С такой инициативой выступил Медицинская номинация «Здоровый бизнес» – одна из постоянных номинацийВпервые в этом году подход к знакомству с номинантами, выбору тройки финалистов и победителя был расширен гостевыми выездами к претендентам на победу. С такой инициативой выступил соучредитель номинации – медицинское объединение «Сантем».

Основная цель гостевых выездов – вместе с командой клиники-номинанта пройти «путь пациента». Такой подход ярко подсвечивает сильные стороны клиники и дает понимание о точках роста. Приветствие администратора, интерьер клиники, общение доктора и пациента, объем медпомощи, который оказывает клиника, сервисная составляющая и множество других нюансов, из которых и складывается клиентский опыт пациента. В ходе выездов мы смогли увидеть как все эти детали, так и картину в целом», – рассказывает Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».

Гостевые выезды к номинантам проходили на протяжении двух дней. За это время команда «Сантем» посетила шесть из семи клиник-номинантов на премию. Это «Клиника в Октябрьском», «Арника», «Центр пластической хирургии», TERVE, «Новая жизнь», Клиника VEKA.

В ходе гостевых визитов эксперты познакомились с основателями и руководителями медклиник и из первых уст узнали о формате, успехах и планах по развитию.

У каждой клиники свое «лицо», но все их объединяет одно – максимально дружественная атмосфера. В каждом медучреждении нас ждали – в каждом открыто рассказывали о работе», – говорит Жанна Дорошенко.

Собранная в ходе гостевых визитов информация, а также видеоматериалы были презентованы на экспертном совете номинации . Это сделало выбор тройки финалистов и победителя объективным и взвешенным.

Кроме этого, в ходе гостевых выездов у команды «Сантем» и номинантов зародилось несколько идей для коллабораций и развития медицинского сообщества Красноярска.