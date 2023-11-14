Сформирован экспертный совет номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года»
Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов социально-значимой номинаций «Здоровый бизнес».
Получив премию «Человек года» в прошлом году, «Сантем» стал соучредителем номинации «Здоровый бизнес» и вошел в совет жюри, став частью экспертного совета. Я со всей ответственностью отнеслась к изучению номинантов, которые попали в шорт-лист. Вместе с командой мы организовали гостевые выезды к участникам и лично познакомились с каждым проектом – самим медучреждением и его командой. В рамках выездов номинанты не просто рассказали о своих преимуществах, но и прошли с нами весь «путь пациента» в клинике. Такой подход к оценке номинантов и организации голосования делает выбор победителя более прозрачным, а результат и признание – подлинным», – говорит Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».
За почти 15 лет премия «Человек года» стала своего рода летописью достижений красноярского бизнеса. Отмечая лучших из лучших в каждой из сфер, она в то же время задает высокую планку для всего бизнес-сообщества города. Будучи дважды победителем «Человека года» в медицинской номинации, не понаслышке знаю, что участие в премии, а тем более победа в ней становятся мощным стимулом для дальнейшего развития. Как постоянный эксперт отраслевой номинации, с радостью и гордостью за себя и коллег отмечаю, что медицинский рынок Красноярска не стоит на месте. С точки зрения профессионализма врачей и уровня медоборудования Красноярск – один из сильнейших в России. Уверена, номинанты этого года и их достижения подтвердят эту аксиому. Желаю удачи каждому из них – и пусть победит сильнейший!» – говорит Наталья Олюнина, основатель «Клиники лазерной микрохирургии глаза», «Красноярского института травматологии», член экспертного совета номинации «Здоровый бизнес».
2. Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».
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