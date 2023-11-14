Сформирован экспертный совет номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года»

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов социально-значимой номинаций «Здоровый бизнес».

В 2023 победители традиционной для премии «Человек года» медицинской номинации будут выбраны сразу в двух направлениях – «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии». Такое решение принял оргкомитет премии, опираясь на обратную связь экспертов и участников рынка.

Экспертный совет каждой из подноминаций состоит из лидеров медицинского рынка – руководителей частных клиник и стоматологий, крупных поставщиков медикаментов и медоборудования, представителей отраслевого СРО.

«Сантем» стал соучредителем номинации «Здоровый бизнес» и вошел в совет жюри, став частью экспертного совета. Я со всей ответственностью отнеслась к изучению номинантов, которые попали в шорт-лист. Вместе с командой мы организовали гостевые выезды к участникам и лично познакомились с каждым проектом – самим медучреждением и его командой. В рамках выездов номинанты не просто рассказали о своих преимуществах, но и прошли с нами весь «путь пациента» в клинике. Такой подход к оценке номинантов и организации голосования делает выбор победителя более прозрачным, а результат и признание – подлинным», – говорит Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»– Получив премию «Человек года» в прошлом году, «Сантем» стал соучредителем номинации «Здоровый бизнес» и вошел в совет жюри, став частью экспертного совета. Я со всей ответственностью отнеслась к изучению номинантов, которые попали в шорт-лист. Вместе с командой мы организовали гостевые выезды к участникам и лично познакомились с каждым проектом – самим медучреждением и его командой. В рамках выездов номинанты не просто рассказали о своих преимуществах, но и прошли с нами весь «путь пациента» в клинике. Такой подход к оценке номинантов и организации голосования делает выбор победителя более прозрачным, а результат и признание – подлинным», – говорит Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»– соучредитель номинации «Здоровый бизнес».

Эксперты номинация «Здоровый бизнес» – «Многопрофильные клиники»:

1. Евгения Арбатская, редактор журнала «Первая краевая».

2. Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».

3. Елена Ковалевич, руководитель филиала компании «Катрен» в Красноярском крае.

4. Сергей Мещан, руководитель аптечной сети «Гармония здоровья».

5. Андрей Модестов, генеральный директор группы компаний «Медскан».

6. Галина Никулина, исполнительный директор СРО НП «Медальянс».

7. Наталья Олюнина, основатель «Клиники лазерной микрохирургии глаза», «Красноярского института травматологии».

8. Татьяна Скороходова, руководитель сети лабораторий «АБВ».

9. Михаил Смирнов, генеральный директор «Центра Современной Кардиологии» и российско-финского медицинского центра «TERVE».

10. Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал».

11. Михаил Шапран, председатель правления СРО НП «Медальянс».

За почти 15 лет премия «Человек года» стала своего рода летописью достижений красноярского бизнеса. Отмечая лучших из лучших в каждой из сфер, она в то же время задает высокую планку для всего бизнес-сообщества города. Будучи дважды победителем «Человека года» в медицинской номинации, не понаслышке знаю, что участие в премии, а тем более победа в ней становятся мощным стимулом для дальнейшего развития. Как постоянный эксперт отраслевой номинации, с радостью и гордостью за себя и коллег отмечаю, что медицинский рынок Красноярска не стоит на месте. С точки зрения профессионализма врачей и уровня медоборудования Красноярск – один из сильнейших в России. Уверена, номинанты этого года и их достижения подтвердят эту аксиому. Желаю удачи каждому из них – и пусть победит сильнейший!» – говорит Наталья Олюнина, основатель «Клиники лазерной микрохирургии глаза», «Красноярского института травматологии», член экспертного совета номинации «Здоровый бизнес». За почти 15 лет премия «Человек года» стала своего рода летописью достижений красноярского бизнеса. Отмечая лучших из лучших в каждой из сфер, она в то же время задает высокую планку для всего бизнес-сообщества города. Будучи дважды победителем «Человека года» в медицинской номинации, не понаслышке знаю, что участие в премии, а тем более победа в ней становятся мощным стимулом для дальнейшего развития. Как постоянный эксперт отраслевой номинации, с радостью и гордостью за себя и коллег отмечаю, что медицинский рынок Красноярска не стоит на месте. С точки зрения профессионализма врачей и уровня медоборудования Красноярск – один из сильнейших в России. Уверена, номинанты этого года и их достижения подтвердят эту аксиому. Желаю удачи каждому из них – и пусть победит сильнейший!» – говорит Наталья Олюнина, основатель «Клиники лазерной микрохирургии глаза», «Красноярского института травматологии», член экспертного совета номинации «Здоровый бизнес».

Эксперты номинации «Здоровый бизнес» – «Стоматологии»:

1. Евгения Арбатская, редактор журнала «Первая краевая».

2. Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем»–соучредитель номинации «Здоровый бизнес».

3. Дмитрий Герасимов, основатель клиники «Астрея».

4. Юрий Мельников, директор компании «Медиа».

5. Ольга Никитина, директор ГК «СтомОмедline».

6. Галина Никулина, исполнительный директор СРО НП «Медальянс».

7. Виктор Сагдатулин, генеральный директор компании Contact.

8. Дмитрий Соседкин, генеральный директор компании «Эстетика Дент».

9. Тарас Фурцев, декан стоматологического факультета Красноярского государственного медуниверситета.

10. Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал».

11. Михаил Шапран, председатель правления СРО НП «Медальянс».

12. Александра Шестакова, руководитель сети стоматологий «Альдента».

Напомним, премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

Читайте также: