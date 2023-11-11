Экспертами номинации «Сердце бизнеса» стали представители благотворительных фондов города
В 2023 в состав экспертного комитета номинации, посвященной благотворительным проектам, вошли не только кураторы благотворительных инициатив Красноярска, но и ведущие предприниматели Красноярска.
Премия «Человек года-2023» выходит на пиковую точку: эксперты номинаций определяют шорт-листы и победителей. Команда «ДК» уже провела первые очные голосования, одно из которых посвятили номинации «Сердце бизнеса».
В ней эксперты оценивают проекты, которые могут стать примером и ролевой моделью для разных видов поддержки: от помощи тяжелобольным детям и взрослым до содействия культурным, научным и спортивным инициатив.
В 2023 номинация «Сердце бизнеса» объединила больше десятка экспертов, которые выдвигали и оценивали проекты. В этом году в состав жюри вошли как представители благотворительных организаций Красноярска, так и ведущие бизнесмены, которые не обходят стороной «помогающие» проекты. Присоединились к комиссии и сотрудники крупных компаний, в системе которых благотворительность уже давно обязательный пункт.
Пул экспертов номинации «Сердце бизнеса» стал таким:
- Ольга Абанцева, сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда Добро24.ру«;
- Ирина Билай, руководитель PR-направления, Центр социальных программ РУСАЛа;
- Андрей Болсуновский, основатель агротуристического кластера «Ферма „Коза-дереза“, координатор проекта „Народный фермер“ в Красноярском крае, член Палаты экологических организаций Красноярского края;
- Сергей Ким, основатель и руководитель TIKSAN GROUP;
- Надежда Максименко, руководитель программы „Школа региональных экспертов“, соучредитель Межрегиональной общественной организации Центр развивающих технологий „Сотрудничество“ в Красноярске;
- Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка;
- Наталья Пальчик, директор Благотворительного Фонда имени Людмилы Пимашковой, эксперт грантовой программы Красноярского края „Социальное партнерство во имя развития“;
- Андрей Перфилов, учредитель Клуба „Миллиард“ — первого делового клуба ведущих предпринимателей Красноярского края;
- Галина Рожкова, директор благотворительного фонда „Счастливые дети“;
- Татьяна Станкевич, учредитель и председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан „Феникс“ (БФ „Феникс“);
- Елена Фомина, директор Межрегиональной общественной организации Центр развивающих технологий „Сотрудничество“;
- Надежда Цой, куратор проекта „Сердце бизнеса“ TIKSAN GROUP;
- Марина Якубенко, руководитель зооцентра „Друг“.
Номинация „Сердце бизнеса““ закладывает культурный код системной благотворительности в бизнес-сообществе. И это очень важно, потому что дает возможность смотреть на свое дело не только с финансовой точки зрения, но и видеть ценность пользы. Так в каждом из участников этих проектов формируются человеческие качества — сопереживание и желание нести пользу практическими делами. И мы сами учимся на этих примерах», — говорит Сергей Ким, основатель TIKSAN GROUP.
О том, как прошло голосование по номинации «Сердце бизнеса», «ДК» рассказывал здесь.
Напомним, в этом году со-учредителем номинации выступила группа компаний TIKSAN GROUP.
Поэтому номинация получила новое название, созвучное с благотворительным проектом «Сердце бизнеса»: он функционирует как эндаумент-фонд и поддерживает ежедневную деятельность нескольких благотворительных организаций Красноярска.
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