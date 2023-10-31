В чем сила премии «Человек года»?

Ежегодно в номинировании участвуют более 150 профильных экспертов. Для каждой номинации собирается отдельное жюри с количеством профи от 10 до 20 человек. Благодаря их компетентности удается расширять воронку лонг-листа, а затем экстрактировать самые выдающиеся бизнесы в ведущих и растущих отраслях экономики региона.

Стать «Человеком года» трудно, почетно, ценно, это знак качества и подлинное признание заслуг, — подчеркивает Юлия Чанчикова, издатель «Делового квартала» в Красноярске, учредитель премии.

Помимо экспертов независимость премии, как и ее жизнеспособность, обеспечивают партнеры. Партнерство на «Человеке года» особенное. Начиная с 2021 в его основе лежат соавторство и смысловая интеграция.

Компании, которые поддерживают премию, в первую очередь разделяют ее ценности, уважают независимость в выборе победителей и усиливают событие новыми смыслами, — отмечает Светлана Ковалева, коммерческий директор издания и премии.

По сути, каждая компания идет на премию с миссией сделать «Человека года» еще более ценным для бизнес-сообщества. Благодаря развитию такой стратегии партнерства компании проявляются на премии не через внешнюю атрибутику, а через транслируемые смыслы.

Влюбиться в Красноярск

В 2023 генеральным партнером премии стал специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент». Компания также присоединилась к событию в качестве учредителя номинации «Общественные пространства».

Для нас важен облик города и его благоустройство, поэтому мы хотим поддержать компании, которые вкладывают силы, время и деньги в зачастую не профильные для них проекты. И за это надо говорить спасибо, в том числе публично, — говорит Алексей Петров, генеральный директор «Конструктив Девелопмент».

Номинацию «Общественные пространства» запустили в 2023 после перерыва в три года. За этот период в Красноярске появилось множество локаций, привлекающих горожан и гостей столицы края. Именно они создают новый характер и образ нашего мегаполиса.

Человек не может жить только в парадигме «работа-квартира»: ему нужно обустроенное пространство в шаговой доступности. Сегодня строить дома просто так нельзя, нужно влюб­лять горожан и гостей в Красноярск и таким образом объединять нас, — считает Алексей Петров.

Одним из ключевых факторов, который необходим для включения площадки в лонг- и шорт-листы номинации, — инициатива бизнеса и его финансовое участие в создании локации.

Еще несколько ключевых критериев — интересный концепт, интеграция в природную либо городскую среду, трансформация промышленных территорий, возвращение красивых уголков города горожанам, доступность и популярность у красноярцев, проведение спортивных/творческих событий на площадке.

Преобразование и преображение города зашито в код нашей компании. Мы создаем не просто дома — мы разрабатываем пространство, где хочется жить, — комментирует Алексей Петров.

Яркий пример для Красноярска — жилой комплекс «Апрелевка», вторую очередь которого «Конструктив Девелопмент» достроил в октябре 2023. ЖК построен на бывшей производственной площадке, в которую удалось вдохнуть новую жизнь. В 2023 компания начала еще более амбициозный жилой проект — прогресс-кварталы «Перемены». С его запуском стало понятно, что правобережье обретает флагманский жилой массив, способный кардинально менять судьбу территории.

Выйти на новый уровень помощи

Соучредителем «Здорового бизнеса» — именно такое название получила медицинская номинация — стала одна из крупнейших медицинских компаний Красноярска, победитель отраслевой номинации в 2022, медицинское объединение «Сантем».

Идея поддержать номинацию возникла год назад, когда «Сантем» получил награду «Человек года — 2022» в номинации «Красота и здоровье». Решение стать соучредителем номинации — это не только поддержка номинации и премии, но и отличная возможность сделать вклад в развитие медицинского сообщества Красноярска. Городу этого не хватает, однако запрос на принципиально новый уровень работы очевиден. Сегодня частная медицина выходит на новый, более экологичный, качественный уровень. Мы должны уходить от общепринятого восприятия частной медицины как исключительно коммерческой и конкурентной отрасли.

Главная миссия любой медицинской организации — помощь людям. И если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров, каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне, — уверена Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем», соучредитель номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года».

Напомним, «Сантем» — это медицинское объединение, в состав которого входят одноименные университет и сеть многопрофильных медицинских центров (сегодня сеть состоит из трех филиалов). «Сантем» работает не только как частная клиника, но и является поликлиникой по ОМС для тысяч жителей Красноярска.

Поощрить бизнесы с добрым сердцем

Номинацию «Доброе дело бизнеса» поддержала международная группа компаний TIKSAN GROUP. Более того, в 2023 номинация получит название, идентичное главному благотворительному проекту компании, — «Сердце бизнеса».

Номинация всегда была значима для премии, ведь она помогает поощрить бизнесы с добрым сердцем и показывает разные сценарии добрых дел, примеры осознанной благотворительности.

Например, «Сердце бизнеса» — проект, который призван выполнять функцию эндаумент-фонда и поддерживать повседневную жизнь благотворительных организаций. Для них покрытие регулярных расходов не менее важно, чем целевая точечная помощь: так фонды получают возможность не приостанавливать деятельность и сохранять ее регулярность.

Кроме того, 10% заработка Сергей Ким, основатель и руководитель TIKSAN GROUP, передает на благотворительные цели: так он транслирует личный пример и практику собственного бизнеса. Одна из важнейших для компании целей — популяризировать идею благотворительности бизнеса и на собственном примере распространить ролевую модель системной помощи.

Непосредственно проект «Сердце бизнеса» курирует Надежда Цой. Собранная ее усилиями помощь распределяется в фонды Красноярского края: «Поиск пропавших детей», «69 параллель», «Красноярье без сирот», «Вместе против рака», «Бездомный пёс», «РО ВОРДИ», «Дом матери», «Шаг за шагом к мечте», «Живое дыхание».

Отметим, в 2022 TIKSAN GROUP стала соучредителем «Человека года». Тогда же Сергея Кима, Надежду Цой и Николая Кима выбрали победителями номинации «Семейный бизнес» — это направление было новым для «Человека года».

Подсветить лучшие жилые комплексы

Соучредителем традиционной номинации «Жилой комплекс года» выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.

Как и в прошлом году, в фокусе номинации «Жилой комплекс» будут конкретные строительные проекты. Претендовать на победу смогут жилые комплексы Красноярска, введенные в эксплуатацию с сентября 2022 по сентябрь 2023, а также находящиеся в высокой степени готовности на момент номинирования (80% и более).

Компания OVERSUN привнесла в выбор победителя новые акценты. В перечень критериев для голосования будут внесены такие позиции, как «Архитектурная подсветка ЖК» и «Использование в проекте современных инжиниринговых решений».

За 6 лет работы компания OVERSUN внесла большой вклад в визуальный облик Красноярска. Проспект Мира, набережные, Гремячая грива, Успенский мужской монастырь, Торгашинская лестница, несколько крупных жилых комп­лексов — мы реализовали архитектурную подсветку и решения безопасности для множества знаковых мест города.

Как и лучшие жилые комплексы Красноярска, наши проекты меняют архитектурный облик города, привносят в него актуальные тренды, столичность, праздничность. Поэтому с радостью приняли решение стать соучредителем номинации «Жилой комп­лекс». Уверены, только современный, яркий и безопасный город может быть по-настоящему притягателен для жизни и инвестиций, — говорит Сергей Матыскин, сооснователь и директор компании OVERSUN.

Добавим, компания OVERSUN профессионально проектирует и монтирует любые инженерные системы: видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, систему пожаротушения, освещение и т. д.

Создавать региональные бренды

Компания «ПакетМаркет» поддержит номинацию «Ресторатор года: новые проекты». Это одна из самых азартных и зрелищных соревновательных площадок премии, поскольку конкуренция в гастроиндустрии Красноярска высока, а игроки сильнейшие. Именно поэтому голосование за тройку будет интерактивным и пройдет непосредственно во время церемонии.

Миссия компании «ПакетМаркет» — поддерживать и развивать местные бренды. Гастроиндустрия Красноярска — яркий пример того, как наши местные проекты могут быть конкурентоспособны на федеральном и даже мировом рынке. Мы сотрудничаем со многими лидерами гастроиндустрии и гордимся, что в их успехе есть и наш вклад — без упаковки не обходится ни один проект гастро- и фуд-индустрии. Свою задачу как учредителя вижу в том, чтобы ресторанная номинация вдохновляла тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. В лонг- и шорт-листах премии успешные рестораторы, на которых можно равняться, и ставить в бизнесе высокие цели. И, конечно, не забывать об упаковке, потому что и людей, и продукцию встречают по одежке. А также помнить о силе сообщества.

Сегодня наша компания формирует вокруг себя комьюнити представителей гастро- и фуд-индустрии, чтобы расти «друг об друга», развиваться и достигать тех высот, которых добились наши прославленные рестораторы, — говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет».

Показать сценарии цифрового успеха

Номинацию «Цифровые решения бизнеса» курирует институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. В этом году «айтишное» направление премии существенно расширило воронку номинирования. Теперь в номинации могут принимать участие все компании, которые применяют собственные цифровые разработки. При этом отбор претендентов будет намного более серьезным и научным, так как в жюри вошли представители института.

Мы поддержали номинацию, потому что видим в ней возможность показать нашим студентам модели успешного профессионального развития здесь, в Красноярске. Голосование за шорт-лист в нашей номинации будет не просто очным, но открытым для студентов ИКИТ СФУ. Также лучшие учащиеся попадут на церемонию вручения, — рассказал Денис Капулин, директор ИКИТ СФУ.

Поддержать региональные производства

Индустриальный парк «Красный Яр» в этом году поддержал номинацию «Производственник года: местная прописка». Именно этот учредитель выступил с инициативой провести мозговой штурм для выработки обновленных критериев оценки в номинации. На площадке парка встретились 28 экспертов и в течение нескольких часов генерили актуальные смыслы производственного направления.

Номинация «Производственник года» становится все более важной для премии и многочисленной — как по составу экспертов, так и по проектам, которые претендуют на победу. Это говорит о том, что реальный сектор региональной экономики находится на подъе­ме. Многие компании достойны признания. Важно отмечать всех, кто вносит вклад в промышленный и технологический суверенитет края. В этом смысле номинация «Производственник года» является одной из самых сложных.

Приятно видеть среди предприятий, рекомендованных независимыми экспертами в номинацию «Производственник года», резидентов Индустриального парка «Красный Яр». Для нас это показатель эффективности работы промпарка, понимание, что мы движемся в нужном направлении, работаем на развитие промышленности региона.

Премия «Человек года» позволяет быть в центре событий отрасли и иметь прямой контакт с лидерами производства, динамично развивающимися компаниями, — подчеркнул Александр Сиваев, генеральный директор «Красного Яра».

Выразить признание предпринимателям

Клуб «Миллиард» второй год учреждает собственную номинацию, которую вручает в рамках премии лучшему резиденту.

Премия «Человек года» охватывает 14 номинаций. Между тем сфер деятельности куда больше: только в нашем клубе их представлено более тридцати. И в неохваченных есть выдающиеся предприниматели, внесшие существенный вклад в развитие своих отраслей и экономики Красноярского края в целом. Чтобы их отметить, мы и решили в прошлом году учредить собственную номинацию, — рассказывает Андрей Перфилов, учредитель клуба «Миллиард».

Выбирать «Предпринимателя года» будут открытым голосованием всех резидентов экосистемы клуба «Миллиард», которых на сегодня более 130. Оценивать предпринимателей будут по десяти критериям:

масштаб деятельности компании,

сложность реализуемых проектов,

лидерство в отрасли,

темпы роста,

эффективность адаптации к новым экономическим условиям,

социальная ответственность,

участие в благотворительных проектах,

участие в жизни людей и клуба,

вклад в развитие города и региона,

предпринимательская активность.

В прошлом году победителем в номинации «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард» стал Олег Матюшкин, владелец компании «Союзмаш-Инжиниринг», которая проектирует и строит модульные здания и быстровозводимые вахтовые городки для крупнейших компаний России.

«Человек года» — это лучший способ выразить признание предпринимателям, добившимся выдающихся результатов в бизнесе и внесших существенный вклад в развитие отраслей экономики Красноярского края. Поэтому мы выступаем постоянным партнером премии, — говорит Андрей Перфилов.

Победители, которых эксперты каждой из номинаций сочтут достойнейшими, станут известны 7 декабря. Церемония вручения состоится в Конгресс-холле СФУ.