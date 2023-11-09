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В экспертный совет номинации «Ресторатор» вошли рестораторы, поставщики и фуд-блогеры

В экспертный совет номинации «Ресторатор» вошли рестораторы, поставщики и фуд-блогеры
Иллюстрация: dk.ru

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов самой «вкусной» номинации премии «Человек года» – «Ресторатор года: новый проект».

#НОВОСТИ
Лучший новый проект на ресторанном рынке Красноярска будет определен путем интерактивного голосования, которое состоится непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель будет выбран из тройки финалистов, которая в свою очередь будет определена экспертным советом номинации. В его составе 15 человек, тесно связанных с ресторанной индустрией. 
В экспертный совет номинации «Ресторатор» вошли рестораторы, поставщики и фуд-блогеры 1Экспертный совет номинации «Ресторатор года: новый проект» собрал профессионалов своего дела из различных сфер – поставщиков продуктов, торгового оборудования, упаковки, фуд-блогеров, рестораторов. Разнообразие точек зрения, экспертиза каждого из участников совета и собранные материалы позволят сделать максимально грамотный выбор, а значит, в тройку лидеров номинации войдут лучшие», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»-соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект».
 
Эксперты номинации «Ресторатор года: новый проект»: 
 
1. Евгений Баранников, старший преподаватель Института гастрономии СФУ «Высшая школа гастрономии от Institut Lyfe» (ex Institut Paul Bocuse); 
2. Светлана Буриченко, основатель сети «Рыба пила»;
3. Владимир Владимиров, ресторатор; 
4. Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ;
5. Мария Дельвер, ресторанный блогер;
6. Дмитрий Журкин, соучредитель ресторанной группы Berrywood family;
7. Вероника Калинина, руководитель программы «Высшая школа гастрономии от Institut Lyfe» (ex Institut Paul Bocuse). Институт гастрономии СФУ;
8. Максим Орешин, директор ресторанного холдинга Riesling Group; 
9. Полина Орлова, руководитель проекта FORRESTO;
10. Василий Прокушев, ресторанный критик; 
11. Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»;
12. Илья Сураев, заместитель генерального директора медиагруппы «Прима»;
13. Константин Толстихин, генеральный директор «Ярфуд-сервис»;
14. Владимир Умаев, генеральный директор компании «Владелита»;
15. Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала».  
В экспертный совет номинации «Ресторатор» вошли рестораторы, поставщики и фуд-блогеры 2Ресторанные премии позволяют познакомить индустрию с новыми идеями. Это возможность оценить усилия команды ресторатора и отметить ее достижения. На самом деле, мы увлечены своим делом, работаем с полной самоотдачей, страстью и никогда не думаем о наградах. Мы знаем, если делать своё дело качественно, награды и признание придут сами. Если нас отмечают, значит мы нравимся людям и нужны им. Это заставляет нашу команду двигаться дальше и вдохновляет на будущие проекты», – отметил Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ-эксперт номинации «Ресторатор года: новый проект», «Человек года-2022» по версии издания «Деловой квартал». 
 
Напомним, премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.
 
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Автор: Петр Савельев
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