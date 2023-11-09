В экспертный совет номинации «Ресторатор» вошли рестораторы, поставщики и фуд-блогеры

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов самой «вкусной» номинации премии «Человек года» – «Ресторатор года: новый проект».

Лучший новый проект на ресторанном рынке Красноярска будет определен путем интерактивного голосования, которое состоится непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель будет выбран из тройки финалистов, которая в свою очередь будет определена экспертным советом номинации. В его составе 15 человек, тесно связанных с ресторанной индустрией.

Экспертный совет номинации «Ресторатор года: новый проект» собрал профессионалов своего дела из различных сфер – поставщиков продуктов, торгового оборудования, упаковки, фуд-блогеров, рестораторов. Разнообразие точек зрения, экспертиза каждого из участников совета и собранные материалы позволят сделать максимально грамотный выбор, а значит, в тройку лидеров номинации войдут лучшие», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»- Экспертный совет номинации «Ресторатор года: новый проект» собрал профессионалов своего дела из различных сфер – поставщиков продуктов, торгового оборудования, упаковки, фуд-блогеров, рестораторов. Разнообразие точек зрения, экспертиза каждого из участников совета и собранные материалы позволят сделать максимально грамотный выбор, а значит, в тройку лидеров номинации войдут лучшие», – говоритоснователь компании «ПакетМаркет»- соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект»

Эксперты номинации «Ресторатор года: новый проект»:

1. Евгений Баранников, старший преподаватель Института гастрономии СФУ «Высшая школа гастрономии от Institut Lyfe» (ex Institut Paul Bocuse);

2. Светлана Буриченко, основатель сети «Рыба пила»;

3. Владимир Владимиров, ресторатор;

4. Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ;

5. Мария Дельвер, ресторанный блогер;

6. Дмитрий Журкин, соучредитель ресторанной группы Berrywood family;

7. Вероника Калинина, руководитель программы «Высшая школа гастрономии от Institut Lyfe» (ex Institut Paul Bocuse). Институт гастрономии СФУ;

8. Максим Орешин, директор ресторанного холдинга Riesling Group;

9. Полина Орлова, руководитель проекта FORRESTO;

10. Василий Прокушев, ресторанный критик;

11. Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»;

12. Илья Сураев, заместитель генерального директора медиагруппы «Прима»;

13. Константин Толстихин, генеральный директор «Ярфуд-сервис»;

14. Владимир Умаев, генеральный директор компании «Владелита»;

15. Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала».

Ресторанные премии позволяют познакомить индустрию с новыми идеями. Это возможность оценить усилия команды ресторатора и отметить ее достижения. На самом деле, мы увлечены своим делом, работаем с полной самоотдачей, страстью и никогда не думаем о наградах. Мы знаем, если делать своё дело качественно, награды и признание придут сами. Если нас отмечают, значит мы нравимся людям и нужны им. Это заставляет нашу команду двигаться дальше и вдохновляет на будущие проекты», – отметил Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ-эксперт номинации «Ресторатор года: новый проект», «Человек года-2022» по версии издания «Деловой квартал». Ресторанные премии позволяют познакомить индустрию с новыми идеями. Это возможность оценить усилия команды ресторатора и отметить ее достижения. На самом деле, мы увлечены своим делом, работаем с полной самоотдачей, страстью и никогда не думаем о наградах. Мы знаем, если делать своё дело качественно, награды и признание придут сами. Если нас отмечают, значит мы нравимся людям и нужны им. Это заставляет нашу команду двигаться дальше и вдохновляет на будущие проекты», – отметил, директор Института гастрономии СФУ-эксперт номинации «Ресторатор года: новый проект», «Человек года-2022» по версии издания «Деловой квартал».

Напомним, премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

Читайте также:

Тройка лидеров определится уже в ближайшее время — после очного заседания экспертного совета.

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска

Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.

Ученые СФУ поддержали ИТ-номинацию премии «Человек года — 2023»

В этом году человека года в ИТ будут определять не по достижениям компании, а по качеству и важности разработанных им решений.

Индустриальный парк «Красный Яр» стал учредителем номинации премии «Человек года — 2023»

Организация примет активное участие в выборе лучшего производственника года.

Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания «ПакетМаркет»

В 2023 соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект» выступила торгово-производственная компания «ПакетМаркет», которая развивает в Красноярске HoReCa-комьюнити.