В экспертный совет номинации «Ресторатор» вошли рестораторы, поставщики и фуд-блогеры
Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов самой «вкусной» номинации премии «Человек года» – «Ресторатор года: новый проект».
Экспертный совет номинации «Ресторатор года: новый проект» собрал профессионалов своего дела из различных сфер – поставщиков продуктов, торгового оборудования, упаковки, фуд-блогеров, рестораторов. Разнообразие точек зрения, экспертиза каждого из участников совета и собранные материалы позволят сделать максимально грамотный выбор, а значит, в тройку лидеров номинации войдут лучшие», – говорит Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет»-соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект».
Ресторанные премии позволяют познакомить индустрию с новыми идеями. Это возможность оценить усилия команды ресторатора и отметить ее достижения. На самом деле, мы увлечены своим делом, работаем с полной самоотдачей, страстью и никогда не думаем о наградах. Мы знаем, если делать своё дело качественно, награды и признание придут сами. Если нас отмечают, значит мы нравимся людям и нужны им. Это заставляет нашу команду двигаться дальше и вдохновляет на будущие проекты», – отметил Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ-эксперт номинации «Ресторатор года: новый проект», «Человек года-2022» по версии издания «Деловой квартал».
Тройка лидеров определится уже в ближайшее время — после очного заседания экспертного совета.
Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска
Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.
Ученые СФУ поддержали ИТ-номинацию премии «Человек года — 2023»
В этом году человека года в ИТ будут определять не по достижениям компании, а по качеству и важности разработанных им решений.
Индустриальный парк «Красный Яр» стал учредителем номинации премии «Человек года — 2023»
Организация примет активное участие в выборе лучшего производственника года.
Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания «ПакетМаркет»
В 2023 соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект» выступила торгово-производственная компания «ПакетМаркет», которая развивает в Красноярске HoReCa-комьюнити.