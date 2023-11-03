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Ученые СФУ поддержали ИТ-номинацию премии «Человек года — 2023»

Ученые СФУ поддержали ИТ-номинацию премии «Человек года — 2023»
Иллюстрация: Коллаж ДК

В этом году человека года в ИТ будут определять не по достижениям компании, а по качеству и важности разработанных им решений.

#НОВОСТИ

Институт космических и информационных технологий (ИКИТ) Сибирского федерального университета стал учредителем ИТ-номинации красноярской премии «Человек года» в 2023.

Как рассказал директор ИКИТ Денис Капулин, решение было продиктовано желанием сформировать в молодом поколении понимание того, что успеха можно достичь не только в столице.

Мы поддержали номинацию, потому что видим в ней возможность показать нашим студентам модели успешного профессионального развития здесь, в Красноярске», — сказал он.

Об актуальности такого подхода говорит то, что традиционно ИТ-номинация премии является одной из самых немногочисленных по числу претендентов. К тому же в этот раз победителя было решено выбирать не по совокупности достижений его компании, а по актуальности, изящности и наукоемкости решений, которые были выведены на рынок претендентами в этом году. В результате сама номинация стала называться «Цифровое решение года», а в ее лонг-лист вошло 11 разработок красноярских программистов.

Победитель в ИТ-номинации определится открытым голосованием экспертного совета. Его членам будут представлены краткие презентации каждого проекта, вошедшего шорт-лист, и по итогу их обсуждения будет принято решение.

Помимо экспертов на заседании смогут присутствовать и студенты ИКИТ СФУ. Для них оно станет яркой иллюстрацией того, что сегодня востребовано на рынке и какие решения сегодня активно применяются в ИТ. Лучшие учащиеся попадут на церемонию вручения», — рассказал Денис Капулин.

Итоги премии в этом году станут известны 7 декабря — на церемонии награждения, которая пройдет в Конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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