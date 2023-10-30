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Клуб «Миллиард» вновь вручит премию «Человек года» лучшему предпринимателю.

Клуб «Миллиард» вновь вручит премию «Человек года» лучшему предпринимателю.
Иллюстрация: коллаж ДК

Второй год подряд сообщество учреждает собственную номинацию, которую вручает в рамках премии своему резиденту.

#НОВОСТИ

Партнер премии «Человек года» — деловой клуб «Миллиард» — учредил собственную номинацию «Предприниматель года». В ее рамках будет награжден лучший, по мнению членов сообщества, бизнесмен.

Премия „Человек года“ в 2023 охватывает 14 номинаций. Между тем сфер деятельности куда больше — только в нашем клубе их представлено более 30. И в неохваченных есть выдающиеся предприниматели, сделавшие существенный вклад в развитие своих отраслей и экономики Красноярского края в целом. Чтобы их отметить, мы и решили в прошлом году учредить собственную номинацию», — рассказывает Андрей Перфилов, учредитель клуба «Миллиард».

Выбирать «Предпринимателя года» будут открытым голосованием резидентов экосистемы Клуба «Миллиард».

Оценивать предпринимателей будут по десяти критериям:

  • масштаб деятельности компании;
  • сложность реализуемых проектов;
  • лидерство в отрасли;
  • темпы роста;
  • эффективность адаптации к новым экономическим условиям;
  • социальная ответственность;
  • участие в благотворительных проектах;
  • вклад в развитие сообщества;
  • вклад в развитие города и региона;
  • предпринимательская активность.

В прошлом году победителем в номинации «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард» стал Олег Матюшкин, владелец компании «Союзмашинжиниринг», которая проектирует и строит модульные здания и быстровозводимые вахтовые городки для крупнейших компаний России.

„Человек года“ — это лучший способ выразить признание предпринимателям, добившимся выдающихся результатов в бизнесе и сделавших существенный вклад в развитие отраслей экономики Красноярского края. Поэтому мы выступаем постоянным партнером премии», — говорит Перфилов.

В 2023 премия «Человек года» вручается в Красноярске уже 14 раз. В этом году церемония пройдет 7 декабря в конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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