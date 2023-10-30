Клуб «Миллиард» вновь вручит премию «Человек года» лучшему предпринимателю.

Второй год подряд сообщество учреждает собственную номинацию, которую вручает в рамках премии своему резиденту.

Партнер премии «Человек года» — деловой клуб «Миллиард» — учредил собственную номинацию «Предприниматель года». В ее рамках будет награжден лучший, по мнению членов сообщества, бизнесмен.

Премия „Человек года“ в 2023 охватывает 14 номинаций. Между тем сфер деятельности куда больше — только в нашем клубе их представлено более 30. И в неохваченных есть выдающиеся предприниматели, сделавшие существенный вклад в развитие своих отраслей и экономики Красноярского края в целом. Чтобы их отметить, мы и решили в прошлом году учредить собственную номинацию», — рассказывает Андрей Перфилов, учредитель клуба «Миллиард».

Выбирать «Предпринимателя года» будут открытым голосованием резидентов экосистемы Клуба «Миллиард».

Оценивать предпринимателей будут по десяти критериям:

масштаб деятельности компании;

сложность реализуемых проектов;

лидерство в отрасли;

темпы роста;

эффективность адаптации к новым экономическим условиям;

социальная ответственность;

участие в благотворительных проектах;

вклад в развитие сообщества;

вклад в развитие города и региона;

предпринимательская активность.

В прошлом году победителем в номинации «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард» стал Олег Матюшкин, владелец компании «Союзмашинжиниринг», которая проектирует и строит модульные здания и быстровозводимые вахтовые городки для крупнейших компаний России.

„Человек года“ — это лучший способ выразить признание предпринимателям, добившимся выдающихся результатов в бизнесе и сделавших существенный вклад в развитие отраслей экономики Красноярского края. Поэтому мы выступаем постоянным партнером премии», — говорит Перфилов.

В 2023 премия «Человек года» вручается в Красноярске уже 14 раз. В этом году церемония пройдет 7 декабря в конгресс-холле СФУ.

Читайте также: