Сергей Ким: У бизнеса должно быть доброе сердце

Год назад на премии «Человек года» Сергей Ким, основатель международной группы компаний TIKSAN GROUP, презентовал публике масштабный благотворительный проект «Сердце бизнеса».

В этом году компания сделала логичный шаг — стала учредителем номинации премии, в которой поощряются те, кто занимается добрыми делами. И дала ей имя своего проекта — «Сердце бизнеса».

Удалось ли TIKSAN GROUP за этот год привить предпринимательскому сообществу культуру системной благотворительности и почему бизнесу нужно заниматься добрыми делами — об этом наш разговор с Сергеем Кимом.

Благотворительностью занимаются многие компании, но так, чтобы сделать ее одним из основных направлений деятельности, создать проект — таких примеров в Красноярске единицы. Как пришла эта идея?

— Долгие годы мы занимались так называемой эмоциональной благотворительностью, когда ты не можешь пройти мимо чужой беды. Перечисляли деньги на операции детям, дорогостоящие лекарства, помогали погорельцам, в общем, откликались на сигналы SOS. Но очень хотелось, чтобы таких поводов для благотворительности было как можно меньше. А основным направлением стало бы создание возможностей. Поэтому появилась идея создать проект, аккумулирующий и финансирующий фонды, которые как раз и создают такие возможности. Так в нашем проекте появился фонд «Шаг за шагом к мечте», который эффективно занимается созданием в Красноярске доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Их подопечные, а это 630 человек, не сидят дома. Они имеют возможность посещать спортивные залы, культурные мероприятия, потому что там благодаря активности руководителей фонда созданы необходимые им условия. Сейчас замахнулись на организацию сплава по Мане. И я уверен, что они это сделают, а мы им в этом поможем.

Или фонд «ВМесте», в котором люди объединились для взаимопомощи и профессиональной поддержки тех, кто борется с онкологией, и их близких. Моя супруга, Надежда Цой, возглавляющая сейчас проект «Сердце бизнеса», призналась, что очень боялась ехать именно в эту организацию. Боялась, что столкнется с такой болью, которая придавит ее. А вернулась от них — и взахлеб рассказывала, с какими красивыми, позитивными и дающими надежду женщинами она познакомилась.

Я сам был под впечатлением от знакомства с руководителем фонда «Красноярье без сирот» Русланом Мокроусовым. Мы смотрим в одном направлении, но в чем-то он превзошел меня. У меня четверо детей, а он стал отцом для 12 приемных ребятишек. Я воспитываю успешных предпринимателей, прививая им мысль, что успех во многом зависит не только от собственных способностей и навыков, но и от правильного окружения, от хорошего наставника. Руслан стремится к тому, чтобы сформировать благополучное будущее детей из детских домов. И эта задача сложнее, чем моя. Я работаю с состоявшимися людьми, со сформированными убеждениями. Дети же, с которыми работает Руслан, лишены родителей, семьи, ценностей, традиций. У них нет авторитетов, и им еще более важно правильное окружение, сильный наставник рядом.

О каждом из девяти фондов, вошедших в проект, можно много говорить. Они разные, но объединяет их, повторю, одно: они — про возможности. На проекты девяти фондов, которые они мечтают реализовать, нужно 32 млн рублей. Сумма большая, но для миллионного города вполне подъемная.

«Сердце бизнеса» — это платформа, через которую вы предлагаете оказывать помощь. Зачем заходить на сайт, если можно пожертвовать деньги конкретно фонду?

— Предприниматели мало знают о фондах. Если спросим, какие НКО они могут назвать, услышим одно…два названия. Это с одной стороны. С другой — есть недоверие к благотворительности. Если человек вдруг решил начать помогать, перед ним открывается информационная бездна. Он видит посты в соцсетях, незнакомые названия фондов. В этой ситуации увеличивается запрос: а кому помогать можно спокойно?

Хочу подчеркнуть, что мы не конкурируем с фондами. Компании вольны участвовать в благотворительности тем способом, который им удобен. Мы лишь предлагаем помогать проверенным красноярским фондам, которые точно решают социальную проблему. Наш сайт совершенствуется, у него появляется новый функционал. Уже не только компании, но и частные лица могут вносить через него пожертвования.

Недавно ваша супруга Надежда сказала в своем выступлении, что разлюбила Константина Хабенского, потому что на просьбы к предпринимателям поддержать проект «Сердце бизнеса» ей отвечают, что уже помогают фонду Хабенского…

— Это, конечно же, была шутка — про нелюбовь, для привлечения внимания, потому что Константин Хабенский и как актер, и как благотворитель заслуживает уважения. Но хочется, чтобы красноярцы помогали и маленьким региональным фондам, для которых даже 10…15 тыс. руб­лей — уже очень весомый вклад.

Я передаю на благотворительные цели 10% своего заработка. Это моя личная инициатива, но для привлечения большего числа людей я использую свой бренд. Социальная ответственность бизнеса заключается не только в том, чтобы помогать самим, но и в том, чтобы мотивировать на это аудиторию.

Удалось?

— Небольшими шажками мы идем к этой цели. Сейчас в проекте больше двадцати компаний. Это и подразделения TIKSAN GROUP, которые включились в проект, потому что благотворительность встроена в нашу корпоративную культуру. И наши партнеры-предприниматели, и частные лица. После эмоционального выступления Надежды на форуме «Код лидера» одна из наших спикеров — Ольга Харитонова — перечислила проекту 230 тыс. рублей. Владелец юридического агентства «Закон и дело» Дмитрий Ткачев вызвался помочь подопечной фонда «Дом матери» в семейной драме. Фотограф Кристина Зырянова нашла нас сама и устроила фотосессию для ребятишек одного из фондов. Таких историй, уверен, будет с каждым днем все больше, потому что TIKSAN GROUP — компания, которой доверяют многие красноярцы, и мы даем надежную платформу и инструменты для прозрачной благотворительности.

Для чего бизнесу, на ваш взгляд, заниматься благотворительностью?

— Благотворительность может решить несколько задач бизнеса. Во-первых, она говорит об устойчивости компании. Сложно заниматься благотворительностью, если основные потребности не удовлетворены: нет стабильного дохода, проблемы с кадрами или партнерами. Участие в добрых делах означает, что организация благополучна, а у сотрудников есть время и ресурс подумать о том, чтобы помочь кому-то еще. Сужу по нашей компании. Общее доброе дело сплотило команду, так как вызывает сильный эмоциональный отклик. И знаете, за год, что работает «Сердце бизнеса», сотрудники TIKSAN GROUP овладели важными soft skills. Это умение общаться с фондами и предпринимательским сообществом, навыки убеждения, ведения дискуссий, принятия решений, эмпатия по отношению к своим подопечным, сопереживание им, словом, все то, что принято называть эмоциональным интеллектом. Поэтому социальная ответственность работает по принципу win-win и выгодна всем ее участникам.

Отзывы

Руслан Мокроусов

фонд «Красноярье без сирот»:

За проектом «Сердце бизнеса» стоит руководитель крупной компании, и обратная связь, отклик на наши нужды уже другие, чем если бы мы сами обращались.

Здесь и доверие к известному предпринимателю, люди и бизнес откликаются охотнее. Это хороший пример для других регионов страны, когда объединились НКО, решающие разные социальные проблемы, и бизнес. В такой коллаборации сила.

Юлия Дронина

кризисный центр «Дом матери»: