В экспертный совет номинации «Жилой комплекс» вошли архитекторы, риелторы и чиновники
Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов номинаций «Жилой комплекс». В их числе архитекторы, руководители агентств недвижимости и чиновники, отвечающие за внешний облик Красноярска.
Жилые комплексы создают внешний облик города. Именно они отвечают за комфортную городскую среду и становятся весомым аргументом для человека, который выбирает город для жизни и развития бизнеса. В Красноярске уже есть застройщики и проекты, которые вносят весомый вклад в создание современной и комфортной городской жизни. Однако в сравнении с другими городами-миллионниками потенциал роста и дальнейшего развития огромный! Значимость номинации «Жилой комплекс» не только в том, что она отмечает лучшие ЖК Красноярска, но и в том, что она задает планку и служит ориентиром для будущих строительных проектов. Создавая такие проекты, наполняя их смыслами, застройщик формирует атмосферу города в целом и позитивно влияет на менталитет конкретного человека. Очень важно помнить об этом и отмечать, в том числе статусными премиями, тех застройщиков, которые уже работают в современной парадигме», – говорит Елена Видная, руководитель архитектурного бюро «Вид».
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