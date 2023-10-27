В экспертный совет номинации «Жилой комплекс» вошли архитекторы, риелторы и чиновники

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов номинаций «Жилой комплекс». В их числе архитекторы, руководители агентств недвижимости и чиновники, отвечающие за внешний облик Красноярска.

В 2022 традиционная номинация премии «Человек года» – «Застройщик» – приобрела новое прочтение. Со строительных компаний акцент сместился на конкретные строительные проекты, а сама номинация получила новое «имя» – «Жилой комплекс».

Такой же подход к строительной номинации будет сохранен и в текущем году. На победу в ней смогут претендовать жилые комплексы Красноярска, введенные в эксплуатацию с сентября 2022 по сентябрь 2023, а также находящиеся в высокой степени готовности на момент номинирования (80% и более).

Лучших из лучших определит экспертный совет номинации, состоящий из почти 20 человек. В их числе архитекторы, риелторы, банкиры и чиновники, отвечающие за внешний облик Красноярска.

Жилые комплексы создают внешний облик города. Именно они отвечают за комфортную городскую среду и становятся весомым аргументом для человека, который выбирает город для жизни и развития бизнеса. В Красноярске уже есть застройщики и проекты, которые вносят весомый вклад в создание современной и комфортной городской жизни. Однако в сравнении с другими городами-миллионниками потенциал роста и дальнейшего развития огромный! Значимость номинации «Жилой комплекс» не только в том, что она отмечает лучшие ЖК Красноярска, но и в том, что она задает планку и служит ориентиром для будущих строительных проектов. Создавая такие проекты, наполняя их смыслами, застройщик формирует атмосферу города в целом и позитивно влияет на менталитет конкретного человека. Очень важно помнить об этом и отмечать, в том числе статусными премиями, тех застройщиков, которые уже работают в современной парадигме», – говорит Елена Видная, руководитель архитектурного бюро «Вид». Жилые комплексы создают внешний облик города. Именно они отвечают за комфортную городскую среду и становятся весомым аргументом для человека, который выбирает город для жизни и развития бизнеса. В Красноярске уже есть застройщики и проекты, которые вносят весомый вклад в создание современной и комфортной городской жизни. Однако в сравнении с другими городами-миллионниками потенциал роста и дальнейшего развития огромный! Значимость номинации «Жилой комплекс» не только в том, что она отмечает лучшие ЖК Красноярска, но и в том, что она задает планку и служит ориентиром для будущих строительных проектов. Создавая такие проекты, наполняя их смыслами, застройщик формирует атмосферу города в целом и позитивно влияет на менталитет конкретного человека. Очень важно помнить об этом и отмечать, в том числе статусными премиями, тех застройщиков, которые уже работают в современной парадигме», – говорит Елена Видная, руководитель архитектурного бюро «Вид».

Эксперты номинации «Жилой комплекс»:

1. Елена Ахметова, директор ателье дизайна «Лайф», доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды.

2. Сергей Бальцер, архитектор.

3. Василий Васьков, заместитель управляющего банка «Открытие» в Красноярском крае.

4. Елена Видная, руководитель архитектурного бюро «Вид».

5. Антон Глушков, председатель ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

6. Георгий Куприянов, руководитель группы компаний «Коммерческая недвижимость Красноярска».

7. Алексей Лагутин, генеральный директор АН «Кром».

8. Елена Лалетина, заместитель директора по работе с партнёрами компании «Этажи».

9. Юлия Макеева, архитектор.

11. Ирина Монастырская, директор АН «КИАН».

12. Алексей Николаев, директор АНО РГП «Институт города».

13. Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан».

14. Максим Омельянчук, директор по развитию компании «Жилфонд» в Красноярске.

15. Константин Попов, генеральный директор АН «Аревера-Недвижимость».

16. Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска.

17. Валерия Шапран, президент Союза риелторов Красноярского края.

18. Антон Шаталов, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент».

19. Александр Шляхин, генеральный директор красноярского информационно-издательской компании «Сибдом».



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