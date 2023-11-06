Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска

Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.

Голосование экспертной комиссии по номинации «Общественные пространства» открыло серию очных встреч на полях премии. Впервые в обсуждении участвовали не только члены жюри, но и сами номинанты. Эксперты смогли задать уточняющие вопросы и еще более глубоко погрузиться в особенности проектов.

Номинация «Общественные пространства» отсутствовала на премии три года. За это время в Красноярске появилось много новых «визитных карточек» города, и выбор был сложным.

В этом году в пул экспертов вошли:

Алексей Петров , генеральный директор ГК «Конструктив Девелопмент»;

, генеральный директор ГК «Конструктив Девелопмент»; Елена Ахметова , член союза архитекторов России, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Архитектурного института СФУ, художественный руководитель «Архикультурного пространства 1.618»;

, член союза архитекторов России, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Архитектурного института СФУ, художественный руководитель «Архикультурного пространства 1.618»; Сергей Бальцер , почетный архитектор РФ, директор проектного бюро «Махаон»;

, почетный архитектор РФ, директор проектного бюро «Махаон»; Дмитрий Буевич , медиаменеджер, создатель медиагруппы «Прима»;

, медиаменеджер, создатель медиагруппы «Прима»; Елена Видная , основатель компании VID: комплексные решения для девелоперов

, основатель компании VID: комплексные решения для девелоперов Евгений Зыков , директор Института архитектуры и дизайна СФУ, член Правления местной организации Союза архитекторов России;

, директор Института архитектуры и дизайна СФУ, член Правления местной организации Союза архитекторов России; Юлия Макеева , основатель и арт-директор студии дизайна интерьера и общественных пространств «Дизайн Сервис», дизайнер архитектурной среды;

, основатель и арт-директор студии дизайна интерьера и общественных пространств «Дизайн Сервис», дизайнер архитектурной среды; Сергей Матыскин , со-основатель компании OVERSUN, технический директор;

, со-основатель компании OVERSUN, технический директор; Наталья Машегова , PR-директор ПАО «МТС» по Красноярскому краю и Хакасии;

, PR-директор ПАО «МТС» по Красноярскому краю и Хакасии; Ольга Мизрах , основатель и руководитель студии дизайна интерьеров Aura, а также бюро комплектации и мебели Mela Rossa;

, основатель и руководитель студии дизайна интерьеров Aura, а также бюро комплектации и мебели Mela Rossa; Юлия Соловарова , руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска, главный архитектор города;

, руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска, главный архитектор города; Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент».

Кроме того, в 2023 к очному голосованию впервые присоединились и представители локаций, которые прошли в шорт-лист номинации.

Татьяна Аксёнова , руководитель отдела маркетинга ГСК АРБАН;

, руководитель отдела маркетинга ГСК АРБАН; Алёна Дёмкина , куратор проекта «Юдинская долина»;

, куратор проекта «Юдинская долина»; Олеся Иванова ; заместитель директора бизнес-центра «Речной»;

; заместитель директора бизнес-центра «Речной»; Евгений Ковальский , заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ. СИТИ»;

, заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ. СИТИ»; Светлана Трофимова , заместитель директора по развитию речного клуба «Остров»;

, заместитель директора по развитию речного клуба «Остров»; Елена Южакова, директор по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Очное голосование прошло в открытом формате. Организаторы и учредитель номинации представили профайлы каждого номинанты, попавшего в шорт-лист:

Променад «Бульвар цветов», ГСК АРБАН;

Восточный вход на Столбы, Полюс;

«Горки-парк», Сиблидер;

Исторический квартал, РУСАЛ;

Речной клуб «Остров», ПОЛЮС;

Сквер SCANDIS OZERO, ГСК АРБАН;

Террасы бизнес-центра «Речной», БЦ «Речной»;

Променад в Новом Академгородке, СМ. СИТИ;

Гольф-клуб «Юдинская долина»;

Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ.

После длительного обсуждения началось голосование по анкетам.

Небольшая часть экспертов, отсутствующих на встрече, проголосовала заочно. Эти баллы также учитывались при подсчете.

Нам очень важно, чтобы Красноярск был точкой притяжения для гостей нашего города, и чтобы сами жители гордились своим городом и были влюблены в него. Обстановка сегодня была очень теплая и поддерживающая, мы в дружеской атмосфере обсуждали номинантов, и затем провели голосование. Результат получился, можно сказать, по любви — этот объект действительно достоин всеобщего обозрения, именно его часто презентуют гостям нашего города и любят все наши жители. Но на самом деле было немного неожиданно: думала, что все склонятся в другую сторону, но все-таки победила любовь. Отмечу, что в целом весь шорт-лист — очень сильные, достойные проекты. Многие из них еще будут продолжены. Тройка же лидеров — топ-3 визитных карточек Красноярска», — комментирует Анна Гордеева, директор по продажам ГК «Конструктив Девелопмент».

В этом году компания присоединилась к премии в качестве генерального партнера, а также стала со-учредителем номинации «Общественное пространство года».

Эта номинация значима не только для нас как экспертов, но и для всех жителей, потому что, прежде всего, мы — красноярцы, патриоты своего города, и хотим в нем жить и чувствовать себя комфортно не только в своей квартире. Мы сами буквально из „пекла“ — работали над некоторыми локациями, но при этом видим ситуацию и снаружи, потому что далеко не ко всем пространствам имеем отношение, и поэтому получается быть объективным в своей субъективности. С одной стороны, результат стал неожиданностью, а с другой — это достаточно логичное решение, и нет вопросов, почему лидером признали именно этот объект», — делится с «ДК» эксперт номинации Сергей Матыскин, со-основатель компании OVERSUN.

Тройка лидеров и победитель будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.

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