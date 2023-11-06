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Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска
Иллюстрация: «Деловой квартал»

Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.

#НОВОСТИ

Голосование экспертной комиссии по номинации «Общественные пространства» открыло серию очных встреч на полях премии. Впервые в обсуждении участвовали не только члены жюри, но и сами номинанты. Эксперты смогли задать уточняющие вопросы и еще более глубоко погрузиться в особенности проектов.

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска 1

Номинация «Общественные пространства» отсутствовала на премии три года. За это время в Красноярске появилось много новых «визитных карточек» города, и выбор был сложным.

В этом году в пул экспертов вошли:

  • Алексей Петров, генеральный директор ГК «Конструктив Девелопмент»;
  • Елена Ахметова, член союза архитекторов России, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Архитектурного института СФУ, художественный руководитель «Архикультурного пространства 1.618»;
  • Сергей Бальцер, почетный архитектор РФ, директор проектного бюро «Махаон»;
  • Дмитрий Буевич, медиаменеджер, создатель медиагруппы «Прима»;
  • Елена Видная, основатель компании VID: комплексные решения для девелоперов 
  • Евгений Зыков, директор Института архитектуры и дизайна СФУ, член Правления местной организации Союза архитекторов России;
  • Юлия Макеева, основатель и арт-директор студии дизайна интерьера и общественных пространств «Дизайн Сервис», дизайнер архитектурной среды;
  • Сергей Матыскин, со-основатель компании OVERSUN, технический директор;
  • Наталья Машегова, PR-директор ПАО «МТС» по Красноярскому краю и Хакасии;
  • Ольга Мизрах, основатель и руководитель студии дизайна интерьеров Aura, а также бюро комплектации и мебели Mela Rossa;
  • Юлия Соловарова, руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска, главный архитектор города;
  • Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент».

Кроме того, в 2023 к очному голосованию впервые присоединились и представители локаций, которые прошли в шорт-лист номинации.

  • Татьяна Аксёнова, руководитель отдела маркетинга ГСК АРБАН;
  • Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина»;
  • Олеся Иванова; заместитель директора бизнес-центра «Речной»;
  • Евгений Ковальский, заместитель генерального директора по девелопменту компании «СМ. СИТИ»;
  • Светлана Трофимова, заместитель директора по развитию речного клуба «Остров»;
  • Елена Южакова, директор по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска 2

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска 3

Очное голосование прошло в открытом формате. Организаторы и учредитель номинации представили профайлы каждого номинанты, попавшего в шорт-лист:

Променад «Бульвар цветов», ГСК АРБАН;

Восточный вход на Столбы, Полюс;

«Горки-парк», Сиблидер;

Исторический квартал, РУСАЛ;

Речной клуб «Остров», ПОЛЮС;

Сквер SCANDIS OZERO, ГСК АРБАН;

Террасы бизнес-центра «Речной», БЦ «Речной»;

Променад в Новом Академгородке, СМ. СИТИ;

Гольф-клуб «Юдинская долина»;

Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ.

После длительного обсуждения началось голосование по анкетам.

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска 4

Небольшая часть экспертов, отсутствующих на встрече, проголосовала заочно. Эти баллы также учитывались при подсчете.

Нам очень важно, чтобы Красноярск был точкой притяжения для гостей нашего города, и чтобы сами жители гордились своим городом и были влюблены в него. Обстановка сегодня была очень теплая и поддерживающая, мы в дружеской атмосфере обсуждали номинантов, и затем провели голосование. Результат получился, можно сказать, по любви — этот объект действительно достоин всеобщего обозрения, именно его часто презентуют гостям нашего города и любят все наши жители. Но на самом деле было немного неожиданно: думала, что все склонятся в другую сторону, но все-таки победила любовь. Отмечу, что в целом весь шорт-лист — очень сильные, достойные проекты. Многие из них еще будут продолжены. Тройка же лидеров — топ-3 визитных карточек Красноярска», — комментирует Анна Гордеева, директор по продажам ГК «Конструктив Девелопмент».

В этом году компания присоединилась к премии в качестве генерального партнера, а также стала со-учредителем номинации «Общественное пространство года».

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска 5

Эта номинация значима не только для нас как экспертов, но и для всех жителей, потому что, прежде всего, мы — красноярцы, патриоты своего города, и хотим в нем жить и чувствовать себя комфортно не только в своей квартире. Мы сами буквально из „пекла“ — работали над некоторыми локациями, но при этом видим ситуацию и снаружи, потому что далеко не ко всем пространствам имеем отношение, и поэтому получается быть объективным в своей субъективности. С одной стороны, результат стал неожиданностью, а с другой — это достаточно логичное решение, и нет вопросов, почему лидером признали именно этот объект», — делится с «ДК» эксперт номинации Сергей Матыскин, со-основатель компании OVERSUN.
Тройка лидеров и победитель будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.
 
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Автор: Петр Савельев
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