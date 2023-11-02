Индустриальный парк «Красный Яр» стал учредителем номинации премии «Человек года — 2023»
Организация примет активное участие в выборе лучшего производственника года.
Учредителем номинации «Производственник года» премии «Человек года — 2023» в Красноярске стал Индустриальный парк «Красный Яр».
В этом году мы решили выступить учредителем номинации „Производственник года“, ведь наш Индустриальный парк работает для развития промышленности в Красноярском крае. Поэтому нам важно быть в курсе событий отрасли и иметь прямой контакт с лидерами производства», — сказал генеральный директор «Красного Яра» Александр Сиваев.
Премия в этой номинации традиционно вручается собственникам производственных компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, прописанных в Красноярском крае. Критерии оценки каждый год меняются в зависимости от особенностей актуальной экономической ситуации в стране и регионе. В этот раз основное внимание будет уделяться активности предприятий в масштабировании своего производства и открытию новых направлений. Также без внимания не останется движение в сторону импортозамещения и локализации продукции.
На сегодня в лонг-листе «Производственника года» 28 компаний, работающих в самых разных сферах — от производства машин и оборудования до пищевой промышленности. В ближайшее время из претендентов на премию будет сформирован шорт-лист производственной номинации. Из вошедших в него эксперты и выберут победителя — того, чьи достижения в этом году были наибольшими.
Премия „Человек года“ — это своего рода площадка для презентации лидеров отрасли и их команд. Формируя шорт лист, эксперты премии представляют динамично развивающаяся компании. Все номинанты и победители премии — безусловные авторитеты в своей сфере», — отметил Александр Сиваев.
Напомним, что премия «Человек года» в Красноярске вручается в этом году в 14 раз. Церемония награждения пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.
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