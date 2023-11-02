Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
93,28
98,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Индустриальный парк «Красный Яр» стал учредителем номинации премии «Человек года — 2023»

Индустриальный парк «Красный Яр» стал учредителем номинации премии «Человек года — 2023»
Иллюстрация: коллаж ДК

Организация примет активное участие в выборе лучшего производственника года.

#НОВОСТИ

Учредителем номинации «Производственник года» премии «Человек года — 2023» в Красноярске стал Индустриальный парк «Красный Яр».

В этом году мы решили выступить учредителем номинации „Производственник года“, ведь наш Индустриальный парк работает для развития промышленности в Красноярском крае. Поэтому нам важно быть в курсе событий отрасли и иметь прямой контакт с лидерами производства», — сказал генеральный директор «Красного Яра» Александр Сиваев.

Премия в этой номинации традиционно вручается собственникам производственных компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, прописанных в Красноярском крае. Критерии оценки каждый год меняются в зависимости от особенностей актуальной экономической ситуации в стране и регионе. В этот раз основное внимание будет уделяться активности предприятий в масштабировании своего производства и открытию новых направлений. Также без внимания не останется движение в сторону импортозамещения и локализации продукции.

На сегодня в лонг-листе «Производственника года» 28 компаний, работающих в самых разных сферах — от производства машин и оборудования до пищевой промышленности. В ближайшее время из претендентов на премию будет сформирован шорт-лист производственной номинации. Из вошедших в него эксперты и выберут победителя — того, чьи достижения в этом году были наибольшими.

Премия „Человек года“ — это своего рода площадка для презентации лидеров отрасли и их команд. Формируя шорт лист, эксперты премии представляют динамично развивающаяся компании. Все номинанты и победители премии — безусловные авторитеты в своей сфере», — отметил Александр Сиваев.

Напомним, что премия «Человек года» в Красноярске вручается в этом году в 14 раз. Церемония награждения пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

Читайте также:

Клуб «Миллиард» вновь вручит премию «Человек года» лучшему предпринимателю.

Второй год подряд сообщество учреждает собственную номинацию, которую вручает в рамках премии своему резиденту.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске задержан депутат Заксобрания Александр ГлисковВ Красноярске задержан депутат Заксобрания Александр Глисков
  • Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сетиЕвгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети
  • В Красноярске закрывается кафе СоffeBulkaВ Красноярске закрывается кафе СоffeBulka
  • Под Красноярском построят крупнейший завод по производству соковПод Красноярском построят крупнейший завод по производству соков
  • Стала известна программа «Ночи искусств» в КрасноярскеСтала известна программа «Ночи искусств» в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.