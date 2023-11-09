Лучшее цифровое решение 2023 выберут ученые и ведущие ИТ-специалисты Красноярска

Тройка лидеров определится уже в ближайшее время — после очного заседания экспертного совета.

В экспертный совет номинации «Цифровое решение бизнеса» премии «Человек года — 2023» в Красноярске вошли топ-менеджеры ведущих красноярских ИТ-компаний и ученые из Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета, который (ИКИТ СФУ) в этом году стал ее учредителем.

Состав жюри этого года представлен специалистами из самых разных сфер информационных технологий, чья компетентность не вызывает сомнений. Это позволяет обеспечить максимально широкий охват проектов и их адекватную оценку. Уверен, что премию 2023 в ИТ получит достойный человек, который в этом году реализовал наиболее интересный проект в области цифровизации», — говорит директор Института космических и информационных технологий СФУ Денис Капулин.

Помимо него в экспертный совет номинации «Цифровое решение бизнеса» вошли:

Руслан Брежнев, заместитель директора Института космических и информационных технологий СФУ по научной работе;

Андрей Камоцкий, основатель компании «Мобилфон»;

Александр Корощенко, генеральный директор «КИБЕР Стратегия», «Человек года» в ИТ в 2022;

Николай Распопин, Министр цифрового развития Красноярского края;

Анатолий Сергеев, генеральный директор АНО «Проектный офис развития территорий»;

Сергей Тарасюк, региональный представитель OCS Сибирь;

Анатолий Фомин, основатель проекта «Фабрика решений»;

Андрей Шевелев, основатель проекта «300 стартапов»;

Евгений Шустов, руководитель красноярского офиса компании «Первый БИТ»;

Екатерина Чжан, заместитель директора по информационной политике Института космических и информационных технологий СФУ.

Участие в экспертном совете премии „Человек года“ — это признание твоего положения в отрасли и огромная ответственность перед всем предпринимательским сообществом, работающим в ней, ведь победитель не просто становится обладателем статуэтки, перед ним открываются новые возможности для продвижения своего проекта и компании. Вручение же самой премии в ИТ, это возможность показать, что отрасль в регионе жива и в ней есть интересные проекты и личности», — говорит Евгений Шустов.

ИТ-номинация премии «Человек года» в 2023 претерпела некоторые изменения — если раньше эксперты оценивали совокупные достижения компаний за год, то теперь речь идет о конкретных проектах, выведенных на рынок в отчетном периоде. Собственно поэтому номинация и получила название «Цифровое решение бизнеса». В ее лонг-листе представлено около 20 продуктов красноярских разработчиков — от собственно программных комплексов до сервисов, оптимизирующих различные бизнес-процессы.

В шорт-лист номинации вошло пять из них. Тройка лидеров определится уже завтра — 10 ноября 2023 — на очном голосовании экспертного совета. Помимо его членов в итоговой оценке проектов принимали участие специалисты ИТ подразделений Сибирского банка Сбера.

Имя обладателя премии за лучшее «Цифровое решение бизнеса» назовут 7 декабря 2023 на церемонии награждения, которая пройдет в Конгресс-холле СФУ.

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