Лидеров промноминации премии «Человек года» в Красноярске определят на этой неделе

В шорт-лист номинации вошло семь компаний, ориентированных на металлургию и машиностроение. Но не только.

Экспертный совет номинации «Промышленник года» премии «Человек года» проведет очное совещание, по итогу которого определяться ее лидеры. Выбирать победителя будут из компаний, вошедших шорт-лист номинации.

Выбор лидера — всегда сложный процесс, особенно, когда предприятия из различных отраслей, и каждый достоин наград. Поэтому ключевыми критериями при выборе победителя стали запуск новых производственных линий, модернизация и внедрение новых методов производства. Номинанты премии, кто вошел в лонг-лист, уже завоевали доверие экспертного сообщества региона. Можно с уверенностью сказать, что эти предприятия нацелены на стабильное развитие на многие годы вперед», — -говорит Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный яр», ставшего в 2023 учредителем промноминации.

Помимо него в экспертный совет номинации «Производственник года» вошли:

Александр Ананьев, министр тарифной политики Красноярского края, экс-министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края;

Егор Васильев, глава комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания Красноярского края;

Юрий Васильев, председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;

Анна Жираткова, основатель компании «ПРО-ТОК», обладатель премии «Человек года» в номинации «Производственник года» в 2022;

Виктор Захаров, председатель отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Красноярскому краю;

Андрей Перфилов, учредитель бизнес-клуба «Миллиард»;

Юлия Симбирева, Генеральный директор Бизнес-школы РСПП.

На первом этапе они выдвигали кандидатов на премию. Из предложенных ими компаний и их собственников (а также, как правило, руководителей) был сформирован лонг-лист номинации. В него вошло около 30 производственных компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, зарегистрированных в Красноярском крае.

Показательно, что среди номинантов премии — компании, воспользовавшиеся льготным финансированием Фонда развития промышленности Красноярского края и участники национального проекта „Производительность труда“. Это доказывает эффективность и востребованность данных инструментов господдержки предприятий. Важно, чтобы государство расширяло этот инструментарий. Тогда и на предприятиях будет активнее вестись работа по модернизации производства, выпуску новой конкурентоспособной и высокотехнологической продукции, в том числе, в целях импортозамещения», — отметил Юрий Васильев.

Компании, упоминавшиеся экспертами чаще других, сформировали шорт-лист номинации. Из них-то и выберут лучших, которые войдут в тройку лидеров. Определяться они на очном заседании экспертного совета номинации «Промышленник года», которое назначено на 14 ноября 2023. Имя же победителя станет известно 7 декабря — на церемонии награждения, которая пройдет в Конгресс-холле СФУ.

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