Добро побеждает: эксперты премии выбрали лучшие благотворительные проекты Красноярска

Эксперты номинации «Сердце бизнеса» премии «Человек года-2023» определили шорт-лист и тройку лидеров.

Начало ноября ознаменовалось стартом очных голосований: форматом, где эксперты в живом режиме оценивают претендентов на победу в номинациях «Человека года-2023». Голосование экспертной комиссии по номинации «Сердце бизнеса» стало вторым в серии очных встреч на полях премии. Оно прошло 8 ноября: в этот день жюри выбрали трех победителей.

В этом году в пул экспертов вошли:

Ольга Абанцева, сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда Добро24.ру";

Ирина Билай, руководитель PR-направления, Центр социальных программ РУСАЛа;

Андрей Болсуновский, основатель агротуристического кластера «Ферма «Коза-дереза», координатор проекта «Народный фермер» в Красноярском крае, член Палаты экологических организаций Красноярского края;

Сергей Ким, основатель и руководитель TIKSAN GROUP;

Надежда Максименко, руководитель программы «Школа региональных экспертов», соучредитель Межрегиональной общественной организации Центр развивающих технологий «Сотрудничество» в Красноярске;

Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка;

Наталья Пальчик, директор Благотворительного Фонда имени Людмилы Пимашковой, эксперт грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития»;

Андрей Перфилов, учредитель Клуба «Миллиард» — первого делового клуба ведущих предпринимателей Красноярского края;

Галина Рожкова, директор благотворительного фонда «Счастливые дети»;

Татьяна Станкевич, учредитель и председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс» (БФ «Феникс»);

Елена Фомина, директор Межрегиональной общественной организации Центр развивающих технологий «Сотрудничество»;

Надежда Цой, куратор проекта «Сердце бизнеса» TIKSAN GROUP;

Марина Якубенко, руководитель зооцентра «Друг».

Очное голосование состоялось в открытом формате. Организаторы и учредитель номинации представили профайлы каждого номинанта, попавшего в шорт-лист:

Михаил Афоничев, генеральный директор «ТД Енисейпром», резидент деловой экосистемы «Миллиард»;

Юлия Долгушева, генеральный директор Центра коррекции зрения «Окулюс»;

Илья и Анастасия Ермиловы, основатели Ermilov’s company;

Александр Иванов, генеральный директор «Красиндорстрой»;

Денис Куликов, генеральный директор «ФасадСтройМонтаж», резидент деловой экосистемы «Миллиард»;

Дарья Мальцева, операционный директор «Суши-рыба»;

Игорь Микитин, пластический хирург, онколог-маммолог;

Максим Орешин, директор комплекса ресторанов «Красноярск»;

Надежда Целуковская, генеральный директор компании «КонТех».

В шорт-листе представили достойные проекты в сфере благотворительности: среди них точно нет тех, кто были там незаслуженно. Часть из них мне знакомы, часть нет, и это очень приятно и радостно — видеть, что в Красноярске есть большое количество бизнесменов и руководителей компаний, которые системно занимаются благотворительностью. Большинство экспертов находятся в этой сфере не первый год, знают все нюансы и могут давать действительно экспертную оценку. Мы действовали синхронно, и дискуссии были связаны только с тем, что кто-то больше или меньше знает о номинантах. Но мы единогласно проголосовали за самый сильный проект, чей пример может быть полезен для всего бизнес-сообщества с точки зрения системной, проектной благотворительности», — комментирует Сергей Ким, основатель и руководитель TIKSAN GROUP.

В 2023 учредителем номинации стала группа компаний TIKSAN GROUP. А традиционная номинация «Доброе дело бизнеса» получила новое название, созвучное с благотворительным проектом «Сердце бизнеса», который функционирует в качестве эндаумент-фонда для нескольких благотворительных организаций Красноярска.

Я была приятно удивлена, что все номинанты подходят к благотворительности системно, помогают постоянно, а не разовыми проектами. И мне было совершенно неважно, кто из этих людей какое место займет, потому что все они делали добрые дела абсолютно бескорыстно, а не для того, чтобы получить награду. Они уже победили и показывают своим примером, какими должны быть предприниматели», — делится с «ДК» Надежда Цой, куратор проекта «Сердце бизнеса» TIKSAN GROUP.

Эксперты ориентировались на три ключевых критерия, определенных для номинации: системность поддержки, ее проектность, а также сотрудничество с «прозрачными» фондами — теми, чья отчетность официальна и открыта.

Думаю, я вправе от имени всех благотворительных организаций города сказать спасибо команде „Делового квартала“ и главному редактору издания Юлии Чанчиковой за то, что в престижной премии, какой является „Человек года“, есть такая важная номинация как „Сердце бизнеса“. Для нас — фондов и других некоммерческих организаций города, решающих важнейшие социальные проблемы, — это бесценная возможность выразить нашим донорам благодарность за поддержку. Даже на этапе формирования лонг-листа становится ясно, что победителем в этой номинации является общество, не важно, по-большому счету, на какие социальные проекты были направлены ресурсы номинантов. Главное, что бизнес поддерживает благотворительность и сам инициирует создание благотворительных проектов», — говорит Ольга Абанцева, сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру».

Тройка лидеров и победитель будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.

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