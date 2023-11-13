Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска
Эксперты номинации «Жилой комплекс» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.
Каждый из представленных в финале номинации жилых комплексов достоин звания лучшего. Эти проекты отличает как архитектурно-художественный облик, так и внимание к деталям, включая архитектурно-художественную подсветку, оформление входных групп, максимально продуманную квартирографию и благоустройство придомовой территории», – отметила Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска-член экспертного совета номинации «Жилой комплекс».
- ЖК UNIVERS, застройщик – СЗ «Партнер-Строй» (входит в ГК «СтройИнновация»);
- Сити-квартал «Александровский» – 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»;
- ЖК «Апрелевка» – 2 очередь, застройщик – СЗ «Конструктив Девелопмент»;
- ЖК «Бизнес-Квартал», застройщик – УСК «Сибиряк»;
- Smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщик – СЗ компания АРБАН;
- ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик - «Уютный дом 2010»;
- ЖК «Медео», застройщик – СЗ «Готика-Медео»;
- ЖК «Метрополис», застройщик – «Сибагропромстрой»;
- ЖК «Нестеров», застройщик – ГСК «Спецстрой»;
- Сити-район «Новый Академгородок», застройщик – СГ «СМ.СИТИ».
Номинация этого года представлена лучшими из лучших, поэтому выбор был непростым. ЖК-номинанты – это больше, чем просто квадратные метры: каждый из проектов меняет «ткань города», двигает вперед комфорт городской среды и привносит в Красноярск столичность – в хорошем смысле слова. Номинация подсветила важнейший тренд городской застройки – обустройство вокруг ЖК общественных пространств. За эту работу, требующую в том числе немалых инвестиций, застройщикам Красноярска стоит сказать отдельное «Спасибо!» Особо отмечу работу строительных компаний по архитектурной подсветке жилых комплексов. Мне, как эксперту в этом направлении, очевидно, что все чаще эти задачи реализуются не «на коленке», а профессионалами. Прогресс очевиден – и это, безусловно, позитивная тенденция», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN-соучредитель номинации «Жилой комплекс».
Эта номинация позволяет отслеживать изменения в сфере жилой застройки Красноярска. Из положительных моментов этого года отмечу разнообразие объектов: в номинанты конкурса вошли объекты как крупных знаменитых застройщиков, так и жилые комплексы компаний «второго эшелона». Безусловно, в архитектурных решениях жилых комплексов виден явный прогресс, но при этом кардинального изменения качества предложения в городе я не замечаю. Сейчас эксперты оценивают ЖК преимущественно с архитектурно-эстетической точки зрения. Но ведь объекты возводятся не «в чистом поле», важны транспортная доступность, обеспеченность социальными объектами, наличие коммерческой недвижимости на первых этажах и так далее. Мое предложение на будущий год – оценку объектов данной номинации расширить дополнительными критериями чтобы она стала более комплексной!» – говорит Алексей Николаев, директор АНО РГП «Институт города»-член экспертного совета номинации «Жилой комплекс».
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