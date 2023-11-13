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Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска

Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска
Иллюстрация: Надежда Быканова

Эксперты номинации «Жилой комплекс» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.

#НОВОСТИ
В Красноярске прошло очное заседание экспертного совета номинации «Жилой комплекс» премии «Человек года» издания «Деловой квартал».
Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска 1
 
В ходе жаркой дискуссии эксперты номинации, в числе которых были архитекторы, риелторы, банкиры и чиновники, отвечающие за внешний облик Красноярска, выбрали лучшие жилые комплексы города. 
Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска 2Каждый из представленных в финале номинации жилых комплексов достоин звания лучшего. Эти проекты отличает как архитектурно-художественный облик, так и внимание к деталям, включая архитектурно-художественную подсветку, оформление входных групп, максимально продуманную квартирографию и благоустройство придомовой территории», – отметила Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска-член экспертного совета номинации «Жилой комплекс». 
Очное голосование за лучший жилой комплекс Красноярска прошло в открытом формате. На победу в номинации претендовали жилые комплексы Красноярска, введенные в эксплуатацию с сентября 2022 по сентябрь 2023, а также находящиеся в высокой степени готовности на момент номинирования (80% и более). 
 
Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска 3
 
Организаторы и соучредитель номинации представили профайлы, а также видео-визитки на каждого номинанта, попавшего в шорт-лист:
  • ЖК UNIVERS, застройщик – СЗ «Партнер-Строй» (входит в ГК «СтройИнновация»);
  • Сити-квартал «Александровский» – 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»;
  • ЖК «Апрелевка» – 2 очередь, застройщик – СЗ «Конструктив Девелопмент»;
  • ЖК «Бизнес-Квартал», застройщик – УСК «Сибиряк»;
  • Smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщик – СЗ компания АРБАН;
  • ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик - «Уютный дом 2010»;
  • ЖК «Медео», застройщик – СЗ «Готика-Медео»;
  • ЖК «Метрополис», застройщик – «Сибагропромстрой»;
  • ЖК «Нестеров», застройщик – ГСК «Спецстрой»;
  • Сити-район «Новый Академгородок», застройщик – СГ «СМ.СИТИ». 
После длительной дискуссии началось голосование по анкетам. Эксперты, которые не смогли присутствовать на встрече, проголосовала заочно. Их мнение также учитывалось при подсчете баллов.
Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска 4Номинация этого года представлена лучшими из лучших, поэтому выбор был непростым. ЖК-номинанты – это больше, чем просто квадратные метры: каждый из проектов меняет «ткань города», двигает вперед комфорт городской среды и привносит в Красноярск столичность – в хорошем смысле слова. Номинация подсветила важнейший тренд городской застройки – обустройство вокруг ЖК общественных пространств. За эту работу, требующую в том числе немалых инвестиций, застройщикам Красноярска стоит сказать отдельное «Спасибо!» Особо отмечу работу строительных компаний по архитектурной подсветке жилых комплексов. Мне, как эксперту в этом направлении, очевидно, что все чаще эти задачи реализуются не «на коленке», а профессионалами. Прогресс очевиден – и это, безусловно, позитивная тенденция», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN-соучредитель номинации «Жилой комплекс»
Тройка лидеров и победитель номинации «Жилой комплекс» будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.
 
Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска 5Эта номинация позволяет отслеживать изменения в сфере жилой застройки Красноярска. Из положительных моментов этого года отмечу разнообразие объектов: в номинанты конкурса вошли объекты как крупных знаменитых застройщиков, так и жилые комплексы компаний «второго эшелона». Безусловно, в архитектурных решениях жилых комплексов виден явный прогресс, но при этом кардинального изменения качества предложения в городе я не замечаю. Сейчас эксперты оценивают ЖК преимущественно с архитектурно-эстетической точки зрения. Но ведь объекты возводятся не «в чистом поле», важны транспортная доступность, обеспеченность социальными объектами, наличие коммерческой недвижимости на первых этажах и так далее. Мое предложение на будущий год – оценку объектов данной номинации расширить дополнительными критериями чтобы она стала более комплексной!» – говорит Алексей Николаев, директор АНО РГП «Институт города»-член экспертного совета номинации «Жилой комплекс».
Фото в материале – Надежда Быканова.  

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Автор: Петр Савельев
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