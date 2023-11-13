Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска

Эксперты номинации «Жилой комплекс» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.

В ходе жаркой дискуссии эксперты номинации, в числе которых были архитекторы, риелторы, банкиры и чиновники, отвечающие за внешний облик Красноярска, выбрали лучшие жилые комплексы города.

Каждый из представленных в финале номинации жилых комплексов достоин звания лучшего. Эти проекты отличает как архитектурно-художественный облик, так и внимание к деталям, включая архитектурно-художественную подсветку, оформление входных групп, максимально продуманную квартирографию и благоустройство придомовой территории», – отметила Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска-член экспертного совета номинации «Жилой комплекс». Каждый из представленных в финале номинации жилых комплексов достоин звания лучшего. Эти проекты отличает как архитектурно-художественный облик, так и внимание к деталям, включая архитектурно-художественную подсветку, оформление входных групп, максимально продуманную квартирографию и благоустройство придомовой территории», – отметила Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска-член экспертного совета номинации «Жилой комплекс».

Очное голосование за лучший жилой комплекс Красноярска прошло в открытом формате. На победу в номинации претендовали жилые комплексы Красноярска, введенные в эксплуатацию с сентября 2022 по сентябрь 2023, а также находящиеся в высокой степени готовности на момент номинирования (80% и более).

Организаторы и соучредитель номинации представили профайлы, а также видео-визитки на каждого номинанта, попавшего в шорт-лист:

ЖК UNIVERS , застройщик – СЗ «Партнер-Строй» (входит в ГК «СтройИнновация»);

, застройщик – СЗ «Партнер-Строй» (входит в ГК «СтройИнновация»); Сити-квартал «Александровский» – 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»;

– 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»; ЖК «Апрелевка» – 2 очередь, застройщик – СЗ «Конструктив Девелопмент»;

– 2 очередь, застройщик – СЗ «Конструктив Девелопмент»; ЖК «Бизнес-Квартал» , застройщик – УСК «Сибиряк»;

, застройщик – УСК «Сибиряк»; Smart-комплекс «Бульвар цветов» , застройщик – СЗ компания АРБАН;

, застройщик – СЗ компания АРБАН; ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик - «Уютный дом 2010»;

(ГК «Ментал плюс»), застройщик - «Уютный дом 2010»; ЖК «Медео» , застройщик – СЗ «Готика-Медео»;

, застройщик – СЗ «Готика-Медео»; ЖК «Метрополис» , застройщик – «Сибагропромстрой»;

, застройщик – «Сибагропромстрой»; ЖК «Нестеров» , застройщик – ГСК «Спецстрой»;

, застройщик – ГСК «Спецстрой»; Сити-район «Новый Академгородок», застройщик – СГ «СМ.СИТИ».

После длительной дискуссии началось голосование по анкетам. Эксперты, которые не смогли присутствовать на встрече, проголосовала заочно. Их мнение также учитывалось при подсчете баллов.

Номинация этого года представлена лучшими из лучших, поэтому выбор был непростым. ЖК-номинанты – это больше, чем просто квадратные метры: каждый из проектов меняет «ткань города», двигает вперед комфорт городской среды и привносит в Красноярск столичность – в хорошем смысле слова. Номинация подсветила важнейший тренд городской застройки – обустройство вокруг ЖК общественных пространств. За эту работу, требующую в том числе немалых инвестиций, застройщикам Красноярска стоит сказать отдельное «Спасибо!» Особо отмечу работу строительных компаний по архитектурной подсветке жилых комплексов. Мне, как эксперту в этом направлении, очевидно, что все чаще эти задачи реализуются не «на коленке», а профессионалами. Прогресс очевиден – и это, безусловно, позитивная тенденция», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN- Номинация этого года представлена лучшими из лучших, поэтому выбор был непростым. ЖК-номинанты – это больше, чем просто квадратные метры: каждый из проектов меняет «ткань города», двигает вперед комфорт городской среды и привносит в Красноярск столичность – в хорошем смысле слова. Номинация подсветила важнейший тренд городской застройки – обустройство вокруг ЖК общественных пространств. За эту работу, требующую в том числе немалых инвестиций, застройщикам Красноярска стоит сказать отдельное «Спасибо!» Особо отмечу работу строительных компаний по архитектурной подсветке жилых комплексов. Мне, как эксперту в этом направлении, очевидно, что все чаще эти задачи реализуются не «на коленке», а профессионалами. Прогресс очевиден – и это, безусловно, позитивная тенденция», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN- соучредитель номинации «Жилой комплекс»

Тройка лидеров и победитель номинации «Жилой комплекс» будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.