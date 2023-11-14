В пул экспертов номинации «Общественные пространства» вошли архитекторы и застройщики

В 2023 возрожденная номинация, посвященная точкам притяжения города, объединила экспертов из областей архитектуры, строительства, дизайна и проектирования.

С начала ноября на полях премии стартовали очные голосования: формат, где эксперты в live-режиме оценивают претендентов на победу в номинациях «Человека года-2023».

Первым голосованием стала встреча экспертов номинации «Общественное пространство года». В этом году пул экспертов номинации задействовал специалистов множества профилей. И каждый из них имеет непосредственное отношение к созданию мест, притягивающих жителей и гостей.

Елена Ахметова, Член союза архитекторов России, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Архитектурного института СФУ, художественный руководитель «Архикультурного пространства 1.618»;

Сергей Бальцер, Почетный архитектор РФ, директор проектного бюро «Махаон»;

Дмитрий Буевич, Медиаменеджер, создатель медиагруппы «Прима»;

Елена Видная, Основатель компании VID: комплексные решения для девелоперов

Евгений Зыков, Директор Института архитектуры и дизайна СФУ, член Правления местной организации Союза архитекторов России;

Юлия Макеева, Основатель и арт-директор студии дизайна интерьера и общественных пространств «Дизайн Сервис», дизайнер архитектурной среды;

Сергей Матыскин, Со-основатель компании OVERSUN, технический директор;

Наталья Машегова, PR-директор ПАО «МТС» по Красноярскому краю и Хакасии;

Ольга Мизрах, основатель и руководитель студии дизайна интерьеров Aura, а также бюро комплектации и мебели Mela Rossa;

Юлия Соловарова, Руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска, главный архитектор города;

Антон Шаталов, Архитектор, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент».

Номинацию, запущенную после трехлетнего перерыва, поддержал генеральный партнер премии — специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент». Группа компаний выступила со-учредителем, а генеральный директор «Конструктив Девелопмент» Алексей Петров и директор по продажам ГК «Конструктив Девелопмент» Анна Гордеева вошли в экспертную комиссию.

Поддерживать облик города — важная миссия в том числе и для локальных компаний. Поэтому говорить о проектах, которые появляются из инициативы и делают Красноярск еще многограннее, ярче, масштабнее, необходимо и обязательно. Благоустроенное пространство становится персональной ценностью не только жителей, но и гостей, и такие локации не должны оставаться без внимания», — подчеркивает Алексей Петров.

О том, как выбирали лучшую на 2023 точку притяжения Красноярска, мы писали здесь.

При выборе лучших работ в номинации создания общественных пространств существует много критериев качества. Первой — очевидной кажется посещаемость и привлекательность для горожан. Для меня, как архитектора старой школы, важнее не сиюминутный успех объекта, а его стратегическое, социальное значение для города», — говорит Сергей Бальцер, почетный архитектор РФ, директор проектного бюро «Махаон».

Тройка лидеров и победитель будут названы на торжественной церемонии премии «Человек года-2023». Она состоится 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.

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