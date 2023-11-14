Эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ИТ-проекты Красноярска

Голосование прошло в очном формате. Имена победителей будут названы на церемонии награждения в декабре.

В шорт-лист номинации «Цифровое решение бизнеса» премии «Человек года — 2023» в Красноярске вошло пять проектов местных разработчиков. Об этом стало известно по итогам очного заседания экспертного совета номинации, которое состоялось в конце прошлой недели в Конгресс-холле СФУ.

В этом году ИТ-часть премии претерпела серьезные изменения: если раньше ее вручали по совокупности годовых достижений, то в этот раз — за конкретные решения, реализованные номинантами в отчетном периоде, что открыло доступ к премии не только ИТ-компаниям, но и организациям из других сфер деятельности (например, ритейла). К тому же, впервые в истории красноярской версии премии, которая насчитывает уже 14 лет, у номинации появился учредитель. Им стал Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (ИКИТ СФУ).

Очень многие из представленных в этом году проектов связаны с нашей спецификой деятельности. В каких-то участвуют наши выпускники, в других задействованы наши студенты. Это вдвойне ценно, потому что речь уже идет не просто о бизнесе, а о его связи с образованием и наукой. И наша цель, как учредителя, состоит в обеспечении эффективности такого взаимодействия», — сказал в начале встречи директор ИКИТ СФУ Денис Капулин.

Помимо него в экспертный совет номинации вошли и другие ученые института, а также представители крупнейших ИТ-компаний региона, а также отраслевых объединений предпринимателей. Именно их голоса на первом этапе и определили состав шорт-листа номинации. В итоге в него вошли проекты:

Bridge, компания «Компани — Бридж Трэвел» Николая Княжева;

SensoRehab, компания «Сенсомед» Андрея Камоцкого;

SoftIQ, компания «Техномакс» Дмитрия Лозового;

Система цифровизации городского транспорта от компании «Систематикс» Михаила Усова;

Собственная платформа СКУД на 1С, компания «Стопсистемы» Дмитрия Дрянных.

Все проекты, вошедшие в шорт-лист ИТ-номинации этого года, очень достойные и заслуживают внимания. А то, что они реализованы в самых разных отраслях, говорит о сохранении и даже усилении темпов цифровизации экономики, а это не может не радовать, ведь именно с ее помощью можно повысить эффективность множества процессов», — отмечает основатель программы «Максбонус» Дмитрий Полуянов, также вошедший в экспертный совет номинации.

На встрече экспертам предстояло еще раз взглянуть на эти компании и оценить их по четырем критериям: актуальность и востребованность, эффективность, наукоемкость и технологичность, инновационность.

Проекты, получившие наибольшие оценки и стали победителями премии в 2023. Их имена, как, собственно, и название главного цифрового проекта этого года будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет в Конгресс-холле СФУ 7 декабря.

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