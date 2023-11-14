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Запущен сайт премии «Человек года»

Запущен сайт премии «Человек года»
Иллюстрация: ДК

«Деловой квартал» запустил сайт ежегодной премии «Человек года». На портале собрана информация об этапах подготовки к премии, видео и фотоотчеты.

#НОВОСТИ
На сайте размещены номинации премии, партнеры и эксперты. Там же возможно зарегистрироваться на мероприятие. Все важные новости, касающиеся премии, теперь можно найти на специальном сайте.
 
Напомним, церемония вручения премии пройдет в Красноярске 7 декабря. Мероприятие состоится в конгресс-холле СФУ.
 

Справка

 
«Человек года» — авторитетная региональная премия, ежегодно проходит в Красноярске с 2009 года. Она отмечает собственников и руководителей компаний, добившихся выдающихся бизнес-результатов и ставших лидерами отрасли за год.
 

 

 

 
Автор: Петр Савельев
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