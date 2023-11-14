Запущен сайт премии «Человек года»

«Деловой квартал» запустил сайт ежегодной премии «Человек года». На портале собрана информация об этапах подготовки к премии, видео и фотоотчеты.

На сайте размещены номинации премии, партнеры и эксперты. Там же возможно зарегистрироваться на мероприятие. Все важные новости, касающиеся премии, теперь можно найти на специальном сайте .

Напомним, церемония вручения премии пройдет в Красноярске 7 декабря. Мероприятие состоится в конгресс-холле СФУ.