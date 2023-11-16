Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей

Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.

До торжественной церемонии «Человек года-2023» осталось меньше месяца. Команда «ДК» продолжает наполнять премию новыми смыслами и проектами, которые сделают главную бизнес-премию Красноярска еще мощнее. В этом году трансформация затронула и статуэтку «Человек года» — наградной символ премии.

С 2015 над ее созданием и выпуском работает компания MOISEIKIN, базирующаяся в Екатеринбурге. Представители ювелирного дома рассказали «ДК», как изменится наградная статуэтка в 2023.

Дизайн разработали в фарватере общей концепции проекта, основы которой — инициативная деятельная личность, созидательное начало, творческое дерзновение и воля к победе.

В этом году постамент статуэтки «сложат» из десяти мраморных дисков, а на вытянутых вверх руках человеческой фигуры сохранится хрустальный шар. Сферу позиционируют как метафору земного шара, «нашего хрупкого и уязвимого мироздания, ответственность за сохранение которого лежит на нас, людях».

Кварц в качестве материала в ювелирном доме выбрали не случайно: считается, что этот камень усиливает энергию намерения, способствует реализации целей, позволяет сохранять хладнокровие и сосредоточенность в любых обстоятельствах, а также приносит удачу при проведении переговоров.

Фигура человека с хрустальным шаром в руках на наградной статуэтке, во-первых, символизирует масштабность достижений, статус и авторитет, силу и влиятельность призёров премии, а, с другой стороны, напоминает об ответственности за сохранение зыбкого равновесия нашего мироздания, за преображениемира и преумножение его богатств», — объясняют в MOISEIKIN.

Постамент выполнят из мрамора — символа незыблемости и долговечности, респектабельности и величия. Живость звучания мрамор обретет за счет позолоты. Сами диски, водруженные друг на друга, воплощают многослойность жизни, которая складывается из неоднозначных событий и вызовов окружающей действительности, задач, которые стоят перед человеком, и принятых им решений.

Именно из этих элементов человек строит свою лестницу к успеху, и именно он определяет, будет ли эта конструкция шаткой или устойчивой. „Человек года“, осуществляя прозорливое деловое проектирование, грамотно взаимодействуя с событиями и обстоятельствами жизни, принимая эффективные решения и наращивая компетенции, закладывает из „кирпичиков“ своего опыта прочный фундамент, возводит ступени для своего восхождения к вершинам», — добавляют специалисты ювелирного дома.

Награда «Человек года-2023» концентрирует в себе художественный образ идеи «весь мир — в твоих руках», озвучивает гимн человеку-творцу и мастеру своего дела, который создает качественный востребованный людьми продукт и постоянно стремится к совершенству.

Номинанты и лауреаты этой премии — люди, идущие в авангарде российского делового сообщества, созидающие завтрашний день национальной экономики, закладывающие фундамент будущего наших детей. Своим примером они доказали, что к бизнесу можно относиться не только как к процессу извлечения прибыли, но как к делу, предназначению, миссии и искусству, которое наполняет и обогащает жизнь, привнося в неё высокие смыслы. Эти люди не понаслышке знают, что такое тяжелый ежедневный труд, ответственность за коллектив предприятия и какова цена успеха. Они умеют делиться своими достижениями, реализуя социально значимые проекты и участвуя в инициативах по благоустройству городской среды. Смело смотрят в будущее, вводя в оборотнаукоёмкие продукты и расширяя инновационный потенциал предприятия. Наконец, неизбежно сталкиваясь с трудностями и вызовами сегодняшнего дня, ищут и успешно находят новые точки роста и пути хозяйствования», — резюмируют в MOISEIKIN.

Напомним, торжественная церемония награждения премии «Человек года-2023» пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ. Все подробности можно найти на специальном сайте премии.

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