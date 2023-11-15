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В Красноярске назвали лучших производственников года

В Красноярске назвали лучших производственников года
Иллюстрация: Коллаж ДК

Эксперты промышленной номинации премии «Человек года» определились с ее лидерами.

#НОВОСТИ

Экспертный совет номинации «Производственник года. Местная прописка» премии «Человек года — 2023» в Красноярске утвердил шорт-лист номинации и назвал ее лидеров. Соответствующее решение было принято по итогу очной встречи его членов.

В жюри номинации на первом этапе вошло восемь человек, среди которых представители власти, отраслевых объединений и предприниматели, уже добившиеся серьезных успехов в своей области. Именно они выдвигали претендентов на премию, из которых формировался лонг-лист. Всего таковых было около 30. В шорт-лист из них вошло лишь семь — те, кого эксперты упоминали чаще других при выдвижении. В частности это:

  • Артем Гриненко, компания «ИТС СИБИРЬ»;
  • Ольга Грош, компания «Центр сварки»;
  • Дмитрий Пальников, обувная фабрика «Ионесси»;
  • Павел Пенчугов, Красноярский завод металлических сеток;
  • Павел Пестриков, машиностроительный завод «Борус»;
  • Павел Сачков, Сосновоборский завод металлических конструкций;
  • Виктор Тимофеев, Научно-производственный центр Магнитной гидродинамики.

Замечательным фактом является то, что в шорт-листе промышленной номинации этого года, помимо компаний, работающих в традиционном для края секторе металлообработки, появились и станкостроительные предприятия. Это говорит о том, что в регионе развивается не только производство готовых изделий, но и самих средств производства, что не может не радовать», — сказал Александр Сиваев, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр», который в этом году выступил учредителем промышленной номинации премии «Человек года».

Также на встрече прошло голосование, определившее победителей номинации «Производственник года. Местная прописка» в 2023. Помимо членов экспертного совета и, присоединившегося к нему на этом этапе руководителя Регионального центра компетенций Красноярского края Павла Безсалова, были приглашены и сами номинанты, вошедшие в шорт-лист — им предстояло на общих основаниях оценить достижения своих коллег/конкурентов по номинации, не оценивая себя.

Каждый их номинатов, попавших в шорт-лист, работает в своей отрасли по многу лет и без сомнения обладает достаточными компетенциями, чтобы выступить экспертами. Поэтому мы и решили привлечь их к голосованию, чтобы получить максимально валидную и достоверную оценку», — рассказала Юлия Чанчикова, издатель журнала «Деловой квартал» в Красноярске и председатель регионального оргкомитета премии «Человек года».

Участвовавшим в голосовании предстояло оценить номинатов по четырем критерям: 

  • Активность в масштабировании — деятельность компании по наращиванию объемов производства и производительности;
  • Открытие новых направлений — запуск производств, ранее не присутствовавших в линейке компании;
  • Локализация и импортозамещение — движение компании в сторону повышения локализации собственной продукции и/или производства продукции, способной заместить импортные аналоги, ушедшие с российского рынка.
  • Актуальность и востребованность — насколько продукция, производимая новым подразделением компании, важна и востребована на рынке РФ.

Уже на этапе презентаций стало понятно, что выбирать победителей будет очень сложно, настолько крепким получился шорт-лист. Компании, вошедшие в него, лидируют в своих сегментах и добились выдающихся достижений, показав в горизонте года очень серьезный (иногда, кратный) рост. Поэтому можно уверенно говорить, что все они были достойны победы, но конкурс есть конкурс», — сказал после голосования Андрей Перфилов, учредитель бизнес-клуба «Миллиард», вошедший в состав экспертного совета.

Позиции номинантов по итогу распределились очень плотно — одного от другого отделяли лишь десятые доли балла. Но тройка лидеров и победитель номинации все же были определены. Их имена будут названы на церемонии награждения премии «Человек года — 2023» в Красноярске, которая пройдет 7 декабря в Конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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