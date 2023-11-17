«Юдинская долина» стала соучредителем номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт»

В качестве соучредителя номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» поддержала уникальная площадка для развития корпспорта и командного духа – гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».

В 2023 издание «Деловой квартал — Красноярск» в 14 раз проведет премию «Человек года». Впервые за всю историю премии будет вручена номинация «Активный бизнес: корпоративный спорт». Решение о запуске этой номинации принял оргкомитет премии с целью отметить инициативы и усилия бизнеса по развитию спортивных активностей для сотрудников.

Корпоративный спорт сегодня — это эффективный инструмент тимбилдинга. Компании активно развивают это направления, чтобы сплотить команды, повысить лояльность, удержать кадры. Все это совокупно влияет на повышение эффективности работы и успешность бизнеса. Компании развивают самые разные виды спорта. Однако, на наш взгляд, фаворитом здесь может стать гольф. Гольф-поле — располагает к неформальному общению и развивает стратегическое мышление. Проведя несколько часов на уникальном зеленом поле «Юдинской долины» компания может закончить игру, увидев свой бизнес и свою команду по-новому. Гольф активно входит в сценарии корпоративной жизни бизнеса, становится его неотъемлемой частью не только в мировом опыте, но и у нас в Сибири. «Юдинская долина» целиком закрывает запрос бизнеса на уникальное место для развития корпоративного спорта и командного духа», – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина». Корпоративный спорт сегодня — это эффективный инструмент тимбилдинга. Компании активно развивают это направления, чтобы сплотить команды, повысить лояльность, удержать кадры. Все это совокупно влияет на повышение эффективности работы и успешность бизнеса. Компании развивают самые разные виды спорта. Однако, на наш взгляд, фаворитом здесь может стать гольф. Гольф-поле — располагает к неформальному общению и развивает стратегическое мышление. Проведя несколько часов на уникальном зеленом поле «Юдинской долины» компания может закончить игру, увидев свой бизнес и свою команду по-новому. Гольф активно входит в сценарии корпоративной жизни бизнеса, становится его неотъемлемой частью не только в мировом опыте, но и у нас в Сибири. «Юдинская долина» целиком закрывает запрос бизнеса на уникальное место для развития корпоративного спорта и командного духа», – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина».

«Юдинская долина» – самый масштабный проект по благоустройству природной среды в Красноярске.

Территория парка разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, научную и спортивную. Красноярский бизнес уже активно рассматривает площадку для проведения разного рода ивентов, в том числе корпоративных спортмероприятий.

На открытии гольф-поля совместно с «Деловым кварталом» мы провели бизнес-сессию, посвященную корпоративному спорту. Представители бизнеса поделились своими кейсами и ознакомились с гольф-полем мирового уровня. Именно так, наряду с международными соревнованиями, мы стартовали наш проект. Продолжением темы стало соучредительство номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» на премии «Человек года», собирающей лидеров из самых разных сфер бизнеса. Всех их может объединить гольф!» – уверена Алёна Дёмкина.

Напомним, ландшафтный парк «Юдинская долина» открылся летом этого года в районе плодово-ягодной станции в Октябрьском районе Красноярска. На площади 200 га раскинулись зоны для прогулок и пикников, смотровые башни и уникальный вписанный в ландшафт территории клуб с гольф-полем мирового уровня , ставшим «сердцем» нового городского пространства.

Фото в материале – «Юдинская долина».



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