«Юдинская долина» стала соучредителем номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт»
В качестве соучредителя номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» поддержала уникальная площадка для развития корпспорта и командного духа – гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».
Корпоративный спорт сегодня — это эффективный инструмент тимбилдинга. Компании активно развивают это направления, чтобы сплотить команды, повысить лояльность, удержать кадры. Все это совокупно влияет на повышение эффективности работы и успешность бизнеса. Компании развивают самые разные виды спорта. Однако, на наш взгляд, фаворитом здесь может стать гольф. Гольф-поле — располагает к неформальному общению и развивает стратегическое мышление. Проведя несколько часов на уникальном зеленом поле «Юдинской долины» компания может закончить игру, увидев свой бизнес и свою команду по-новому. Гольф активно входит в сценарии корпоративной жизни бизнеса, становится его неотъемлемой частью не только в мировом опыте, но и у нас в Сибири. «Юдинская долина» целиком закрывает запрос бизнеса на уникальное место для развития корпоративного спорта и командного духа», – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина».
На открытии гольф-поля совместно с «Деловым кварталом» мы провели бизнес-сессию, посвященную корпоративному спорту. Представители бизнеса поделились своими кейсами и ознакомились с гольф-полем мирового уровня. Именно так, наряду с международными соревнованиями, мы стартовали наш проект. Продолжением темы стало соучредительство номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» на премии «Человек года», собирающей лидеров из самых разных сфер бизнеса. Всех их может объединить гольф!» – уверена Алёна Дёмкина.
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