Точка доступа в гольф

В Красноярске стремительно развивается гольф-индустрия. Но немногие знают, что этот вид спорта появился здесь еще в 2006. И за 17 лет регион стал одним из крупнейших центров развития гольфа в РФ.

Сегодня в Красноярске создано уже семь объектов для занятий гольфом. Все они, по сути, являются частью единой экосистемы, каждый со своей специализацией.

Когда на поле не сезон

Естественная в наших широтах смена времен года делает гольф сезонной игрой. В свете открытия первого в Сибири классического 18-луночного гольф-поля «Юдинская долина» особенно актуальным становится вопрос тренировок и поддержания формы в период с осени до весны.

Благодаря развитию технологий это стало возможным. Современное пространство клубного типа Golfstation предлагает комфортные условия для занятий гольфом круглый год. Помещение оборудовано гольф-симуляторами последнего поколения от южнокорейской компании Golfzon. Это признанный лидер среди разработчиков цифровых гольф-технологий. Компания сотрудничает с известными гольф-клубами мира и выступает спонсором множества профессиональных и любительских гольф-турниров. Несколько лет подряд симуляторы Golfzon признаются лучшими в мире по версии авторитетного рейтинга Golf Digest.

Как это устроено

Симуляторы Golfzon полностью воссоздают условия игры в гольф на реальном поле. Игроки используют настоящие клюшки и мячи, направляя удар прямо в экран. В профессиональном мировом сообществе эта технология так и называется — скрин-гольф (от англ. screen — экран). Высокочувствительные инфракрасные камеры считывают все до мельчайших подробностей: силу удара, положение клюшки, скорость, траекторию, вращение и дальность полета мяча. А качественная графика обеспечивает реалистичное воспроизведение каждого удара на экране.

Игра на симуляторах Golfzon практически не отличается от классического гольфа. Благодаря современным технологиям игроки получают возможность почувствовать себя словно на настоящем поле. Причем можно моделировать самые разные ситуации: от ветра до наклона рельефа. Игровая платформа оснащена тремя матами, которые достаточно реалистично имитируют высокую траву, песок и фервей. Программа позволяет ставить разные задачи и сохранять статистику игрока, видео с лучшими ударами и т. д.

Игра может вестись на разных полях, которые зачастую представляют собой копии лучших полей самых престижных гольф-клубов Европы и Америки. Всего в программе доступно более 200 полей — можно выбирать любое. А также участвовать в официальных соревнованиях: турниры по скрин-гольфу сегодня проводятся по всему миру.

Принцип открытости

Вопреки распространенному мнению о некой элитарности гольфа он является одним из наиболее демократичных, доступных и открытых видов спорта.

Играть в гольф могут все независимо от уровня подготовки. Это возможно благодаря действующей системе гандикапов — числовых показателей, отражающих уровень мастерства и текущие игровые способности гольфиста. Гандикап дает менее опытному сопернику фору, которая позволяет уравнять шансы на успех.

Известно, что гольф предусматривает разнообразие инвентаря. Всего существует около 30 типов клюшек, а в одной игре может быть задействовано до 14 типов. Однако для занятий в Golfstation не обязательно иметь личную экипировку. Весь необходимый инвентарь предоставлен на площадке, включая комплект клюшек и мячи. Это особенно актуально для начинающих игроков или тех, кто только хочет попробовать впервые.

Кстати, с новичками в Golfstation индивидуально работают квалифицированные тренеры. Наставники знакомят с азами игры, ставят технику удара и помогают оттачивать навыки.

Взаимная поддержка, товарищество, уважение к сопернику, благородство, этикет — это то, что отличает гольф-сообщество. Высокая культура отношений формирует крепкий союз единомышленников, разделяющих общие ценности.

Новый формат городской культуры

Golfstation — это не просто тренировочный центр. Это проводник новой городской клубной гольф-культуры. В современном ритме жизни порой непросто найти время для занятий спортом, общения с семьей, неформальных встреч с партнерами и друзьями. Гольф объединяет эти сферы, позволяя совместить приятное с полезным. Обсуждение бизнес-вопросов за неспешной игрой, семейный день рождения или воскресный выход с детьми, особые корпоративные события, тренинги, тимбилдинги — для каждого из этих форматов гольф станет идеальным решением.

Благодаря наличию проекционного оборудования и больших экранов пространство Golfstation является подходящей площадкой для проведения любых мероприятий, даже не связанных с гольфом. Например, здесь проводятся конференции, семинары, презентации, рабочие встречи и даже съемки телепроектов. Бонусом идут стильный лофтовый интерьер, услуги бара и панорамный вид из окна на Караульную гору и часовню. Удачное месторасположение делает площадку особенно удобной и доступной. Golfstation находится в историческом центре Красноярска, в самом сердце креативных индустрий — кластере «Квадрат».