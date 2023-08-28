Бизнес-сессия «ДК» о корпоративном спорте прошла на открытии «Юдинской долины» 27 августа

Представители красноярского бизнеса рассказали, как в их компаниях работают над развитием корпоративного спорта, обсудили кейсы и потенциальные коллаборации, а также ответили на вопросы аудитории.

27 августа в Красноярске прошло открытие ландшафтного парка «Юдинская долина» — экопарка, на территории которого воспроизвели гольф-поле европейского стандарта. «Деловой квартал» стал официальным информационным партнером события. Одновременно с международными студенческими соревнованиями по гольфу на площадке «Юдинской долины» прошла организованная «ДК» бизнес-сессия «Активный бизнес: тренды и кейсы корпоративного спорта». Она стала дискуссионной площадкой, где представители красноярских компаний и власти рассказали о собственном опыте успешного развития корпоративного спорта.

Спикерами бизнес-сессии стали:

Денис Петровский, министр спорта Красноярского края;

Виктория Вшивкова, руководитель коммуникационных и социальных проектов Красноярской ГЭС компании Эн+;

Александр Жемлиханов, руководитель направления внутренних коммуникаций Красцветмета;

Дмитрий Тронин, начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск;

Сергей Баженов, председатель всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы»;

Ольга Абрамян, руководитель отдела продаж фитнес-центра POOL&GYM;

Валерий Чебин, президент национальной студенческой спортивной лиги гольфа;

Никита Бледнов, руководитель Бизнес-академии TIKSAN GROUP.

Также с приветственным словом к участникам бизнес-сессии обратилась Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина».

Бизнес-сессия прошла в формате питчей — десятиминутных выступлений, в которых спикеры делились способами воплощениями корпспорта, методами его развития и конкретными цифрами результатов. Кроме непосредственно кейсов на бизнес-сессии прозвучали и вопросы со стороны аудитории.

Полный отчёт о бизнес-сессии будет опубликован в Главном номере года «Делового квартала», который выйдет в конце сентября.

Напомним, 24..27 августа на гольф-поле «Юдинской долины» проходили международные студенческие соревнования по гольфу.

Как рассказывал «ДК», проект «Юдинской долины» появился в 2017, а старт строительства произошел в 2021.

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