«Юдинская Долина»: в ожидании большой премьеры сезона

Пока Алёна Дёмкина, куратор проекта, влюбляла красноярцев в гольф, рассказывая, почему этот вид спорта «самый-самый», в Красноярске постепенно подошли к финальному этапу строительства поля и гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина». Рассказываем, что получается.

Напомним, разработка проекта гольф-клуба началась в 2017, строительство стартовало в 2021. Площадь всего проекта ландшафтного парка «Юдинская долина» — 200 га, гольф-клуб занимает 148 га.

Гольф-поле «Юдинская долина» называют инновационным. Какие последние разработки использовались при его создании?

— Проектирование и строительство гольф-поля базируется на установленных десятилетиями традициях с учетом современных научных достижений и лучших практик. Все материалы, используемые для строительства гольф-поля, должны соответствовать определенным стандартам и предварительно перед использованием проходят тестирование в специализированных лабораториях. Материалы, использующиеся при строительстве нашего поля, тоже прошли этот путь. Фракционный состав песка, его способность к водопоглощению и итоговая толщина укладываемого слоя определялись на основе результатов лабораторных исследований в European Turfgrass Laboratories Ltd, куда мы отправляли наши образцы.

Гольф-поле — это не просто красивый газон, это спортивное сооружение. К различным его участкам предъявляются жесткие технические требования. Достижение высоты стрижки до 3 мм на гринах и до 15…20 мм — на фервеях, плотность дернины, жесткость и ровность поверхности, устойчивость к нагрузкам и патогенам невозможны без правильного определения видов и сортов трав для каждого из участков гольф-поля. Также и без качественных инженерных систем нельзя поддерживать его в идеальном игровом состоянии. Системы ирригации и дренажа играют первостепенную роль. Используемая в нашем проекте система полива Rain Bird является примером инновационных разработок последнего поколения. На поле установлено более 1500 спринклеров подземного размещения, объединенных единой системой компьютерного управления. Программа считывает показания влажности, солнечной активности, рассчитывает коэффициент испарения, что позволяет дозированно увлажнять различные участки поля именно в том объеме, который необходим именно этому участку и в нужное время.

Дренаж проложен на всех игровых участках гольф-поля. Это позволяет эффективно использовать естественные осадки и возвращать поверхностные стоки в ирригационные водоемы для дальнейшего использования в процессе орошения.

При строительстве активно применяется технология гидропосева. Одним механизмом в течение рабочей смены можно засеять участок площадью до 4 га. Стабилизация посевного материала на подготовленной почве с одномоментным добавлением питательных веществ в смесь позволяют быстро осуществить посев, защитить его от возможных эрозионных повреждений и осуществить питание для ускорения процесса выращивания.

Помимо газонных технологий на поле установлены современные ти-станции (зоны отдыха и ожидания на ти) с возможностью подзарядки мобильного оборудования от источников энергии, генерируемых солнечными панелями. При наличии карточки со встроенным микрочипом возможно считывать и получать любую загруженную информацию и в дальнейшем, например, сделать заказ в ресторане, не покидая гольф-поля.

В Академии гольфа будет установлен гольф-симулятор GCQuad с интегрированной системой анализа Swing Catalyst 3D motion plate. Это одна из лучших систем анализа для тренировок игры в гольф, которая используется большинством тренеров в мире.

В нашем климате, с холодом и палящим солнцем, поддерживать идеальное состояние газона непросто. Как будут защищать газон в «Юдинской долине»?

— Надеемся, что спасать ничего не потребуется. Мы очень ответственно подошли к выбору посевного материала — как в части применяемых видов газонных трав, так и при выборе сортов. К работе был привлечен один из самых авторитетных специалистов по газонным спортивным травам в мире, автор лучших сортов газонных трав, используемых на большинстве гольф-полей, доктор Ричард Харли из Ратгерского университета. Весна этого года подтвердила правильность сделанного выбора — гольф-поле, посеянное в прошлом году, вышло из зимнего периода абсолютно без повреждений. Летний уход и устойчивость специализированного посевного материала дают нам гарантию прекрасного газона и в летнее засушливое время.

Расскажите об архитекторах, которые работали над проектом.

— Над проектом работала команда архитекторов ведущей европейской компании European Golf Design. Компания основана в 1992 и построила более 90 гольф-полей по всему миру. Отмечу: это дизайнер гольф-полей для European Tour Group.

Поля неизменно высоко оцениваются как игроками в гольф, так и гольф-прессой. Три проекта были признаны лучшими новыми полями в Европе, а два вошли в топ-100 полей в мире. В 2010 на гольф-поле Celtic Manor в Уэльсе состоялся один из самых захватывающих матчей Кубка Райдера. Гольф-поле Dubai Hill с видом на знаменитый горизонт центра Дубая было названо лучшим новым полем для гольфа в мире на престижной премии World Golf Awards — 2019.

В России компанией European Golf Design реализованы проекты гольф-курорта «Завидово» (Тверская область) и гольф-клуб MillCreek (Ленинградская область).

Какие инфраструктурные объекты заработают в 2023?

— В этом году мы ожидаем завершения строительства всех 18 лунок гольф-поля. Продолжается выращивание и приведение в игровое состояние девяти лунок, засеянных в прошлом году. Ожидается завершение строительства Академии гольфа. Ее общая площадь — 1235 кв. м. Под навесом располагаются 24 открытых помоста, а также два крытых бокса для установки гольф-симулятора и индивидуальных тренировок.

Также здесь есть кафе, учебный класс, мастерская по ремонту и индивидуальной подгонке клюшек, раздевалки, туалеты, раздельные душевые, мини про-шоп.

С оптимизмом рассчитываем, что ближе к концу лета будут полностью готовы и смогут принять своих первых посетителей девять лунок и Академия гольфа.