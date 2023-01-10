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В Красноярске разыграли первый в истории гольфа Кубок по фиджитал-гольфу

В Красноярске разыграли первый в истории гольфа Кубок по фиджитал-гольфу
Иллюстрация: министерство спорта

В Красноярске разыграли первый в истории российского и мирового гольфа Кубок по фиджитал-гольфу. Сначала спортсмены соревновались в виртуальной реальности на компьютере, а затем на гольф-симуляторе.

#НОВОСТИ
Гольф-симулятор создаёт полную имитацию игры. Мяч располагается перед мягким экраном для проектора, где отображается реалистичное изображение поля. Экран подключён к компьютеру с датчиками, которые собирают информацию об ударе: скорость мяча и клюшки, какой угол наклона головы и другие данные. А камеры с высокой точностью фиксируют полёт мяча и направление удара», — рассказал технологию президент федерации гольфа Красноярского края Валерий Чебин.
По информации министерства спорта, обладателем Кубка стал Константин Егоров. Серебро среди мастеров взял Пётр Петров, а бронзовым призером стал Александр Семёнов. Среди парней-юнионоров тройка выглядит так: Егор Шаров (первое место), Антон Баранов (второе место) и Никита Наслимов (третье место). Среди девушек места распределились следующим образом: Валерия Литвинова (первое место), Мария Захарова (второе место) и Арина Брянцева (третье место).
 
Красноярск занимает второе место в России по количеству установленных гольф-симуляторов. Зимой можно тренироваться в зимнем центре гольфа «Арена героев» в кластере «Радуга», в тренировочный центре Golfstation, на площадке гольф-коворкинга «Кафедра гольфа». Там гольфисты-студенты и школьники смогут не только тренироваться, но и проводить вместе время, общаться, участвовать в различных образовательных и многих других форматах мероприятий. Меньше чем через год в Красноярске будет достроено гольф-поле в ландшафтном парке «Юдинская долина». Планируется, что на гольф-поле смогут проводиться чемпионаты и Кубки России, международные студенческие соревнования. Площадка в «Юдинской долине» также будет оснащена гольф-симуляторами, на которых можно тренироваться в течение всего года. 
 
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Автор: Петр Савельев
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